Тайна раскрыта: у ГУР есть секретные военные документы РФ

Украина располагает секретными данными о потерях российских оккупантов на поле боя.

Что известно:

Украина получила секретные военные документы оккупантов

Оценка потерь зафиксирована на уровне 62% убитыми из 100%

Украина получила секретные данные об потерях российских оккупантов на поле боя. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому доложил руководитель ГУР Олег Иващенко.

Эти важные документы были получены украинской разведкой. В них зафиксирована оценка потерь. Из 100% потерь 62% убитых и 38% раненых.

"Сами россияне дают в закрытых официальных докладах уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Имеем основания считать, что данные об этом уровне потерь занижены", - пишет Зеленский.

Также украинской разведке известно, что российское руководство пытается использовать ситуацию вокруг Ирана и затянуть американскую военную операцию. Они хотят этим повлиять на войну в Украине.

"Фактически именно это сейчас является основным расчетом России - усилить риски долгой войны на Ближнем Востоке и в регионе Залива, чтобы максимально ослабить давление мира на Россию за войну против Украины, выйти из-под санкций партнеров и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ. Есть данные о намерениях россиян говорить о полной отмене санкций в отношении энергетики. Определяемся с мерами нашего противодействия и будем информировать партнеров", - говорит Зеленский.

Удары Украины по объектам врага - последние новости

Недавно, как писал Главред, Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Мангуша и радиолокационную станцию С-300В4 в районе Новокрасновки.

Ранее Силы обороны Украины поразили передовой пункт управления дивизии, ряд логистических объектов и живую силу РФ. Соответствующие удары были нанесены на фоне снижения наступательного потенциала оккупантов.

Напомним, Силы обороны также нанесли серию эффективных ударов по объектам оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на ВОТ Луганщины атакована нефтебаза "Луганская".

