Вместо традиционных отбивных: курица по-милански покорит всех гостей

Предлагаем вам рецепт приготовления сочного и нежного куриного мяса в аппетитном сырном кляре, которое может стать вашим любимым рецептом. На гарнир рекомендуем приготовить всеми любимое картофельное пюре и салат из овощей.
Кстати, курицу можно сначала обжарить, а потом еще поставить в духовку, чтобы мясо было еще нежнее, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Курица по-милански - рецепт
Ингредиенты:
- Куриное бедро – 5 шт. (без кости)
- Яйцо – 2 шт.
- Мука
- Твердый сыр – 150 г
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Масло растительное – для жарки
На куриных бедрах сделайте надрезы, натрите специями, можно оставить промариноваться.
Для кляра смешайте яйцо, муку и натертый твердый сыр.
Обваляйте подготовленные бедра в кляре.
Обжарьте мясо на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.
Отправьте мясо в кастрюлю и протушите 15 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить курицу по-милански:
Вас может заинтересовать:
- Как пожарить рыбу без запаха, как в ресторане: об этом методе знают единицы
- Закуска, которую сметут первой: рецепт помидоров под шубой за 5 минут
- Котлеты с секретным ингредиентом, которые точно получатся сочными - бабушкин рецепт
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред