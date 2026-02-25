Что означает слово 'розмай' из песни Яремчука 'Гай, зеленый гай': неожиданный ответ

В тексте звучит слово "розмай", которое может быть непонятным для современного слушателя, поскольку не является частым в повседневной речи.

https://glavred.info/culture/chto-oznachaet-slovo-rozmay-iz-pesni-yaremchuka-gay-zelenyy-gay-neozhidannyy-otvet-10743878.html Ссылка скопирована

Что такое "розмай" из песни "Гай, зеленый гай" Яремчука / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное из новости:

Поэтическое слово "розмай" означает буйное цветение

"Розмай" в песне Яремчука — символ весны

Это архаичное слово, сохранившее магию природы

видео дня

Существуют слова, которые как будто несут в себе дыхание тепла - даже зимой. Одно из них - "розмай". Оно звучит в легендарной песне Назария Яремчука "Гай, зеленый гай" и каждый раз возвращает слушателя к образам молодости, природы и светлого предчувствия весны.

Поэтическое слово из глубин украинской традиции

По данным Slovnyk.me, розмай - это буйная, раскидистая зелень, пространство, кипящее жизнью: роща, поле или лес, где все растет, шумит и дышит свободой. Это слово славянского происхождения, которое веками жило в народных песнях, думах и поэзии, создавая образы изобилия, красоты и природной силы, пишет 24 Канал.

Леся Украинка использовала его как метафору пространства, где можно укрыться от тревог: "Лучше иди в темную рощу, в зеленый розарий..."

В фольклоре слово имеет еще одно, архаичное значение — волшебное зелье, связанное с обрядами любви. Но сегодня этот смысл почти не используется.

Как "розмай" работает в песне "Роща, зеленая роща"

В хите Яремчука россыпь — это не просто зеленая роща. Это символ места, где рождаются чувства, где природа становится фоном для важнейших моментов жизни. Когда в финале звучит строчка "Как пройдет розай?", она приобретает философский подтекст: что будет, когда пройдет пора цветения - и в природе, и в отношениях.

Песня-хит была создана за сутки

Следует отметить, что музыку к композиции написал Александр Злотник, слова - Юрий Рыбчинский. И сделали они это буквально за день. В 1984 году песня звучала на республиканском радио до десяти раз в сутки - настоящий рекорд. А уже через месяц ее запретили, назвав "низкохудожественной". Запрет только подчеркнул, что песня стала народной.

Цветущие слова

Украинский язык сохранил целую семью слов с корнем розмай:

"розмаювати" - развеивать ветерком, разгонять облака или даже избавляться от грусти;

"розмаїтий" - разнообразный, красочный.

Теперь слово "розмай" звучит нечасто — видимо, поэтому и воспринимается особенно ценным: оно привносит в тексты мягкую поэтичность, а в песни — нежный весенний свет. Поэтому давайте говорить на украинском — и дождемся своего розмая.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т.д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред