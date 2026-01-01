Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Мир ближе, чем когда-либо": Стубб ошеломил заявлением о мирном соглашении

Руслана Заклинская
1 января 2026, 19:21обновлено 1 января, 20:13
156
Стубб призвал готовиться к компромиссам, противоречащим чувству справедливости.
'Мир ближе, чем когда-либо': Стубб ошеломил заявлением о мирном соглашении
Президент Финляндии предупредил о болезненной сделке для Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевое из обращения президента Финляндии:

  • Мирное соглашение не будет полностью справедливым
  • Сейчас стороны ближе к миру, чем когда-либо
  • Финляндия продолжит поддерживать Украину

Мир должен быть готов к тому, что завершение войны в Украине может сопровождаться болезненными компромиссами. Мирное соглашение между Украиной и Россией, вероятно, не будет полностью справедливым. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении к народу.

Стубб подчеркнул, что Россия ведет против Украины "агрессивную войну", а ее действия являются "незаконными и аморальными". По словам финского лидера, сейчас стороны находятся "ближе к миру, чем когда-либо прежде", однако "мы не можем быть уверены, что Россия готова к миру".

видео дня

"Мир часто является компромиссом. Мы должны быть готовы принять то, что некоторые части возможного мирного соглашения могут не соответствовать нашему чувству справедливости. Однако мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина является частью свободной и демократической Европы. Сейчас и в будущем", - сказал он.

Стубб заверил в дальнейшей поддержке Украины, сохранении ее независимости и территориальной целостности и пообещал вместе с союзниками работать над тем, чтобы Россия больше никогда не нападала на соседей. Президент Финляндии также подчеркнул, что отношения его страны с РФ "изменились навсегда".

"И Финляндия, и Европа стремятся иметь функциональные и мирные отношения с Россией. Но, в конце концов, все зависит от действий России... Отношения Финляндии и Европы с Соединенными Штатами находятся в переходном состоянии", - добавил Стубб.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Справедлив ли мирный план - мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в комментарии Главреду заявил, что мирный план из 20 пунктов не обеспечивает справедливого мира для Украины. По его словам, документ является результатом согласования украинской, европейской и американской версии известных "28 пунктов Виткоффа".

"Справедливый мир для Украины означал бы наказание агрессора. Но эти пункты являются вознаграждением агрессора, а не наказанием. Это - наказание жертвы агрессии и принуждение ее идти на уступки", - подчеркнул он.

Новогодние заявления политиков - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2026 годом. Он подчеркнул, что Украина стремится к окончанию войны, но не сдастся, несмотря на 1407 дней полномасштабного вторжения РФ.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что в 2026 году будет стремиться к миру на земле. Об этом он сообщил 31 декабря во время празднования Нового года в своем имении Мар-а-Лаго вместе с первой леди Меланией.

Как сообщал Главред, в полночь 1 января Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом, однако пользователи соцсетей обратили внимание на странные детали в его видео. Некоторые россияне предположили, что обращение могло быть сгенерировано искусственным интеллектом.

Читайте также:

О персоне: Александр Стубб

Кай-Йоран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший Премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Финляндия новости Финляндии война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Отключение света 2 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в пятницу

Отключение света 2 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в пятницу

20:00Энергетика
Зеленский раскрыл детали новых переговоров по миру - какой следующий шаг

Зеленский раскрыл детали новых переговоров по миру - какой следующий шаг

19:22Война
"Мир ближе, чем когда-либо": Стубб ошеломил заявлением о мирном соглашении

"Мир ближе, чем когда-либо": Стубб ошеломил заявлением о мирном соглашении

19:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

С XVIII носил имя российской императрицы - какой город Украины сменил пять названий

С XVIII носил имя российской императрицы - какой город Украины сменил пять названий

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Кроликам - тревога, Змеям - обиды

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Кроликам - тревога, Змеям - обиды

В "Щедрике" скрыто праукраинское слово - историк раскрыл его забытое значение

В "Щедрике" скрыто праукраинское слово - историк раскрыл его забытое значение

Последние новости

20:19

Угроза под белым покровом: когда избыток снега может "сжечь" растения

20:00

Отключение света 2 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в пятницу

