Когда Страстная пятница 2026: 7 вещей, которые нельзя делать в этот день

Страстная пятница — это не праздник в привычном смысле, а день скорби, покаяния и духовного сосредоточения.

Когда Страстная пятница 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда Страстная пятница в 2026 году

Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу

Страстная пятница - одна из самых скорбных дат в христианском календаре. Этот день посвящён воспоминанию страданий и крестной смерти Иисуса Христа.

Верующие проводят его в тишине, молитве и строгом посте, избегая развлечений и бытовой суеты.

Почему Страстная пятница так называется

Название происходит от выражения "Страсти Христовы" — так в христианстве называют события последних часов земной жизни Иисуса. В этот день вспоминают суд над Христом, Его распятие на горе Голгофе и искупительную жертву за грехи человечества.

Согласно Евангелию, вместе со Спасителем были распяты два преступника. Один из них раскаялся и получил прощение, второй — продолжал насмехаться. Эти события стали основой глубокого богослужебного почитания Великой пятницы.

Когда Страстная пятница в 2026 году

Поскольку дата напрямую связана с Пасхой, она ежегодно меняется. Страстная пятница всегда наступает за два дня до Воскресения Христова.

У православных Пасха в 2026 году приходится на 12 апреля, поэтому Страстная пятница будет 10 апреля 2026 года.

У католиков Пасха отмечается 5 апреля 2026 года, соответственно Страстная пятница — 3 апреля 2026 года.

Таким образом, ответ на вопрос, когда Страстная пятница 2026, зависит от конфессии.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Для христиан это день строгого поста и духовного очищения. Считается, что в Великую пятницу нельзя:

употреблять мясо, рыбу и яйца (продолжается Великий пост);

веселиться, устраивать шумные мероприятия;

ссориться, сквернословить;

употреблять алкоголь;

заниматься ремонтом, уборкой, тяжелой работой;

работать в земле;

печь пасхи и готовиться к праздничному застолью.

Некоторые верующие полностью воздерживаются от пищи до выноса плащаницы в храме.

Что можно делать в Страстную пятницу

Этот день рекомендуется посвятить молитве, чтению Евангелия, размышлениям о своей жизни и раскаянию в грехах. По возможности стоит посетить церковную службу.

Главный смысл Великой пятницы — духовное очищение и осознание жертвы Христа.

