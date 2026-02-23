Бывшая жена Потапа публично рассказала об отношениях с ним

Кратко:
- Ирина Горовая отправила сына к Потапу
- Что она сказала бывшему мужу
Известная украинская продюсер и бывшая жена рэпера Потапа, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, Ирина Горовая призналась, как относится к эксу.
На своей странице в соцсетях Ирина поделилась, что общий сын бывших супругов Андрей сейчас находится с отцом.
"Лёшка, привет, передавай малому привет. Я знаю, что он у тебя сейчас на каникулах, так что, пожалуйста, присмотри за ним", - сказала продюсер.
Стоит отметить, что Ирина и Потап продолжают общаться после развода.
Отношения Ирины Горовой и Потапа
Продюсер и рэпер поженились в 1999 году, а в 2008 у них родился сын, супруги основала продюсерский центр MOZGI Entertainment, где работали вместе много лет. В 2016 году пара официально развелась, а позже Потап женился на певице Насте Каменских, с которой пел в дуэте. По словам Горовой, сейчас она состоит в отношениях.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, известный ведущий и волонтер Денис Христов попал под обстрел со стороны страны-оккупанта РФ в Купянском районе Харьковской области. Волонтер опубликовал фото автомобиля после обстрел и свое окровавленное лицо.
А также известный певец, а с недавних пор еще и актер, Владимир Дантес высказался о личной жизни. В комментарии Наталье Тур Владимир признался, что не переписывается с девушками в соцсетях.
Вас может заинтересовать:
- "Противно": Настя Каменских попала в новый скандал из-за своего поступка
- Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина
- Василий Вирастюк показал свою жену и высказался о ее фигуре
О персоне: Потап
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред