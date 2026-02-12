Укр
Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

Юрий Берендий
12 февраля 2026, 15:22
Силы обороны поразили Ухтинский НПЗ, который принадлежит к структуре "Лукойла" и играет важную роль в обеспечении топливом российские оккупационные войска.
  • Силы обороны смогли поразить Ухтинский НПЗ в 1750 километрах от границы с Украиной
  • Последствия атаки уточняются

Силы обороны Украины нанесли рекордный по дальности удар по Украине. Генеральный штаб ВСУ сообщил об поражении Ухтинского нефтеперерабатывающего завода в городе Ухта Республики Коми, расположенного примерно в 1750 километрах от украинской границы.

По данным Генштаба, 12 февраля в рамках системных действий, направленных на ослабление военно-экономического потенциала России, подразделения СБУ вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по этому объекту.

"Расстояние от государственной границы Украины составляет 1750 километров. По предварительной информации, после поражения возник пожар на технологическом участке АВТ и установке висбрекинга. Основная цель установки висбрекинга — снизить вязкость сырья для получения товарного мазута и дополнительных легких фракций (бензин, газойль), — говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что Ухтинский НПЗ входит в структуру ПАО "Лукойл" и перерабатывает около 4,2 миллиона тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мазут и вакуумный газойль.

"Завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - резюмировали в Генштабе.

Дрон
Дрон "Лютый" / Инфографика: Главред

Как украинские удары влияют на российскую нефтеперерабатывающую отрасль - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, Украина уже более года наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые являются одной из ключевых отраслей экономики страны-агрессора.

По словам военного эксперта и бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, в случае системного продолжения таких атак рано или поздно может наступить переломный момент. Он отмечает, что Украина способна серьезно ослабить российскую нефтяную сферу, а результат будет зависеть от количества дронов и ракет, которые будут иметь украинские силы.

"Украинские удары действительно могут если не похоронить российскую нефтяную отрасль, то поставить ее на колени или в позицию буквы "z", которую в России очень любят, тем самым лишив РФ большого количества доходов. Почему я говорю только о способности поставить на колени? Потому что за Уралом расположено огромное количество нефтеперерабатывающих заводов, которые тоже могут производить топливо", - объясняет Ступак.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 12 февраля в Волгоградской области России прогремели взрывы. Местные жители сообщали в соцсетях о мощном пожаре вблизи военного объекта, а также о взрывах в Тамбовской области. В Волгоградской области под удар попал арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления российской армии недалеко от поселка Котлубань, где возник масштабный пожар и началась детонация боеприпасов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что из-за угрозы взрывов во время ликвидации пожара была объявлена эвакуация местных жителей.

Позже Силы обороны Украины подтвердили поражение арсенала ГРАУ Министерства обороны РФ, а также оборонного предприятия и складов боеприпасов противника. Об этом 12 февраля сообщили в Генеральном штабе ВСУ, отметив, что для ударов, в частности, применялись ракеты "Фламинго".

Кроме того, в ночь на 9 февраля украинские силы осуществили серию результативных атак по военным объектам РФ как на временно оккупированных территориях, так и на территории самой России. По данным Генштаба, в результате операции был поражен важный пункт управления противника и уничтожены значительные запасы его беспилотников.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины воинскими формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины

