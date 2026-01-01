'Мир ближе, чем когда-либо': Стубб ошеломил заявлением о мирном соглашении

Стубб призвал готовиться к компромиссам, противоречащим чувству справедливости.

Президент Финляндии предупредил о болезненной сделке для Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевое из обращения президента Финляндии:

Мирное соглашение не будет полностью справедливым

Сейчас стороны ближе к миру, чем когда-либо

Финляндия продолжит поддерживать Украину

Мир должен быть готов к тому, что завершение войны в Украине может сопровождаться болезненными компромиссами. Мирное соглашение между Украиной и Россией, вероятно, не будет полностью справедливым. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении к народу.

Стубб подчеркнул, что Россия ведет против Украины "агрессивную войну", а ее действия являются "незаконными и аморальными". По словам финского лидера, сейчас стороны находятся "ближе к миру, чем когда-либо прежде", однако "мы не можем быть уверены, что Россия готова к миру".

"Мир часто является компромиссом. Мы должны быть готовы принять то, что некоторые части возможного мирного соглашения могут не соответствовать нашему чувству справедливости. Однако мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина является частью свободной и демократической Европы. Сейчас и в будущем", - сказал он.

Стубб заверил в дальнейшей поддержке Украины, сохранении ее независимости и территориальной целостности и пообещал вместе с союзниками работать над тем, чтобы Россия больше никогда не нападала на соседей. Президент Финляндии также подчеркнул, что отношения его страны с РФ "изменились навсегда".

"И Финляндия, и Европа стремятся иметь функциональные и мирные отношения с Россией. Но, в конце концов, все зависит от действий России... Отношения Финляндии и Европы с Соединенными Штатами находятся в переходном состоянии", - добавил Стубб.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Справедлив ли мирный план - мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в комментарии Главреду заявил, что мирный план из 20 пунктов не обеспечивает справедливого мира для Украины. По его словам, документ является результатом согласования украинской, европейской и американской версии известных "28 пунктов Виткоффа".

"Справедливый мир для Украины означал бы наказание агрессора. Но эти пункты являются вознаграждением агрессора, а не наказанием. Это - наказание жертвы агрессии и принуждение ее идти на уступки", - подчеркнул он.

Новогодние заявления политиков - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2026 годом. Он подчеркнул, что Украина стремится к окончанию войны, но не сдастся, несмотря на 1407 дней полномасштабного вторжения РФ.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что в 2026 году будет стремиться к миру на земле. Об этом он сообщил 31 декабря во время празднования Нового года в своем имении Мар-а-Лаго вместе с первой леди Меланией.

Как сообщал Главред, в полночь 1 января Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом, однако пользователи соцсетей обратили внимание на странные детали в его видео. Некоторые россияне предположили, что обращение могло быть сгенерировано искусственным интеллектом.

О персоне: Александр Стубб Кай-Йоран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший Премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

