Брошенную на морозе собаку забрали из приюта: ее реакция поразила

Собака, похоже, поняла, что наконец-то оказалась в безопасности.

У еще одной брошенной собаки появился новый дом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео (иллюстративные)

Вы узнаете:

Где работники приюта нашли собаку

Где теперь живет Элфи

Собаку Элфи сотрудники приюта для животных в округе Монтгомери нашли прикованной цепью к дереву во время сильного мороза. Они не смогли пройти мимо четвероногого, поэтому он оказался в приюте.

Но, как узнал Главред, с собакой произошло настоящее чудо. Ведь, как пишет Newsweek, Элфи нашел новую любящую семью и очень этому обрадовался.

Собака, несмотря на нелегкое прошлое, довольно быстро привыкла к новому распорядку дня, начала играть с игрушками и спать на солнце. Новая семья учит Элфи командам и заботится о нем.

Сотрудники приюта также отметили, что собака быстро проявила ласковость к новым владельцам.

"Спасибо, что спасли Элфи, он удивительный мальчик. Спасибо, что усыновили", - добавили они.

Об источнике: Newsweek Newsweek — еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 разных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.

