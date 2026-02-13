"Если его не будет": Елена Тополя сделала неожиданное признание о бывшем

Певица удивила решением о разводе с Тарасом Тополей.

Елена Тополя - развод с Тарасом Тополей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Вы узнаете:

Маричка Довбенко прокомментировала развод Тараса и Елены Тополь

Почему их расставание стало сюрпризом

Украинская ведущая Маричка Довбенко прокомментировала развод известных артистов Тараса и Елены Тополь и призналась, что их разрыв стал потрясением для коллег из шоу-бизнеса. В разговоре с Мирославой Мандзюк она поделилась своими воспоминаниями о взаимоотношениях пары.

По словам Довбенко, теперь уже бывшие супруги никогда не давали поводов усомниться в своей любви друг к другу. Ведущая записывала интервью с Еленой Тополей в 2025 году, и певица пришла на съемку вместе с мужем. Тогда звезда заверила, что не представляет рядом с собой другого мужчину, кроме Тараса.

Елена Тополя - личная жизнь / фото: instagram.com, Елена Тополя

"Если его не будет – никого не будет", — призналась тогда певица.

Маричка отметила, что новость о разводе пары стала для нее настоящей неожиданностью. Когда ведущая видела их вместе, она не замечала никаких признаков разлада в семье.

"Они развелись, и для меня это был шок, потому что в интервью у меня она настолько светилась... Я слышала, как за кадром они с Тарасом общались, и была максимально удивлена этой новостью", — поделилась Довбенко.

Елена Тополя - отношения / фото: instagram.com, Елена Тополя

Тарас и Елена Тополи — причина развода

В 2025 году знаменитые артисты Тарас и Елена Тополя объявили о решении развестись после 12 лет брака. Пара рассталась на фоне ухудшения отношений и разных взглядов на жизнь и семью. Инициатором развода выступил Тарас Тополя — именно он подал заявление. Пара продолжает вместе воспитывать троих малолетних детей.

Елена Тополя / инфографика: Главред

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

