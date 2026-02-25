Дочь популярного американского актера убила себя

Кратко:
- Что случилось с дочерью актера
- Как она убила себя
Дочь популярного американского актера Мартина Шорта, Кэтрин, скончалась в понедельник, предположительно, совершив самоубийство. Ей было 42 года.
"С глубокой скорбью мы подтверждаем кончину Кэтрин Хартли Шорт", — подтвердил во вторник представитель звезды фильма "Только убийства в здании" изданию Page Six.
"Семья Шорт опустошена этой потерей и просит о соблюдении конфиденциальности в это время. Кэтрин любили все, и она запомнится светом и радостью, которые принесла в этот мир".
Сообщается, что социальный работник была найдена мертвой с огнестрельным ранением, нанесенным самой себе, в своем доме в Голливудских холмах, штат Калифорния, в понедельник около 18:00 по местному времени.
"В 18:41 мы отреагировали на сообщение о стрельбе по этому адресу", — сообщило пожарное управление Лос-Анджелеса, подтвердив, что получило звонок в службу 911.
Кэтрин была приемной дочерью 75-летнего актера и его покойной жены Нэнси Долман, которая умерла от рака в 2010 году.
Шорт и Долман, прожившие в браке 30 лет, также усыновили сыновей Оливера Патрика, 39 лет, и Генри Хейтера, 36 лет.
