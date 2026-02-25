Что означает слово 'розмай' из песни Яремчука 'Гай, зеленый гай': неожиданный ответ

Главное из новости:
- Поэтическое слово "розмай" означает буйное цветение
- "Розмай" в песне Яремчука — символ весны
- Это архаичное слово, сохранившее магию природы
Существуют слова, которые как будто несут в себе дыхание тепла - даже зимой. Одно из них - "розмай". Оно звучит в легендарной песне Назария Яремчука "Гай, зеленый гай" и каждый раз возвращает слушателя к образам молодости, природы и светлого предчувствия весны.
Поэтическое слово из глубин украинской традиции
По данным Slovnyk.me, розмай - это буйная, раскидистая зелень, пространство, кипящее жизнью: роща, поле или лес, где все растет, шумит и дышит свободой. Это слово славянского происхождения, которое веками жило в народных песнях, думах и поэзии, создавая образы изобилия, красоты и природной силы, пишет 24 Канал.
Леся Украинка использовала его как метафору пространства, где можно укрыться от тревог: "Лучше иди в темную рощу, в зеленый розарий..."
В фольклоре слово имеет еще одно, архаичное значение — волшебное зелье, связанное с обрядами любви. Но сегодня этот смысл почти не используется.
Как "розмай" работает в песне "Роща, зеленая роща"
В хите Яремчука россыпь — это не просто зеленая роща. Это символ места, где рождаются чувства, где природа становится фоном для важнейших моментов жизни. Когда в финале звучит строчка "Как пройдет розай?", она приобретает философский подтекст: что будет, когда пройдет пора цветения - и в природе, и в отношениях.
Песня-хит была создана за сутки
Следует отметить, что музыку к композиции написал Александр Злотник, слова - Юрий Рыбчинский. И сделали они это буквально за день. В 1984 году песня звучала на республиканском радио до десяти раз в сутки - настоящий рекорд. А уже через месяц ее запретили, назвав "низкохудожественной". Запрет только подчеркнул, что песня стала народной.
Цветущие слова
Украинский язык сохранил целую семью слов с корнем розмай:
- "розмаювати" - развеивать ветерком, разгонять облака или даже избавляться от грусти;
- "розмаїтий" - разнообразный, красочный.
Теперь слово "розмай" звучит нечасто — видимо, поэтому и воспринимается особенно ценным: оно привносит в тексты мягкую поэтичность, а в песни — нежный весенний свет. Поэтому давайте говорить на украинском — и дождемся своего розмая.
Вас может заинтересовать:
- Что означает слово "стожары" из легендарной песни Назария Яремчука: ответ удивит
- Украинское слово, которое "ломает" переводчиков: почему его значение не передать другими языками
- В украинском языке нашли слово с тремя апострофами: что это за языковой феномен
Об источнике: 24 канал
24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т.д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред