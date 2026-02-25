Брошенную на морозе собаку забрали из приюта: ее реакция поразила

Вы узнаете:
- Где работники приюта нашли собаку
- Где теперь живет Элфи
Собаку Элфи сотрудники приюта для животных в округе Монтгомери нашли прикованной цепью к дереву во время сильного мороза. Они не смогли пройти мимо четвероногого, поэтому он оказался в приюте.
Но, как узнал Главред, с собакой произошло настоящее чудо. Ведь, как пишет Newsweek, Элфи нашел новую любящую семью и очень этому обрадовался.
Собака, несмотря на нелегкое прошлое, довольно быстро привыкла к новому распорядку дня, начала играть с игрушками и спать на солнце. Новая семья учит Элфи командам и заботится о нем.
Сотрудники приюта также отметили, что собака быстро проявила ласковость к новым владельцам.
"Спасибо, что спасли Элфи, он удивительный мальчик. Спасибо, что усыновили", - добавили они.
Напомним, Главред писал, что история спасения диких собак тронула тысячи людей. В январе приют Happy Tails Animal Rescue забрал двух собак, которых нашли на участке после смерти их владельца.
Ранее стало известно, что в TikTok стремительно набирает популярность трогательное видео, в котором хозяйка собаки приносит домой маленького котенка и показывает его своей 8-летней немецкой овчарке.
