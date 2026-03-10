Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Тайна раскрыта: у ГУР есть секретные военные документы РФ

Ангелина Подвысоцкая
10 марта 2026, 16:53обновлено 10 марта, 17:51
Украина располагает секретными данными о потерях российских оккупантов на поле боя.
Зеленский, Иващенко
Украина получила секретные документы с потерями врага / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Что известно:

  • Украина получила секретные военные документы оккупантов
  • Оценка потерь зафиксирована на уровне 62% убитыми из 100%

Украина получила секретные данные об потерях российских оккупантов на поле боя. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому доложил руководитель ГУР Олег Иващенко.

Эти важные документы были получены украинской разведкой. В них зафиксирована оценка потерь. Из 100% потерь 62% убитых и 38% раненых.

видео дня

"Сами россияне дают в закрытых официальных докладах уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Имеем основания считать, что данные об этом уровне потерь занижены", - пишет Зеленский.

Также украинской разведке известно, что российское руководство пытается использовать ситуацию вокруг Ирана и затянуть американскую военную операцию. Они хотят этим повлиять на войну в Украине.

"Фактически именно это сейчас является основным расчетом России - усилить риски долгой войны на Ближнем Востоке и в регионе Залива, чтобы максимально ослабить давление мира на Россию за войну против Украины, выйти из-под санкций партнеров и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ. Есть данные о намерениях россиян говорить о полной отмене санкций в отношении энергетики. Определяемся с мерами нашего противодействия и будем информировать партнеров", - говорит Зеленский.

Удары Украины по объектам врага - последние новости

Недавно, как писал Главред, Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Мангуша и радиолокационную станцию С-300В4 в районе Новокрасновки.

Ранее Силы обороны Украины поразили передовой пункт управления дивизии, ряд логистических объектов и живую силу РФ. Соответствующие удары были нанесены на фоне снижения наступательного потенциала оккупантов.

Напомним, Силы обороны также нанесли серию эффективных ударов по объектам оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на ВОТ Луганщины атакована нефтебаза "Луганская".

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Иващенко вторжение России ГУР
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тайна раскрыта: у ГУР есть секретные военные документы РФ

Тайна раскрыта: у ГУР есть секретные военные документы РФ

16:53Война
Евро бешено подскочил вверх: новый курс валют на 11 марта

Евро бешено подскочил вверх: новый курс валют на 11 марта

16:10Экономика
Много погибших и раненых: РФ сбросила бомбы на центр Славянска

Много погибших и раненых: РФ сбросила бомбы на центр Славянска

13:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

Последние новости

17:55

Неприхотливые розы для сада — сорта, которые цветут при минимальном уходе

17:36

Точно не "маменькин сынок": как по-украински назвать такого мужчинуВидео

17:33

Китаю невыгодно поражение РФ: тревожный прогноз по затягиванию войны в Украине

17:19

"Будто смерть идет": Алла Костромичева напугала своим видом на подиумеВидео

17:11

Что это за "чичери", о которых поют в песне о Маричке: ответ удивит

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
16:53

Тайна раскрыта: у ГУР есть секретные военные документы РФ

16:30

Опасный сигнал в доме: необычные мелкие насекомые размножаются прямо на глазах

16:20

Девушка купила дом в Италии за "смешную" цену: внутри оказалось 17 комнатВидео

16:10

Евро бешено подскочил вверх: новый курс валют на 11 марта

Реклама
16:09

Известный певец-воин впервые вышел на связь после инфаркта — что он сказал

16:06

В Раде проголосовали за "налог на OLX": что решили нардепы

16:02

Как навсегда избавиться от мышей: метод, уничтожающий всю колонию

16:01

В Украине перестал работать "Резерв+": что известно о масштабном сбое

15:39

Почему в квартирах в Германии часто отсутствует кухня: ответ удивит многих

15:32

Температура взлетит почти до +20°: когда Львовскую область накроет потепление

15:32

Судьба будет поддерживать людей, рожденных в конкретные четыре месяца - кто они

15:16

Доллар пересек отметку 44 грн: сколько стоит валюта в банках

15:10

Служили Риму и воевали в Британии: что ДНК рассказала о сарматах из Украины

14:56

Очень строгие запреты: что нельзя делать в праздник 11 марта

14:40

Когда поминать родных в 2026 году: даты, традиции и церковные разъяснения

Реклама
14:33

"Сын похож на Дзидзьо": Цибульская сделала признание про отношения с певцом

14:15

Почему офицеры Вермахта имели шрамы: тайна немецкой элиты

14:12

Иран атаковал ракетами немецкий полевой лагерь в Иордании - Der Spiegel

13:55

Пара приютила таксу и заметила странность: собака стала "превращаться"Видео

13:52

Много погибших и раненых: РФ сбросила бомбы на центр СлавянскаФото

13:51

"Мы сделали это не случайно": Венгрия шантажирует Украину похищенными деньгами

13:36

"Хочется поговорить": Мозговая рассказала о своей потере

13:34

Каким должно было быть контрнаступление ВСУ в 2023 году: генерал раскрыл детали операции

13:31

ВСУ освободили почти всю область: Генштаб раскрыл детали операции

13:28

Как поразить всех гостей: рецепт божественного творожного кулича

13:11

Оккупанты пытаются захватить приграничные села в двух областях - что задумал враг

12:44

Как выглядят губы за 29 млн гривен: модель перестали узнавать родные

12:43

Взлетят ли цены на бензин до 100-150 грн за литр: нардеп сделал заявление

12:32

Антициклон принес настоящую весну на Житомирщину: когда ожидается самый теплый день

12:22

Что нельзя выбрасывать из дома 11 марта: какой церковный праздник

12:16

Ольга Сумская застала мужа с молодой актрисой - скандал попал на видео

12:16

"Наплакалась в больнице": дочь Юлии Вербы серьезно пострадала

12:16

Как правильно обрезать розы после зимы: секрет пышного цветенияВидео

12:11

Об оверсайзе можно забыть: что изменит моду в 2026 году

11:44

Германия собрала для Украины партию ракет для систем Patriot – Spiegel

Реклама
11:32

"Поднял полмира": MamaRika вырвалась из Дубая и воссоединилась с мужемВидео

11:30

"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

11:30

Монета лежала в бабушкином сейфе годами: ее стоимость поразила семью

11:28

Какие цвета делают спальню безвкусной: антирейтинг дизайнеров

11:25

Путин сорвал джекпот на войне в Иране: дипломат назвал фактор, который все испортитВидео

10:44

Мужчина проверил камеру видеонаблюдения и не поверил своим глазам – что он увидел

10:40

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

10:21

Екатерина Репяхова внезапно высказалась о женах Виктора Павлика - детали

10:05

Знак власти и мистики: что на самом деле означает украинский трезубец

10:04

Удача на пороге: 3 знакам китайского зодиака неслыханно повезет до конца марта

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять