"Украинская власть никогда не подпишет мирные соглашения": экономист объяснил почему

Анна Косик
28 декабря 2025, 10:18
Экономист оценил риск ухудшения ситуации в экономике из-за неблагоприятных событий на фронте.
Зеленский, ВСУ
Украинская власть имеет вескую причину, чтобы не подписывать никакие мирные соглашения с Россией

Что сказал Новак:

  • Курс гривны зависит от военно-политической ситуации в Украине
  • Гривна пошатнется только в случае масштабного прорыва оккупантов
  • Переговоры о мире в Украине вряд ли будут результативными

Ухудшение ситуации на фронте напрямую влияет на ситуацию в Украине и в других отраслях, в частности экономике. В интервью Главреду глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, какие плохие события на фронте могут иметь влияние на курс гривны.

Под ухудшением ситуации на фронте от имеет в виду не захват нескольких развалившихся сел, а масштабный прорыв российскими войсками украинской обороны. Только тогда курс гривны может пошатнуться.

Получит ли Украина результат от мирных переговоров

Новак отметил, что по его мнению, мирные переговоры вряд ли будут результативными. А все потому, что украинская власть не подпишет никакое соглашение, которое хотя бы минимально будет намекать на капитуляцию Украины.

"Поэтому переговорный процесс может продолжаться сколько угодно и как угодно, но подписание документов, в которых Украина пошла бы на уступки России, невозможно. К счастью, наша страна является демократической, и если кто-то решится подписать соглашения, которые будут в ущерб Украине, он будет политически уничтожен в очень короткий срок", - добавил он.

Что будет с курсом гривны в 2026 году

Главред писал, что по словам Новака, глобальные экономические потрясения, вызванные таможенной политикой администрации Трампа и войной, будут иметь минимальное влияние на стабильность украинской гривны в 2026 году.

А все потому, что наша страна имеет небольшой объем финансовых и экономических отношений с внешним миром. Украинский экспорт сейчас значительно ниже, а импорт преимущественно связан с обеспечением армии и сектора безопасности, что почти не зависит от мировых финансовых рынков.

Мирное соглашение для Украины - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о прекращении войны является действительным, когда существует не только на бумаге, а реально выполняется, и пока его нет, есть вероятность, что его и не будет.

Ранее Главред писал, что по словам Давида Арахамии, мирное соглашение с Россией может быть "плохим, очень плохим или его не будет вообще", и в таком случае война будет продолжаться.

Накануне стало известно, что Украина и Россия находятся "на грани" заключения соглашения о прекращении войны. В то же время страна-агрессор настаивает на ряде неприемлемых для Киева условий.

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Пункт управления РФ воспламенился: СБС провели успешную операцию в Крыму

11:00Фронт
Отключение света 28 декабря: появились графики для Киева на воскресенье

10:58Энергетика
Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

09:10Война
Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

Отключение света в Украине — графики на 28 декабря (обновляется)

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
