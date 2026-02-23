"Прошли этот путь": Джей Ло дала редкий комментарий о детях

Кратко:
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отметила особенный праздник: 18 лет исполнилось ее "кокосикам" - близнецам Максу и Эмми (Лулу). Артистка трогательно поздравила единственных детей в своем блоге в Instagram.
Она опубликовала фотографии именинников, а также видеоколлаж, собранный из милых моментов из жизни Макса и Лулу. Джей Ло отметила, что до сих пор не может поверить, что ее малыши такие взрослые. Она оставила своим детям в качестве поздравления искреннее признание.
"Как повезло миру в этот день 18 лет назад, когда Бог решил послать вас сюда со всеми вашими талантами, душами и сердцами, чтобы сделать этот мир лучше, потому что именно это вы делаете для меня и для всех, кому посчастливилось знать вас обоих. "Я люблю вас" никогда не сможет выразить всю глубину моих чувств, привязанности и заботы, которые я испытываю к вам, мои кокосики. Мы всегда были втроем! Мы прошли этот путь вместе. Мы всегда могли поддержать друг друга и быть опорой друг для друга в любой буре. И я обещаю вам, мои прекрасные кокосики, что, какими бы взрослыми вы ни были, так будет всегда. Всегда помни, Лулу, ты — мое солнышко... а ты, Макс, ты просто потрясающий такой, какой есть!" - написала Дженнифер Лопес.
Смотрите видео, которое Дженнифер Лопес посвятила своим детям:
О персоне: Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.
