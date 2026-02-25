Когда Страстная пятница 2026: 7 вещей, которые нельзя делать в этот день

Вы узнаете:
- Когда Страстная пятница в 2026 году
- Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу
Страстная пятница - одна из самых скорбных дат в христианском календаре. Этот день посвящён воспоминанию страданий и крестной смерти Иисуса Христа.
Верующие проводят его в тишине, молитве и строгом посте, избегая развлечений и бытовой суеты.
Почему Страстная пятница так называется
Название происходит от выражения "Страсти Христовы" — так в христианстве называют события последних часов земной жизни Иисуса. В этот день вспоминают суд над Христом, Его распятие на горе Голгофе и искупительную жертву за грехи человечества.
Согласно Евангелию, вместе со Спасителем были распяты два преступника. Один из них раскаялся и получил прощение, второй — продолжал насмехаться. Эти события стали основой глубокого богослужебного почитания Великой пятницы.
Страстная пятница — это не праздник в привычном смысле, а день скорби, покаяния и духовного сосредоточения.
Когда Страстная пятница в 2026 году
Поскольку дата напрямую связана с Пасхой, она ежегодно меняется. Страстная пятница всегда наступает за два дня до Воскресения Христова.
У православных Пасха в 2026 году приходится на 12 апреля, поэтому Страстная пятница будет 10 апреля 2026 года.
У католиков Пасха отмечается 5 апреля 2026 года, соответственно Страстная пятница — 3 апреля 2026 года.
Таким образом, ответ на вопрос, когда Страстная пятница 2026, зависит от конфессии.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
Для христиан это день строгого поста и духовного очищения. Считается, что в Великую пятницу нельзя:
- употреблять мясо, рыбу и яйца (продолжается Великий пост);
- веселиться, устраивать шумные мероприятия;
- ссориться, сквернословить;
- употреблять алкоголь;
- заниматься ремонтом, уборкой, тяжелой работой;
- работать в земле;
- печь пасхи и готовиться к праздничному застолью.
Некоторые верующие полностью воздерживаются от пищи до выноса плащаницы в храме.
Что можно делать в Страстную пятницу
Этот день рекомендуется посвятить молитве, чтению Евангелия, размышлениям о своей жизни и раскаянию в грехах. По возможности стоит посетить церковную службу.
Главный смысл Великой пятницы — духовное очищение и осознание жертвы Христа.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
