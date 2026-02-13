Пятница, 13-е, в феврале: почему она особенно опасна и что нельзя делать

В 2026 году таких дат будет аж три, а первая из них приходится именно на 13 февраля.

https://glavred.info/life/pyatnica-13-e-v-fevrale-pochemu-ona-osobenno-opasna-i-chto-nelzya-delat-10740470.html Ссылка скопирована

Чем особенна пятница 13-го в феврале 2026 года / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, сгенерированное ИИ

Вы узнаете:

Сколько раз в 2026 году будет пятница 13-е

В чем уникальность именно февральской пятницы 13-го

Почему число 13 считается несчастливым

Пятница 13-е традиционно считается одним из самых страшных дней в году. Для многих эта дата ассоциируется с неудачами, опасностью и различными суевериями. Однако большинство историй о ее "фатальности" имеют культурное или психологическое объяснение, а не реальные основания.

Главред выяснил, почему люди боятся этой даты и как провести ее спокойно.

видео дня

Сколько пятниц 13-го будет в 2026 году

В 2026 году пятница, 13-е, случится трижды: 13 февраля, 13 марта и 13 ноября. Особенно интересно, что февральская пятница 13 впервые за 66 лет выпадает перед Днем святого Валентина. По словам блогера Лены, такое совпадение делает пятницу 13 февраля еще более опасной, чем всегда.

Почему люди боятся цифры 13 и пятницы 13-го

Сочетание числа 13 и пятницы постепенно закрепилось в культуре как символ "несчастья". Число 13 считается несчастливым в нумерологии, тогда как 12 символизирует завершенность (12 месяцев, 12 знаков зодиака). Из-за этого во многих странах отсутствует 13-й этаж в домах, 13-е место в самолетах или 13-я палата в больницах.

Религиозные предания упоминают 13 человек на Тайной вечере, где тринадцатым был Иуда. Существует также версия, что именно в пятницу Ева соблазнила Адама запретным плодом.

Существует также историческая легенда о тамплиерах. В пятницу 13 октября 1307 года во Франции массово арестовали членов ордена, что способствовало созданию мифа о роковой дате.

Смотрите видео о том, почему все боятся пятницы 13-го:

Действительно ли в пятницу 13-го происходит больше бедствий

Некоторые исследования действительно фиксируют небольшой рост количества госпитализаций или ДТП в этот день. Но причина не в "проклятии", а в психологии. Когда человек напуган или ожидает подвоха от судьбы, он становится невнимательным, чаще ошибается или слишком сильно нервничает. Это классический эффект "нооцебо": наше ожидание негативного способно ухудшить самочувствие без всякой магии.

Что не стоит делать в пятницу 13

Чтобы провести день спокойно, стоит избегать поспешных решений, не поддаваться тревоге, планировать путешествия и дела с запасом времени и доверять собственному усмотрению, а не приметам.

Чего нельзя делать:

Не начинайте новые проекты.

Не заключайте сделки.

Не отправляйтесь в дальнюю дорогу.

Не заглядывайте в зеркала - разбитое зеркало предвещает 7 лет несчастий.

Не зевайте открыто — считалось, что дьявол может проникнуть в тело.

Не ходите под лестницей — треугольник лестницы символизирует Святую Троицу, а проход через него считался опасным; есть и физическая опасность.

Встреча с пауком в этот день приносит неудачу.

Не назначайте первое свидание.

Не кладите ноги или обувь на стол.

Не открывайте зонт в помещении.

Не скрещивайте ножи и вилки.

Если не послушаться этого, то темные силы якобы будут преследовать человека вплоть до следующей пятницы 13-го. Однако важно помнить, что пятница 13-го - это обычный день и важно оставаться спокойным, планировать день без спешки и не поддаваться суевериям.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Lena Normalna Lena Normalna – блогер, которая ушла с телевидения ради собственного контента. Она показывает интересные места, обожает Tesla и активно ведет свои аккаунты в TikTok (более 100 тыс. подписчиков), Instagram и YouTube (более 70 тыс. подписчиков). На ее страницу в TikTok подписаны 143,5 тыс. пользователей, а суммарное количество лайков достигает 4,4 млн.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред