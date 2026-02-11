Кто может завоевать медаль для Украины на Олимпиаде: известен главный претендент

Украинская сборная по фристайлу готовится к командным и индивидуальным выступлениям на зимней Олимпиаде в Италии.

Дмитрий Котовский стремится показать максимум и завоевать олимпийскую награду / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ukrainefreestyle, nstagram.com/olympic_team_ukraine

Украину на Олимпиаде представляют 46 спортсменов в 11 видах спорта

Фристайл – главная медальная надежда, 9 украинских атлетов в этой дисциплине

Квалификации по лыжной акробатике стартуют 17 февраля, командные соревнования – 21

В Италии продолжаются зимние Олимпийские игры. Украину на главных соревнованиях четырехлетия представляют 46 спортсменов в 11 видах спорта. Особое внимание приковано к фристайлу – именно в этом виде на последних двух Играх украинский Александр Абраменко завоевывал награды, передает 24 Канал.

Состав сборной по фристайлу

На Олимпиаде Украину представляют 9 фристайлистов: восемь в лыжной акробатике и Екатерина Коцар в биг-эйре и слоупстайле.

Мужчины: Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов и Дмитрий Котовский.

Женщины: Оксана Яцюк, Нелли Попович, Ангелина Брикина и Диана Яблонская, которая является самой молодой спортсменкой украинской сборной.

Квалификационные выступления в лыжной акробатике стартуют 17 февраля, командные – 21 февраля.

В сезоне 2025/2026 украинские мужчины демонстрировали высокие результаты на этапах Кубка мира. Окипнюк уже одерживал победу в Руке, Кузнецов дважды попадал в топ-10, а 19-летний Гаврюк занял второе место на этапе в Лейк-Плесиде.

В женской команде результаты скромнее, однако Ангелина Брикина вместе с Окипнюком и Котовским в прошлом году завоевала "серебро" в смешанных командных соревнованиях на чемпионате мира.

Претенденты на медали и ожидания

Дмитрий Котовский, который на предыдущей Олимпиаде в Пекине занял 15 место, сейчас один из главных претендентов на медаль. Как отметила директор спортшколы, где начинал заниматься фристайлом Котовский, на предыдущих Играх ему помешала болезнь:

"Тогда спортсмену помешала болезнь. Однако сейчас он полон сил и амбиций показать свой максимум".

В этом сезоне Котовский занимает 4 место в общем зачете Кубка мира, а на канадском этапе 6 января выполнил свой коронный прыжок "Ураган" (тройное сальто с пятью винтами), получив 131,56 балла.

Зимние Олимпийские игры – 2026 / Инфографика: Главред

Напомним, Главред писал, что с 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие почти три тысячи спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей.

Кроме того, скелетонист Владислав Гераскевич представляет Украину на Олимпийских играх. Накануне соревнований он рассказал в Instagram, что планирует выступать в шлеме, на котором нарисована часть спортсменов, убитых во время войны страной-агрессором Россией и оккупантами.

Напомним, что на Зимних Олимпийских играх в Милане 2026 разгорелся скандал из-за запрета украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать в шлеме с фотографиями спортсменов, погибших во время российско-украинской войны. На решение Международного олимпийского комитета отреагировали титулованные украинские атлеты, в том числе гимнастка Анна Ризатдинова в Instagram.

