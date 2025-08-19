Герб Украины мог быть другим - историк показал и раскрыл секрет 'нового' трезубца

Государственный герб Украины трезубец мог иметь совсем другой вид, и об этой малоизвестной исторической детали рассказал украинский историк Александр Алферов.

Кто придумал герб Украины - историк показал, как мог выглядеть трезубец / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Как возник трезубец

Откуда пошел герб

Кто придумал герб Украины

Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов рассказал, что государственный герб Украины мог иметь совсем другую форму, если бы история сложилась немного иначе.

Главред выяснил историю трезубца.

Происхождение трезубца

"Трезубец, наш герб, мог иметь совсем другую форму. Удивительно, друзья. Сейчас я вам все расскажу. С вами украинский историк Александр Алферов", - говорит историк в видео на YouTube.

По его словам, известный нам сегодня трезубец происходит от сребреника Владимира Великого IV типа. Именно эта форма стала канонической для современного государственного символа.

"Привычная нам форма трезубца имеет свое происхождение от сребреника Владимира Великого IV типа. Ну, а на других типах его сребреников мы знаем, ну, четыре десятка разновидностей этих княжеских знаков. Вот эти вот самые популярные", - пояснил Алферов.

Каким мог быть украинский герб

Историк подчеркнул, что если бы сребреники Владимира Великого не были найдены, мы бы знали княжеский знак из другого источника - строительного материала из одной из первых каменных церквей Руси.

"Но представьте, друзья, себе следующую историю. Что если бы... мы не знали и не нашли бы никогда сребреники Владимира Великого, то княжеский знак Владимира мы знали бы по другому предмету. Вот он. Это кирпич из Десятинной церкви, которую построил Владимир Великий, и на нем есть вот именно такой вариант трезубца Владимира Великого, еще до того, как он начал, очевидно, чеканить свою монету", - отметил эксперт.

Смотрите видео о том, как мог выглядеть трезубец:

"Другой" трезубец на кирпиче Десятинной церкви

Таким образом, герб Украины мог бы выглядеть иначе, если бы основным источником символа стала не монета, а архитектурное наследие князя Владимира.

"И если бы не было серебряников, то мы бы использовали знак Владимира Великого из его кирпича. И был бы у нас трезубец государственный. Вот таким вот на вид, друзья" - подытожил Алферов.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

