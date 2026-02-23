По российской звезде сериала "Глухарь" прилетело на фронте: "Рядом взорвались"

Олег Протасов развлекал российских оккупантов.

https://glavred.info/starnews/po-rossiyskoy-zvezde-seriala-gluhar-priletelo-na-fronte-ryadom-vzorvalis-10743215.html Ссылка скопирована

Олег Протасов - Глухарь / коллаж: Главред, фото: www.kino-teatr.ru

Вы узнаете:

Российский актер Олег Протасов получил ранение на фронте в Украине

Что он делал среди российских оккупантов

Заслуженный артист РФ Олег Протасов, который давно поддерживает российских оккупантов и регулярно ездит к ним на передовую, получил ранение во время очередного вояжа. Как актер рассказал росСМИ, за выступления перед захватчиками он мог поплатиться жизнью.

Протасов попал под обстрел в июле 2025 года. Тогда актер выступил перед солдатами РФ и решил переночевать в зоне боевых действий. Пока он спал, позицию российских военных начали обстреливать минами.

видео дня

Олег Протасов где сейчас / фото: www.kino-teatr.ru

"Это произошло ночью. После концерта мы легли спать, это было с 18 по 19 июля. Вдруг рядом взорвались две мины", — рассказал актер сериала "Глухарь".

Жизнь российской звезде спасла случайность — он спал, прикрыв голову рукой. Именно в руку и попал осколок.

"Взрывной волной выбило стекла, осколок прилетел в руку. Мне повезло: осколок не задел жизненно важные органы, я прикрыл голову рукой", — поделился Протасов с пропагандистскими СМИ.

Олег Протасов о войне в Украине / фото: www.kino-teatr.ru

Актер сериала "Глухарь" ранее хвастался регулярными поездками к оккупантам: он побывал на фронте уже 11 раз. Свои визиты он начал еще в апреле 2022 года. По признанию артиста, со временем выступлений в госпиталях ему стало недостаточно, и он отправился на передовую в поисках "острых ощущений".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что прима-балерина Екатерина Кухар подогрела слухи о расставании, появившись на публике без обручального кольца. Судья "Танців з зірками" прокомментировала новый этап в своей личной жизни и сделала резкое заявление.

Также дом известного украинского хип-хоп артиста VARASH уничтожила российская ракета. От здания остались лишь руины, а родные певца хоть и остались живы, но сильно пострадали. Младший ребенок его сестры попал в реанимацию.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред