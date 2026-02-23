Вы узнаете:
- Российский актер Олег Протасов получил ранение на фронте в Украине
- Что он делал среди российских оккупантов
Заслуженный артист РФ Олег Протасов, который давно поддерживает российских оккупантов и регулярно ездит к ним на передовую, получил ранение во время очередного вояжа. Как актер рассказал росСМИ, за выступления перед захватчиками он мог поплатиться жизнью.
Протасов попал под обстрел в июле 2025 года. Тогда актер выступил перед солдатами РФ и решил переночевать в зоне боевых действий. Пока он спал, позицию российских военных начали обстреливать минами.
"Это произошло ночью. После концерта мы легли спать, это было с 18 по 19 июля. Вдруг рядом взорвались две мины", — рассказал актер сериала "Глухарь".
Жизнь российской звезде спасла случайность — он спал, прикрыв голову рукой. Именно в руку и попал осколок.
"Взрывной волной выбило стекла, осколок прилетел в руку. Мне повезло: осколок не задел жизненно важные органы, я прикрыл голову рукой", — поделился Протасов с пропагандистскими СМИ.
Актер сериала "Глухарь" ранее хвастался регулярными поездками к оккупантам: он побывал на фронте уже 11 раз. Свои визиты он начал еще в апреле 2022 года. По признанию артиста, со временем выступлений в госпиталях ему стало недостаточно, и он отправился на передовую в поисках "острых ощущений".
