Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Терпела измену и родила 4-ых детей: какой была жена Михаила Коцюбинского

Виталий Кирсанов
25 февраля 2026, 13:24
Михаил Коцюбинский и Вера Дейша познакомились в 1894 году в Киеве, а спустя три года поженились.
Коцюбинский долгие годы фактически жил между двумя женщинами
Коцюбинский долгие годы фактически жил между двумя женщинами / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Коцюбинский долгие годы фактически жил между двумя женщинами
  • Любовница Коцюбинского была младше его на 16 лет
  • Любовный треугольник существовал около десяти лет

Жизнь выдающихся украинских деятелей нередко оказывается гораздо сложнее, чем это подают школьные учебники. Так, писатель Михаил Коцюбинский долгие годы фактически жил между двумя женщинами.

Его единственной законной супругой была Вера Дейша - общественная деятельница и в прошлом политзаключённая Российской империи. Она основала первую школу в Чернигове и активно занималась просветительской работой. Об этом пишет Википедия.

видео дня

Брак и семейная жизнь

Коцюбинский и Дейша познакомились в 1894 году в Киеве, а спустя три года поженились. Их переписка продолжалась 17 лет и по объёму едва ли не превышала художественное наследие писателя. Письма считаются важным источником для понимания его внутреннего мира.

Первые годы супружества были гармоничными: у пары родился сын, их объединяли общие взгляды и интересы. Всего Вера Дейша родила четырех детей. Однако со временем писатель начал искать новых впечатлений вне семьи.

Вера Коцюбинская с мужем и детьми
Вера Коцюбинская с мужем и детьми / Фото: wikipedia

Любовный треугольник

Увлечение Коцюбинского - Александра Аплаксина. Она была младше его на 16 лет. Их отношения начались с флирта на работе и постепенно переросли в длительную связь. Об этом пишет издание "Украинки".

Интересно, что письма к жене Коцюбинский писал на украинском языке, а к любовнице - на русском. При этом по эмоциональности и содержанию они нередко были схожими.

Александра Аплаксина
Александра Аплаксина / Фото: ukrainky.com.ua

Этот любовный треугольник существовал около десяти лет. Сначала Вера не подозревала об измене. Позже она получила анонимное письмо, в котором намекалось на связь мужа, однако прямого признания от него не последовало. Окончательно правда открылась, когда она прочитала письмо Александры к писателю.

Несмотря на обещания прекратить отношения, Коцюбинский не разрывал связь с Аплаксиной. Их роман продолжался практически до самой смерти писателя.

История семьи Коцюбинских показывает, насколько непростой и противоречивой может быть личная жизнь даже тех, кого принято считать моральными авторитетами и культурными символами эпохи.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Украинки

Украинки - это онлайн-журнал, посвященный жизни и достижениям украинок от прошлого до современности. Издание рассказывает о сильных, умных и деятельных женщинах, которые создают, рискуют, вдохновляют и не сдаются, независимо от обстоятельств.

Журнал освещает истории разных героинь: снайперов и волонтерок, жен военных и мам пленных, работниц оборонных заводов и основательниц социальных инициатив, монахинь и капелланок, молодых коллекционеров и опытных медийщиц. Издание уникально тем, что собрало истории о 100 выдающихся украинках.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    История Украины культура
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев

    Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев

    12:25Аналитика
    Умеров проведет переговоры с делегацией США: Зеленский назвал ключевые вопросы

    Умеров проведет переговоры с делегацией США: Зеленский назвал ключевые вопросы

    12:02Украина
    РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину – ISW

    РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину – ISW

    10:53Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

    Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

    Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

    Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

    По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

    По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

    Кого ждет важное решение в личной жизни: гороскоп на март 2026

    Кого ждет важное решение в личной жизни: гороскоп на март 2026

    Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозами

    Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозами

    Последние новости

    13:24

    Терпела измену и родила 4-ых детей: какой была жена Михаила Коцюбинского

    13:18

    Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

    12:56

    Козловский рассказал всю правду о конфликте с Кондратюком - детали

    12:31

    Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

    12:25

    Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев

    По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатомПо примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом
    12:11

    "Он не вернулся": у украинской певицы пропал без вести дядя-военный

    12:02

    Умеров проведет переговоры с делегацией США: Зеленский назвал ключевые вопросы

    12:02

    Поможет тряпка и специи: как прогнать вредителей из сада

    11:59

    Женщина показала шкатулку со старыми украшениями: внутри ждал сюрпризВидео

    Реклама
    11:56

    Дочь популярного американского актера убила себяВидео

    11:51

    Как камеры на дорогах помогут ТЦК: адвокат описала механизм проверок воинского учета

    11:41

    Лунный календарь на март 2026: благоприятные и неблагоприятные дни

    11:35

    "Раз и навсегда": Украину хотят отстранить от Евровидения-2026

    11:24

    На Житомирщине резко изменится погода: синоптик предупредила об I уровне опасности

    11:02

    Ровенскую область пригреет, но мороз еще не отступит: синоптики удивили прогнозом

    10:53

    РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину – ISW

    10:50

    Ждать ли тепла в марте 2026: какой будет погода в Украине в первый месяц весны

    10:38

    Посевной календарь на март 2026: точные даты для посева и посадки

    10:37

    Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

    10:17

    День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки

    Реклама
    10:12

    Кому молиться об исцелении 26 февраля: какой церковный праздник

    10:08

    РФ может готовить новое наступление из Беларуси: для каких городов существует угроза

    09:49

    РФ атаковала КАБами жилой дом в Днепропетровщине: под завалами люди

    09:36

    Решение принято: Руслана Лыжичко уезжает в Германию, причина

    09:35

    Когда Страстная пятница 2026: 7 вещей, которые нельзя делать в этот день

    09:05

    США объявили Украине демарш из-за атак на порт в Новороссийске - Стефанишина

    09:03

    Стратегия на эту войну – продержаться еще один деньмнение

    09:00

    Kill-зоны и фортификации: Одессу готовят к круговой обороне - что происходитВидео

    08:49

    Карта Deep State онлайн за 25 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

    08:19

    Самое опасное "оружие" Путина проходит через Ла-Манш на глазах у всех - Sky News

    08:10

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 февраля (обновляется)

    07:34

    Трамп в Конгрессе сделал громкое заявление об Украине: что сказалВидео

    06:56

    Вашингтон расширил санкции против РФ: кого и почему наказал Минфин США

    06:30

    Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

    06:11

    Мне страшно, что мы можем безвозвратно потерять чувство единствамнение

    05:56

    У кого в марте начнется роман и будут деньги: гороскоп на первый месяц весны 2026Видео

    05:31

    Новая волна потепления на Полтавщине: синоптики предупредили об изменении погоды

    04:41

    Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

    04:00

    Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке выдры за 31 с

    02:04

    "Момент истины": когда РФ окажется перед неизбежным выбором в войне с Украиной

    Реклама
    02:00

    "Призываю не стыдиться": Ольга Сумская ошеломила откровенным признанием

    01:30

    51-летний Харчишин рассказал о новой любви: "Притягивает"

    01:11

    "Нет ненависти": Короткая призналась, как объясняла развод детям

    00:47

    Первая подкормка рассады – как не испортить урожай и укрепить корниВидео

    24 февраля, вторник
    23:54

    Курган & Agregat и звезды "Тихой Навы" получили награды от президента Украины

    23:51

    "Я очень надеюсь, что это вброс": журналист предупредил о масштабном скандале в УАФ

    23:43

    В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

    22:52

    Количество отключений уменьшилось - новые графики для Запорожской области на 25 февраля

    22:47

    Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

    22:40

    У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

    Новости Киева
    Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
    Новости Украины
    МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
    Поздравления
    С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
    Синоптик
    Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
    Лайфхаки и хитрости
    АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
    Мода и красота
    Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
    Регионы
    Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
    Новости шоу бизнеса
    Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять