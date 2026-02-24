Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Дарья Пшеничник
24 февраля 2026, 04:41обновлено 24 февраля, 08:14
Эти продукты были простыми и понятными, а их качество, по крайней мере на бумаге, было непреклонным.
Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус
Продукты из СССР, которые потеряли свою популярность / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из новости:

  • Советские продукты стали символом натуральности
  • ГОСТы обеспечивали стабильное качество без примесей
  • Современные аналоги проигрывают из-за заменителей

видео дня

В то время, когда полки магазинов переполнены товарами с длинными списками добавок, все больше украинцев с ностальгией вспоминают простые советские продукты. Их феномен — не только в дефиците, который когда-то заменял рекламу, но и в строгих стандартах, которые фактически выполняли роль гарантии качества. ГОСТ был не просто документом, а своеобразным моральным кодексом производителя.

Несмотря на то, что с годами рецептуры менялись, а стандарты становились мягче, базовые ингредиенты оставались натуральными. Именно это и создало вокруг советской гастрономии ореол "идеального вкуса", который сегодня кажется почти недостижимым, пишет Oboz.ua.

Колбаса, ставшая символом эпохи

"Лекарственная" колбаса, разработанная в 1936 году как диетический продукт, была образцом минимализма и качества: мясо, яйца, молоко — и никаких примесей. Только в 1970-х стандарты позволили добавлять муку, что стало первым шагом к "адаптации" рецептуры. Современные аналоги, наполненные крахмалом и соей, только усиливают миф о "настоящей" колбасе прошлого.

Сгущенное молоко

Сине-белая банка сгущенного молока стала почти культурным кодом. Хотя технология пришла из США, именно советские технологи довели ее до совершенства: только молоко и сахар. Сегодня же на полках часто можно найти "молокосодержащие продукты" с растительными жирами, которые никогда не дадут того самого карамельного вкуса после длительного варки.

Тушенка без лишних ингредиентов

Классическая тушеная говядина состояла из четырех компонентов: мяса, жира, соли и лаврового листа. Несмотря на распространенный миф, она не была чисто армейским продуктом — со временем ее покупали все. Современные консервы с желатином и "мясными сюрпризами" только подчеркивают, насколько лаконичной и честной была старая рецептура.

Мороженое, ставшее легендой

Пломбир по ГОСТу 117-41 — это сливки, молоко и натуральный ванилин. Никаких растительных жиров или стабилизаторов. Даже обычный вафельный стаканчик в регионах имел кремовую текстуру без кристаллов льда. Сегодня производители называют такую рецептуру "экономически невыгодной", поэтому тот самый вкус превратился в почти мифический.

"Птичье молоко": десерт, который трудно повторить

Советский аналог чехословацкого десерта создали без лицензии, но с уникальной технологией: агар-агар, натуральный белок и настоящий шоколад. Производство было сложным и дорогостоящим, поэтому конфеты быстро стали культовыми. Современные заменители какао-масла и искусственные загустители делают аутентичный вкус практически недостижимым.

Легендарные продукты времен СССР
Легендарные продукты времен СССР / Инфографика: Главред

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Вопреки планам Кремля: Силы обороны продвинулись на важных участках фронта

Вопреки планам Кремля: Силы обороны продвинулись на важных участках фронта

08:09Фронт
УЗ срочно изменила графики в шести регионах: поезда не доезжают до конечных станций

УЗ срочно изменила графики в шести регионах: поезда не доезжают до конечных станций

07:27Украина
Зеленский жестко ответил на идею уступок по Донбассу

Зеленский жестко ответил на идею уступок по Донбассу

07:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Магнитная буря обрушилась на Украину - когда ожидать максимального удара

Магнитная буря обрушилась на Украину - когда ожидать максимального удара

Последние новости

08:09

Вопреки планам Кремля: Силы обороны продвинулись на важных участках фронта

07:27

УЗ срочно изменила графики в шести регионах: поезда не доезжают до конечных станций

07:05

Зеленский жестко ответил на идею уступок по Донбассу

06:20

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяцВидео

06:18

Великий пост 2026: какие продукты под запретом и чем себя можно побаловать

Война не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на ДнепрВойна не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на Днепр
06:10

Суд отменяет тарифы Трампа: что это значит для нашей войны?мнение

05:50

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

05:15

Наталка Денисенко остро высказалась о конкурентках: "Будет звучать самоуверенно"

04:41

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Реклама
04:07

"Умная футболка" выявляет опасные болезни: ученые удивили невероятным открытием

03:12

7 неожиданных привычек, которые медленно разрушают психику: большинство не знает

02:37

Всегда на шаг впереди: какие знаки зодиака отличаются гениальностью и интуицией

02:18

Убирать паутину - мало: как избавиться от пауков раз и навсегдаВидео

02:00

Владимир Зеленский рассказал о своей жизни: "Дети с бабушкой"

01:30

Сильная рассада с первого дня: как подготовить ростки к любым стрессамВидео

01:30

Уже не та Вера: 76-летняя Вонг ошеломила новым выходом в свет

00:39

Серия взрывов и поврежденные дома: РФ нанесла удар по Запорожью, есть пострадавшиеФотоВидео

00:01

Россия меняет приоритеты: эксперт раскрыл ключевые цели Кремля на 2026 год эксклюзив

23 февраля, понедельник
23:52

Отключения электроэнергии в Киеве и области 24 февраля: что известно о графиках

23:51

После слухов о романе с Энистон: Педро Паскаля застукали с вероятным бойфрендом

Реклама
23:22

Максима Галкина позвали в шведскую семью - детали

23:02

Часы обновлены: как в Днепре и области будут отключать свет 24 февраля

22:57

Виталий Козловский готовится стать отцом во второй раз

22:52

Количество отключений света возрастет - новые графики для Черкасской области на 14 февраля

22:51

Бывшая жена Потапа публично рассказала об отношениях с ним

22:27

Решает проблему с порога: один простой кухонный продукт творит настоящие чудеса

21:45

В Днепре прогремел мощный взрыв в райотделе полиции - что известноВидео

21:43

"Слабое звено" в регламенте: Ребров готовит резонансное изменение в календаре УПЛ

21:37

Запорожская область без света 24 февраля: новый график отключений по очередям

21:33

РФ ударит Кинжалами и Калибрами: Жданов предупредил о ближайшей дате обстрела

21:25

Зеленый или черный - какой чай полезнее: диетологи дали неожиданный ответ

21:22

Известный украинский ведущий попал под обстрел и получил ранение - детали

21:05

Премия, контракт или служебный роман: кого ждут сюрпризы на работе в марте 2026Видео

20:50

Ситуация в электросистеме диктует условия: как будут отключать свет 24 февраля

20:33

РФ бросила спецназ для прорыва к Запорожью: The Times о последней линии обороны

20:25

Какие продукты категорически нельзя давать кошкам: список удивит многих

19:35

Мощный пожар после взрывов: СМИ о деталях атаки на важный узел "Дружбы" в РФВидео

19:26

Много полицейских ранены, двое в тяжелом состоянии - в Николаеве прогремел взрыв

19:23

"Мы потеряли сердце": известный ведущий сообщил о трагедии

19:10

В России готовится принудительная мобилизация: что задумал Путинмнение

Реклама
18:57

Фицо остановил поставки электроэнергии в Украину и выдвинул ультиматум

18:49

Дефицит валюты падает: что ждет украинцев в обменниках в ближайшее время

18:48

В Украине вводят новые 200 гривен: что делать со "старыми" деньгами, в НБУ ответили

18:27

"Прошли этот путь": Джей Ло дала редкий комментарий о детяхВидео

18:27

Таинственное исчезновение пса закончилось неожиданной находкой: причина ошарашила

18:16

Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известноВидео

18:15

"Черный лебедь уже близко": России дали всего несколько месяцев, что будет дальше

18:14

Совсем не от счастья: ученые выяснили, почему на самом деле кошки мурлыкают

17:50

Зима не хочет отступать: чем удивит погода Днепр в ближайшие дни

17:30

"Эта задача России по силам": Жданов об угрозе для крупного областного центра

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять