Что означает слово "розмай" из песни Яремчука "Гай, зеленый гай": неожиданный ответ

Дарья Пшеничник
25 февраля 2026, 14:51
В тексте звучит слово "розмай", которое может быть непонятным для современного слушателя, поскольку не является частым в повседневной речи.
Что такое "розмай" из песни "Гай, зеленый гай" Яремчука

Главное из новости:

  • Поэтическое слово "розмай" означает буйное цветение
  • "Розмай" в песне Яремчука — символ весны
  • Это архаичное слово, сохранившее магию природы

видео дня

Существуют слова, которые как будто несут в себе дыхание тепла - даже зимой. Одно из них - "розмай". Оно звучит в легендарной песне Назария Яремчука "Гай, зеленый гай" и каждый раз возвращает слушателя к образам молодости, природы и светлого предчувствия весны.

Поэтическое слово из глубин украинской традиции

По данным Slovnyk.me, розмай - это буйная, раскидистая зелень, пространство, кипящее жизнью: роща, поле или лес, где все растет, шумит и дышит свободой. Это слово славянского происхождения, которое веками жило в народных песнях, думах и поэзии, создавая образы изобилия, красоты и природной силы, пишет 24 Канал.

Леся Украинка использовала его как метафору пространства, где можно укрыться от тревог: "Лучше иди в темную рощу, в зеленый розарий..."

В фольклоре слово имеет еще одно, архаичное значение — волшебное зелье, связанное с обрядами любви. Но сегодня этот смысл почти не используется.

Как "розмай" работает в песне "Роща, зеленая роща"

В хите Яремчука россыпь — это не просто зеленая роща. Это символ места, где рождаются чувства, где природа становится фоном для важнейших моментов жизни. Когда в финале звучит строчка "Как пройдет розай?", она приобретает философский подтекст: что будет, когда пройдет пора цветения - и в природе, и в отношениях.

Песня-хит была создана за сутки

Следует отметить, что музыку к композиции написал Александр Злотник, слова - Юрий Рыбчинский. И сделали они это буквально за день. В 1984 году песня звучала на республиканском радио до десяти раз в сутки - настоящий рекорд. А уже через месяц ее запретили, назвав "низкохудожественной". Запрет только подчеркнул, что песня стала народной.

Цветущие слова

Украинский язык сохранил целую семью слов с корнем розмай:

  • "розмаювати" - развеивать ветерком, разгонять облака или даже избавляться от грусти;
  • "розмаїтий" - разнообразный, красочный.

Теперь слово "розмай" звучит нечасто — видимо, поэтому и воспринимается особенно ценным: оно привносит в тексты мягкую поэтичность, а в песни — нежный весенний свет. Поэтому давайте говорить на украинском — и дождемся своего розмая.

украинский язык