19:22

Зеленский раскрыл детали новых переговоров по миру - какой следующий шагВидео

19:21

"Мир ближе, чем когда-либо": Стубб ошеломил заявлением о мирном соглашении

18:55

"Это финишная прямая": Усик назвал точное количество боев до конца карьеры

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январеЦены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
18:19

"Есть два сценария": что стоит за спектаклем с "дронами на резиденцию Путина" эксклюзив

17:59

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

17:43

Наестся вся семья: простой рецепт вкусных котлет без грамма мяса

17:18

"Такой сильной атаки еще не было": РФ уже сутки бьет с воздуха по крупному городу Украины

Реклама
17:08

Легендарный Роберт Де Ниро заговорил на украинском — трогательное видеоВидео

16:51

Вместо Путина искусственный интеллект: россияне заподозрили диктатора в обмане

16:36

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

16:35

Путин готов "обменять" Украину для окончания войны - что получат США взамен

16:32

Один вид мяса становится деликатесом, другой - дешевеет: что будет с ценами в январе

15:37

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

15:37

Трамп в новогоднюю ночь назвал главную цель на 2026 год

15:33

Цены резко пойдут вверх: названы продукты, которые подорожают в первую очередь

15:31

"Дорога в Атлантиду": ученые на дне океана обнаружили уникальную находкуВидео

14:55

Мощные удары и все в огне: ВСУ мастерски влупили по целям в РФ

14:52

ГУР одурачило спецслужбы РФ: командир РДК Денис Капустин жив

Реклама
14:39

Цены поднимут еще выше: эксперт предупредил о подорожании базового продукта

14:26

"Есть кандидат в преемники Путина": раскрыт сценарий переворота в РФ

14:24

Цены перестанут расти: какой популярный продукт начнет дешеветь уже в январе

13:51

Непубличная Ротару трогательно поздравила украинцев с Новым годом - как это было

13:42

Как украинцы раньше находили золото и сокровища - ритуал, который гарантировал успехВидео

13:22

Три области под ударами: названы регионы Украины, которым грозит "блекаут"

13:21

Россия в новогоднюю ночь ударила по объектам энергетики в ряде областей - что известноФото

13:19

Погибло много животных, ранены львы: россияне ударили по экопарку под Харьковом

13:14

"В знак протеста": всплыла правда об истинной позиции Аллы Пугачевой

12:42

Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

12:32

Настоящий шок для грызунов: один простой ингредиент "выметает" мышей мгновенноВидео

12:24

У России есть хитрая цель: СМИ выяснили, для чего враг усиливает атаки на Одессу

12:15

Когда могут отменить графики отключений света - появился реалистичный прогноз

12:00

У Трампа есть шанс дать заднюю: Жовтенко - о последствиях "атаки" на резиденцию Путина

11:45

Украину атаковала сильная магнитная буря: когда она достигнет большей мощности

11:37

Расширяют логистические коридоры: ВСУ сообщили о серьезной операции на Донетчине

11:37

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Кроликам - тревога, Змеям - обиды

11:26

В ЦРУ "раскусили" фейк РФ об атаке на резиденцию Путина: СМИ узнали детали

11:03

РФ ускоряет наступление на фронте: в ISW сообщили об опасных маневрах врага

11:01

"Ну Голливуд": Сергей Танчинец рассекретил свадьбу и показал невесту в мини

Реклама
10:31

Елена Зеленская удивила прической для новогоднего фото с президентом - детали

10:28

Взрывы и "прилеты" в 15 районах: РФ ударила по Украине сотнями беспилотников

10:15

Собрали впечатляющую сумму: кто стал победителем "Танцев со звездами"

09:24

Сильные пожары в местах "прилетов": РФ массированно ударила по двум областямФото

08:18

В РФ прилеты после массированных ударов: горят нефтебазы в двух областяхВидео

08:10

Буратино из Белого домамнение

06:10

Будут ли США участвовать в потенциальной войне против Ирана или лишь позволят это Израилю?мнение

05:38

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность

04:51

Микроволновка не нужна: хитрый способ, как быстро размягчить масло

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке хомячка за 51 секунду

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять