Вместо традиционных отбивных: курица по-милански покорит всех гостей

Рецепт приготовления курицы по-особенному.

Предлагаем вам рецепт приготовления сочного и нежного куриного мяса в аппетитном сырном кляре, которое может стать вашим любимым рецептом. На гарнир рекомендуем приготовить всеми любимое картофельное пюре и салат из овощей.

Кстати, курицу можно сначала обжарить, а потом еще поставить в духовку, чтобы мясо было еще нежнее, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Курица по-милански - рецепт

Ингредиенты:

Куриное бедро – 5 шт. (без кости)

Яйцо – 2 шт.

Мука

Твердый сыр – 150 г

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Масло растительное – для жарки

На куриных бедрах сделайте надрезы, натрите специями, можно оставить промариноваться.

Для кляра смешайте яйцо, муку и натертый твердый сыр.

Обваляйте подготовленные бедра в кляре.

Обжарьте мясо на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Отправьте мясо в кастрюлю и протушите 15 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить курицу по-милански:

О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

