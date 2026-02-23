Укр
Читать на украинском
  Новости
  Звёзды

По российской звезде сериала "Глухарь" прилетело на фронте: "Рядом взорвались"

Кристина Трохимчук
23 февраля 2026, 17:00
Олег Протасов развлекал российских оккупантов.
Олег Протасов - Глухарь
Олег Протасов - Глухарь / коллаж: Главред, фото: www.kino-teatr.ru

Вы узнаете:

  • Российский актер Олег Протасов получил ранение на фронте в Украине
  • Что он делал среди российских оккупантов

Заслуженный артист РФ Олег Протасов, который давно поддерживает российских оккупантов и регулярно ездит к ним на передовую, получил ранение во время очередного вояжа. Как актер рассказал росСМИ, за выступления перед захватчиками он мог поплатиться жизнью.

Протасов попал под обстрел в июле 2025 года. Тогда актер выступил перед солдатами РФ и решил переночевать в зоне боевых действий. Пока он спал, позицию российских военных начали обстреливать минами.

видео дня
Олег Протасов выступал для оккупантов
Олег Протасов где сейчас / фото: www.kino-teatr.ru

"Это произошло ночью. После концерта мы легли спать, это было с 18 по 19 июля. Вдруг рядом взорвались две мины", — рассказал актер сериала "Глухарь".

Жизнь российской звезде спасла случайность — он спал, прикрыв голову рукой. Именно в руку и попал осколок.

"Взрывной волной выбило стекла, осколок прилетел в руку. Мне повезло: осколок не задел жизненно важные органы, я прикрыл голову рукой", — поделился Протасов с пропагандистскими СМИ.

Олег Протасов о войне в Украине
Олег Протасов о войне в Украине / фото: www.kino-teatr.ru

Актер сериала "Глухарь" ранее хвастался регулярными поездками к оккупантам: он побывал на фронте уже 11 раз. Свои визиты он начал еще в апреле 2022 года. По признанию артиста, со временем выступлений в госпиталях ему стало недостаточно, и он отправился на передовую в поисках "острых ощущений".

Ранее Главред сообщал, что прима-балерина Екатерина Кухар подогрела слухи о расставании, появившись на публике без обручального кольца. Судья "Танців з зірками" прокомментировала новый этап в своей личной жизни и сделала резкое заявление.

Также дом известного украинского хип-хоп артиста VARASH уничтожила российская ракета. От здания остались лишь руины, а родные певца хоть и остались живы, но сильно пострадали. Младший ребенок его сестры попал в реанимацию.

