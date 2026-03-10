Укр
Знак власти и мистики: что на самом деле означает украинский трезубец

Марина Иваненко
10 марта 2026, 10:05
Украинский трезубец — один из древнейших символов Европы. Его происхождение, сакральное значение и путь к гербу независимой Украины.
Сакральный смысл трезубца
Сакральный смысл трезубца / Коллаж: Главред, скриншоты

Герб Украины, известный как тризуб, является одним из древнейших и одновременно самых загадочных символов, прошедшим через тысячелетия, чтобы стать лицом современного независимого государства. Его истоки часто связывают с древними культурами, в частности трипольской, а также с индоевропейскими верованиями, где подобные знаки олицетворяли магическую силу и связь с высшими мирами.

Для многих народов этот символ ассоциировался с огненными божествами, жезлом повелителей морей или сакральным оружием, несущим защиту и справедливость. В разные исторические эпохи тризуб наполнялся новыми значениями, сохраняя при этом ореол мистичности и статус знака особой власти. Главред расскажет об этом более подробно.

Скандинавский след и легенда о княгине Ольге

Как рассказывают на канале "В поисках истины", одной из самых интересных версий происхождения трезубца в украинской истории является его возможная связь со скандинавской традицией. Согласно одной из гипотез, этот знак мог быть родственен пятнадцатой руне футарка — Альгиз, которая символизировала защиту, пробуждение и связь с богами.

В скандинавской символике подобные формы толковали как птичью лапу или сокола, стремительно падающего на добычу. Этот образ связывают с княгиней Ольгой, известной в скандинавских сагах как Хельга. По легендам, именно она могла принести сакральный знак на русские земли как родовой оберег династии Рюриковичей, придавая ему значение не только символа воинской доблести, но и мощной духовной защиты.

Тризуб как государственный знак Киевской Руси

При правлении Владимира Великого трезубец приобрел статус официального государственного знака Киевской Руси. Князь осмыслил древний символ в новом контексте, а после крещения Руси придал ему христианское прочтение, соединив языческое наследие с новой верой.

Тризуб чеканили на первых русских монетах — златниках и серебренниках, где он часто размещался рядом с изображением самого правителя. Именно в этот период символ стал маркером государственности, подчеркивая легитимность княжеской власти и принадлежность Руси к кругу влиятельных европейских государств.

Видео о том, каков сакральный смысл трезубца, можно посмотреть здесь:

Забвение символа и его возвращение в ХХ веке

После монгольского нашествия и распада Киевской Руси трезубец на долгое время исчез из широкого употребления, уступив место другим геральдическим знакам. Память о нем сохранялась преимущественно в археологических находках, печатях и полузабытых летописных упоминаниях.

Возрождение символа произошло только в начале ХХ века, во время борьбы за украинскую государственность. Михаил Грушевский, опираясь на наследие Владимира Великого, предложил тризуб в качестве герба Украинской Народной Республики. Это решение стало сознательным возвращением к историческим истокам и акцентом на преемственности украинской государственной традиции.

Современные значения трезубца

Сегодня тризуб является неотъемлемой частью украинской идентичности, в которой каждый находит свой собственный смысл. Для кого-то в нем зашифровано слово "воля", для других — символ Святой Троицы или соединение трех стихий: неба, земли и воды.

В детских рисунках, современном искусстве и массовой культуре тризуб стал олицетворением любви к Родине и несокрушимости духа. Несмотря на попытки запретить или исказить его значение в советский период, этот знак выстоял, став малым Государственным гербом независимой Украины и символом, объединяющим миллионы людей вокруг идеи свободы, преемственности и внутренней силы.

Об источнике: YouTube-канал "В поисках истины"

YouTube-канал "В поисках истины" — это украинский документально-исторический проект, который возрождает одноименную программу телеканала СТБ. На канале публикуют выпуски о загадочных событиях, исторических личностях, легендах, мифологии и малоизвестных фактах из прошлого. Контент подается в формате расследования, сочетающего исторические материалы, версии экспертов и атмосферную подачу. Канал ориентирован на широкую аудиторию, интересующуюся историей и неожиданными интерпретациями известных событий. Выпуски выходят на украинском языке и охватывают темы от древних цивилизаций до ХХ века. Его особенность — сочетание фактов с легендами, что делает материал более интригующим и зрелищным.

