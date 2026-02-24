В Кремле поставили дедлайн по войне против Украины - названа дата

Заместитель главы Офиса президента заявил, что Россия планирует до конца марта-начала апреля выйти на административные границы Донецкой области.

В Кремле поставили дедлайн по войне против Украины / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Данила, Минобороны РФ

О чем идет речь в материале:

Россияне поставили дедлайн для оккупации всего Донбасса

Враг будет пытаться расширить наступление и на другие регионы Украины

Российские оккупационные войска намерены захватить всю Донецкую область уже до конца марта. Кроме того, у врага есть планы по контролю над территориями, касающиеся и других регионов. Об этом сообщил в интервью"Мы – Украина" заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

"Планы его (врага - ред.) очевидны. Он ставит себе целью до конца марта-начала апреля выйти на административные границы Донецкой области", - сказал он. видео дня

Он уточнил, что Россия также стремится продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях, где сейчас идут бои, а еще одной целью оккупантов является создание буферной зоны в Сумской и Харьковской областях вдоль границы с РФ.

По его словам, в случае успеха до конца года противник будет пытаться расширить наступление, чтобы захватить или подготовить условия для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и впоследствии Одессы.

"Я не вижу на данный момент возможности реализации этих планов у противника в ближайшие полгода", — пояснил Палиса.

Смотрите видео заявления чиновника:

/ Скриншот

Палиса пояснил, что в течение четырех лет полномасштабной войны Украина неоднократно получала определенные "сигналы" от союзников о помощи. Однако Киев ожидает реальных действий.

"В чем должны заключаться эти действия? Быстрее, качественнее переходить от обсуждений к практической их реализации", — подчеркнул Палиса.

Почему Россия продолжает воевать — мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что для российского политического руководства продолжение войны против Украины является вопросом собственного выживания, поэтому Москва не будет прекращать боевые действия. По его словам, даже минимальный успех, например захват областного центра, Россия будет пытаться преподнести как событие мирового масштаба.

"Россияне будут заливать горе водкой и плакать о погибших, но при этом вся страна будет радоваться. Но главное - народ охотно возьмет за оружие снова и будет готов идти на любую другую страну войной, чтобы показать, что они еще и американцев могут раздовбать", - сказал он.

Также Жданов отметил, что остановить Россию способны только два фактора. Первый – это полный разгром ее войск на поле боя, что является реалистичным при условии достаточного обеспечения современным вооружением, даже с учетом нынешнего дефицита личного состава. Второй фактор — экономические проблемы внутри страны и возможные социальные потрясения, в частности массовые голодные бунты.

Война России против Украины — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский военный преступник Владимир Путин раскрыл цель войны против Украины, заявив, что боевые действия ведутся якобы ради защиты будущего России.

В течение последних четырех лет ключевыми фигурами остаются президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский лидер Владимир Путин. Издание Sky News проанализировало, как за время полномасштабной войны трансформировались руководители Украины и России.

Министерство обороны Украины подготовило стратегию ведения войны, которая будет реализовываться одновременно с дипломатическими усилиями. По словам главы ведомства Михаила Федорова, документ предусматривает усиление обороноспособности Украины с целью принудить Россию к миру.

Другие новости:

О персоне: Павел Палиса Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году – командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

