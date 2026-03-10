Укр
Очень строгие запреты: что нельзя делать в праздник 11 марта

Ангелина Подвысоцкая
10 марта 2026, 14:56
Что можно делать 11 марта. Приметы и запреты, которые уберегут от бедности.
  • Что значит, если в этот день куют кукушки
  • Что нельзя делать в этот день
  • О чем нужно попросить святых 11 марта

11 марта церковь почитает память святого Софрония. Как сообщает Главред, он с юных лет отличался глубокой благочестивостью. Он обучился, после чего стал монахом в монастыре святого Феодосия. Он сблизился там с иеромонахом Иоаном Мосхом и путешествовал с ним по монастырям Восточной империи. Там они делали заметки, благодаря чему возникла знаменитая книга "Лимонар" или "Луг духовный".

Софроний выступил решительным защитником православия во время богословских споров. Он также посещал Александрию и Константинополь, пытаясь убедить всех отвергнуть ересь. После смерти предшественника Софрония избрали патриархом Иерусалимским.

видео дня

Что можно делать 11 марта

  • В этот день нужно помолиться. У святых просят защиты от трудностей и невзгод.
  • В этот день нужно сходить в церковь. Там стоит помолиться о духовном очищении перед Великим постом.

Что нельзя делать 11 марта

1. Нельзя 11 марта спрашивать кукушку о том, сколько лет еще осталось прожить. Это считается плохой приметой.

2. Нельзя 11 марта готовить или есть мясо птицы. Это может принести неудачу.

3. Нельзя 11 марта выбрасывать старые вещи. Предки верили, что есть риск притянуть нищету.

4. Нельзя 11 марта заниматься физической работой на земле. Считается, что тогда урожай будет бедным.

Приметы 11 марта

  • Если в этот день дует северный ветер, то погода будет холодной еще всю неделю.
  • Если в этот день куют кукушки, то погода будет теплой.
  • Если в этот день пошел дождь, то еще неделю будет сырая погода.
  • Если в этот день пчелы вышли из ульев, то весна будет теплой.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

