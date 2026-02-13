Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Пятница, 13-е, в феврале: почему она особенно опасна и что нельзя делать

Руслана Заклинская
13 февраля 2026, 12:09
169
В 2026 году таких дат будет аж три, а первая из них приходится именно на 13 февраля.
Пятница, 13-е, в феврале: почему она особенно опасна и что нельзя делать
Чем особенна пятница 13-го в феврале 2026 года / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, сгенерированное ИИ

Вы узнаете:

  • Сколько раз в 2026 году будет пятница 13-е
  • В чем уникальность именно февральской пятницы 13-го
  • Почему число 13 считается несчастливым

Пятница 13-е традиционно считается одним из самых страшных дней в году. Для многих эта дата ассоциируется с неудачами, опасностью и различными суевериями. Однако большинство историй о ее "фатальности" имеют культурное или психологическое объяснение, а не реальные основания.

Главред выяснил, почему люди боятся этой даты и как провести ее спокойно.

видео дня

Сколько пятниц 13-го будет в 2026 году

В 2026 году пятница, 13-е, случится трижды: 13 февраля, 13 марта и 13 ноября. Особенно интересно, что февральская пятница 13 впервые за 66 лет выпадает перед Днем святого Валентина. По словам блогера Лены, такое совпадение делает пятницу 13 февраля еще более опасной, чем всегда.

Почему люди боятся цифры 13 и пятницы 13-го

Сочетание числа 13 и пятницы постепенно закрепилось в культуре как символ "несчастья". Число 13 считается несчастливым в нумерологии, тогда как 12 символизирует завершенность (12 месяцев, 12 знаков зодиака). Из-за этого во многих странах отсутствует 13-й этаж в домах, 13-е место в самолетах или 13-я палата в больницах.

Религиозные предания упоминают 13 человек на Тайной вечере, где тринадцатым был Иуда. Существует также версия, что именно в пятницу Ева соблазнила Адама запретным плодом.

Существует также историческая легенда о тамплиерах. В пятницу 13 октября 1307 года во Франции массово арестовали членов ордена, что способствовало созданию мифа о роковой дате.

Смотрите видео о том, почему все боятся пятницы 13-го:

@i__helen

❗️Пятница 13-го: почему этот день все боятся и что в него запрещено

♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound

Действительно ли в пятницу 13-го происходит больше бедствий

Некоторые исследования действительно фиксируют небольшой рост количества госпитализаций или ДТП в этот день. Но причина не в "проклятии", а в психологии. Когда человек напуган или ожидает подвоха от судьбы, он становится невнимательным, чаще ошибается или слишком сильно нервничает. Это классический эффект "нооцебо": наше ожидание негативного способно ухудшить самочувствие без всякой магии.

Что не стоит делать в пятницу 13

Чтобы провести день спокойно, стоит избегать поспешных решений, не поддаваться тревоге, планировать путешествия и дела с запасом времени и доверять собственному усмотрению, а не приметам.

Чего нельзя делать:

  • Не начинайте новые проекты.
  • Не заключайте сделки.
  • Не отправляйтесь в дальнюю дорогу.
  • Не заглядывайте в зеркала - разбитое зеркало предвещает 7 лет несчастий.
  • Не зевайте открыто — считалось, что дьявол может проникнуть в тело.
  • Не ходите под лестницей — треугольник лестницы символизирует Святую Троицу, а проход через него считался опасным; есть и физическая опасность.
  • Встреча с пауком в этот день приносит неудачу.
  • Не назначайте первое свидание.
  • Не кладите ноги или обувь на стол.
  • Не открывайте зонт в помещении.
  • Не скрещивайте ножи и вилки.

Если не послушаться этого, то темные силы якобы будут преследовать человека вплоть до следующей пятницы 13-го. Однако важно помнить, что пятница 13-го - это обычный день и важно оставаться спокойным, планировать день без спешки и не поддаваться суевериям.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Lena Normalna

Lena Normalna – блогер, которая ушла с телевидения ради собственного контента. Она показывает интересные места, обожает Tesla и активно ведет свои аккаунты в TikTok (более 100 тыс. подписчиков), Instagram и YouTube (более 70 тыс. подписчиков). На ее страницу в TikTok подписаны 143,5 тыс. пользователей, а суммарное количество лайков достигает 4,4 млн.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    приметы Пятница 13
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

    ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

    13:21Фронт
    Циклоны накроют Украину: погода на выходных принесет оттепель до +10 и мокрый снег

    Циклоны накроют Украину: погода на выходных принесет оттепель до +10 и мокрый снег

    12:37Синоптик
    Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

    Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

    12:00Аналитика
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

    Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

    Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

    Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

    Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

    Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

    Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

    Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

    Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

    Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

    Последние новости

    13:53

    Голливудский актер публично поддержал Гераскевича после скандала на Олимпиаде

    13:21

    ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

    13:18

    Стоит ли бояться пятницы 13-го - священник раскрыл правду о мистическом днеВидео

    13:15

    "Чувствовать себя": известная стилистка раскрыла главные тренды на 2026 год

    12:37

    Циклоны накроют Украину: погода на выходных принесет оттепель до +10 и мокрый снег

    Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
    12:34

    Масштабная индексация пенсий: стало известно, на сколько поднимут выплаты украинцам

    12:27

    "Надолго вас хватит?": Могилевская раскрыла свою диету и возмутила фанатов

    12:09

    Пятница, 13-е, в феврале: почему она особенно опасна и что нельзя делатьВидео

    12:04

    "Ужас, что он ей сделал": в сети вывели на чистую воду мужа Лорак

    Реклама
    12:00

    Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

    11:58

    РФ ударила по инфраструктуре Одессы: повреждены порт и энергосистема, есть жертва и раненые

    11:51

    69 трусов, миллион цветов и гигантская кошка: самые странные рекорды Украины

    11:34

    Опасность землетрясений в Украине: эксперт рассказал, где возможны толчки до 7 баллов

    11:31

    Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

    11:24

    "Если его не будет": Елена Тополя сделала неожиданное признание о бывшем

    11:23

    Украина ввела санкции против 91 судна теневого флота РФ - детали

    11:19

    Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

    11:11

    Седой дед: звезда "Сватов" появился на публике, но сбежал от разговоров

    10:52

    Слухи подтвердились: названа дата премьеры нового фильма о "Мумии"

    10:48

    Трое братьев погибли, мать и бабушка ранены: последствия удара РФ по КраматорскуФото

    Реклама
    10:35

    Не подчиняется гравитации: ученые раскрыли загадку уникальной реки, текущей "вверх"

    10:31

    Денег все больше не хватает: эксперт объяснил, что будет с оборонным бюджетом РФ

    10:23

    Как разморозить дверной замок за 5 минут - простые, но действенные способыВидео

    10:17

    Известный актер признался в любви Лесе Никитюк: "Меня трясло"

    09:43

    Миллион людей в год: как война сократила население Украины - демограф

    09:43

    "Представляет угрозу": Орбан заявил, что Украина якобы хочет напасть на Венгрию

    09:36

    "Теперь официально": Анастасия Половинкина показала своего возлюбленного

    09:32

    "Киев остановится": эксперт предупредил об угрозе удара по Бортницкой станции аэрации

    09:13

    "За несколько минут до": друг покойного Ван Дер Бика показал последнее фото с ним

    09:05

    Гороскоп на завтра 14 февраля: Весам - радость, Близнецам - заботы

    08:45

    Сын звезды "Крепостной" оказался в больнице - детали

    08:33

    Со стопроцентной вероятностью США дожмут Индиюмнение

    08:28

    Массированные атаки РФ имеют временную цикличность: эксперт назвал вероятную дату нового удара

    07:57

    В Одессе - "прилеты" в жилые дома: что известно о последствиях ночной атаки РФФото

    07:04

    Трамп может выйти из переговоров по Украине уже в ближайшие недели — The Atlantic

    06:10

    Сколько еще продлится война?мнение

    05:57

    Полтавщину накроют осадки: синоптики предупредили, что будет с температурой

    04:41

    По приказу самого Сталина: для чего на самом деле в городах СССР массово сажали тополя

    04:39

    Любовь ворвется неожиданно: каким знакам зодиака совсем скоро повезет

    03:47

    Чудо-подкормка или бесполезный миф: стоит ли поливать цветы рисовой водойВидео

    Реклама
    03:04

    Как избежать отключений света следующей зимой - названы три шага

    02:00

    "Здесь нет этого": почему Галина Безрук предала Украину на самом деле

    01:30

    Бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой

    01:16

    На "Рамштайне" пообещали Киеву мощную военную помощь: о какой сумме идет речь

    00:48

    Миша Кацурин показал настоящую Надю Дорофееву в реальной жизни

    00:39

    Зацветут уже в мае: какие цветы стоит сеять на рассаду уже сейчасВидео

    00:01

    В поисках себя: 12-летний Гарри Галкин сменил имидж

    12 февраля, четверг
    23:53

    Обычная яичница заиграет новыми красками: какой секретный ингредиент стоит добавить

    23:26

    Не ромкомами едиными: лучшие триллеры для просмотра в День всех влюбленных

    23:20

    Последствия атак бьют по свету: обновленный график для Днепропетровщины на 13 февраляФото

    Новости Киева
    Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
    Новости Украины
    Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
    Регионы
    Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
    Рецепты
    Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
    Синоптик
    Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
    Мода и красота
    Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
    Интересное
    Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
    Новости шоу бизнеса
    Елена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять