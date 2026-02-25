Дочь популярного американского актера убила себя

Приемная дочь Мартина Шорта застрелилась в своем доме.

https://glavred.info/starnews/doch-populyarnogo-amerikanskogo-aktera-ubila-sebya-10743812.html Ссылка скопирована

Скончалась дочь популярного актера / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Что случилось с дочерью актера

Как она убила себя

Дочь популярного американского актера Мартина Шорта, Кэтрин, скончалась в понедельник, предположительно, совершив самоубийство. Ей было 42 года.

"С глубокой скорбью мы подтверждаем кончину Кэтрин Хартли Шорт", — подтвердил во вторник представитель звезды фильма "Только убийства в здании" изданию Page Six.

видео дня

Мартин Шорт снялся во многих фильмах / Кадр из фильма "Отец Невесты "

"Семья Шорт опустошена этой потерей и просит о соблюдении конфиденциальности в это время. Кэтрин любили все, и она запомнится светом и радостью, которые принесла в этот мир".

Сообщается, что социальный работник была найдена мертвой с огнестрельным ранением, нанесенным самой себе, в своем доме в Голливудских холмах, штат Калифорния, в понедельник около 18:00 по местному времени.

"В 18:41 мы отреагировали на сообщение о стрельбе по этому адресу", — сообщило пожарное управление Лос-Анджелеса, подтвердив, что получило звонок в службу 911.

Кэтрин была приемной дочерью 75-летнего актера и его покойной жены Нэнси Долман, которая умерла от рака в 2010 году.

Шорт и Долман, прожившие в браке 30 лет, также усыновили сыновей Оливера Патрика, 39 лет, и Генри Хейтера, 36 лет.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая якобы борется с онкологическим заболеванием, набрала лишний вес.

Накануне украинская известная певица и победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко вошла в состав жюри немецкого национального отбора Eurovision Song Contest.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Мартин Шорт Мартин Шорт - канадский актёр, комик, сценарист, певец и продюсер. Наиболее известен своими комедийными ролями на телевидении, в частности по выступлениям в шоу "Субботним вечером в прямом эфире".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред