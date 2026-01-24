Разлетаются со стола первыми: рецепт бюджетных, но очень вкусных отбивных

Если возникает вопрос, что приготовить на ужин, универсальным вариантом всегда будут котлеты или отбивные. Последние, как выяснилось, можно сделать даже не из мяса.
Главред узнал, как приготовить очень вкусные и при этом бюджетные отбивные из куриных сердечек. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша под ником valerikiry.
Отбивные из куриных сердечек - рецепт
Ингредиенты:
- Куриные сердечки 700 г
- Яйца 1-2 шт.
- Крахмал 5-7 ст. л.
- Соль
- Перец
- Масло
Куриные сердечки очищаем и разрезаем пополам, но не до конца. Далее отбиваем под пищевой пленкой с двух сторон и перемешиваем с солью и перцем. Каждое сердечко обваливаем в крахмале, а затем во взбитом яйце жарим на масле с двух сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить отбивные из куриных сердечек:
@valerikiry
Я очень люблю субпродукты ? и этот рецепт делает еще вкуснее сердечки ❤️ готовьте побольше, потому что это действительно очень вкусно Ингредиенты купила в @silpoua на ценотижиках ?сердечки 700 гр ?яйцо 1-2 шт ?крахмал 5 -7 ст.л. Масло для жарки, соль и перец по вкусу♬ Wondrous Place - House of Disney Ad - Billy Fury
Об источнике: valerikiry
valerikiry — профиль в TikTok, который ведет кулинарный блогер. Женщина публикует разнообразные рецепты и делится полезными лайфхаками по приготовлению блюд. На страницу в TikTok подписаны более 55 тысяч пользователей.
