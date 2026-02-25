Терпела измену и родила 4-ых детей: какой была жена Михаила Коцюбинского

Михаил Коцюбинский и Вера Дейша познакомились в 1894 году в Киеве, а спустя три года поженились.

Коцюбинский долгие годы фактически жил между двумя женщинами / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Коцюбинский долгие годы фактически жил между двумя женщинами

Любовница Коцюбинского была младше его на 16 лет

Любовный треугольник существовал около десяти лет

Жизнь выдающихся украинских деятелей нередко оказывается гораздо сложнее, чем это подают школьные учебники. Так, писатель Михаил Коцюбинский долгие годы фактически жил между двумя женщинами.

Его единственной законной супругой была Вера Дейша - общественная деятельница и в прошлом политзаключённая Российской империи. Она основала первую школу в Чернигове и активно занималась просветительской работой. Об этом пишет Википедия.

Брак и семейная жизнь

Коцюбинский и Дейша познакомились в 1894 году в Киеве, а спустя три года поженились. Их переписка продолжалась 17 лет и по объёму едва ли не превышала художественное наследие писателя. Письма считаются важным источником для понимания его внутреннего мира.

Первые годы супружества были гармоничными: у пары родился сын, их объединяли общие взгляды и интересы. Всего Вера Дейша родила четырех детей. Однако со временем писатель начал искать новых впечатлений вне семьи.

Вера Коцюбинская с мужем и детьми / Фото: wikipedia

Любовный треугольник

Увлечение Коцюбинского - Александра Аплаксина. Она была младше его на 16 лет. Их отношения начались с флирта на работе и постепенно переросли в длительную связь. Об этом пишет издание "Украинки".

Интересно, что письма к жене Коцюбинский писал на украинском языке, а к любовнице - на русском. При этом по эмоциональности и содержанию они нередко были схожими.

Александра Аплаксина / Фото: ukrainky.com.ua

Этот любовный треугольник существовал около десяти лет. Сначала Вера не подозревала об измене. Позже она получила анонимное письмо, в котором намекалось на связь мужа, однако прямого признания от него не последовало. Окончательно правда открылась, когда она прочитала письмо Александры к писателю.

Несмотря на обещания прекратить отношения, Коцюбинский не разрывал связь с Аплаксиной. Их роман продолжался практически до самой смерти писателя.

История семьи Коцюбинских показывает, насколько непростой и противоречивой может быть личная жизнь даже тех, кого принято считать моральными авторитетами и культурными символами эпохи.

