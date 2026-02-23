Бывшая жена Потапа публично рассказала об отношениях с ним

Ирина Горовая рассказала, где сейчас ее сын.

Ирина Горовая продолжает общаться с Потапом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Горовая, Потап

Ирина Горовая отправила сына к Потапу

Что она сказала бывшему мужу

Известная украинская продюсер и бывшая жена рэпера Потапа, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, Ирина Горовая призналась, как относится к эксу.

На своей странице в соцсетях Ирина поделилась, что общий сын бывших супругов Андрей сейчас находится с отцом.

"Лёшка, привет, передавай малому привет. Я знаю, что он у тебя сейчас на каникулах, так что, пожалуйста, присмотри за ним", - сказала продюсер.

Ирина Горовая обратилась к Потапу / фото: скрин instagram.com, Ирина Горовая

Стоит отметить, что Ирина и Потап продолжают общаться после развода.

Потап с сыном Андреем / фото: instagram.com, Потап

Отношения Ирины Горовой и Потапа

Продюсер и рэпер поженились в 1999 году, а в 2008 у них родился сын, супруги основала продюсерский центр MOZGI Entertainment, где работали вместе много лет. В 2016 году пара официально развелась, а позже Потап женился на певице Насте Каменских, с которой пел в дуэте. По словам Горовой, сейчас она состоит в отношениях.

Потап / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, известный ведущий и волонтер Денис Христов попал под обстрел со стороны страны-оккупанта РФ в Купянском районе Харьковской области. Волонтер опубликовал фото автомобиля после обстрел и свое окровавленное лицо.

А также известный певец, а с недавних пор еще и актер, Владимир Дантес высказался о личной жизни. В комментарии Наталье Тур Владимир признался, что не переписывается с девушками в соцсетях.

О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

