Скандал набрал обороты: украинского спортсмена выгнали с Олимпиады из-за шлема

Скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован перед заездом из-за шлема с изображением украинских спортсменов.

Владислава Гераскевича дисквалифицировали из-за шлема / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован перед первым заездом Олимпиады-2026, которая проходит в Италии. Об этом он лично заявил в комментарии Суспильному.

Корреспондент утверждает, что Гераскевич уже получил решение IBSF о дисквалификации. Проблемой стал его шлем с изображением украинских спортсменов, которые были убиты россиянами. При этом жюри якобы усматривает в этом политические призывы. Хотя сам скелетонист неоднократно подчеркивал, что шлем соответствует всем нормам и не подпадает под запрет в использовании на соревнованиях.

"Есть решение жюри соревнований по скелетону на Олимпийских играх по делу Владислава Гераскевича о нарушении олимпийских правил в отношении выражения атлетами [позиции]. Что он будет носить шлем, который по правилам МОК нарушает статью 50: якобы нарушает какие-то политические призывы. Владислав Гераскевич снят со стартлиста", - отметил корреспондент.

