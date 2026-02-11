Укр
Война закончится в ближайшие месяцы, но есть условие — что решили на переговорах в ОАЭ

Юрий Берендий
11 февраля 2026, 16:44
Война может завершиться в течение нескольких месяцев, а подписание мирного соглашения произойдет после согласования всех процедур, указал президент Зеленский.
Зеленский назвал возможную дату окончания войны / Коллаж: Главред

11 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию Bloomberg, в котором прокомментировал ход международных переговоров по завершению войны с Россией и перспективы будущих шагов для дипломатического урегулирования конфликта.

Главред собрал основные заявления президента Зеленского из интервью Bloomberg.

Когда состоятся новые переговоры Украины с США и РФ – какова основная тема новых переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласился на предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о прекращении войны с Россией. Ожидается, что во время встречи стороны сосредоточатся на сложном территориальном вопросе.

По словам главы государства, переговоры могут состояться во вторник или среду, однако пока неизвестно, согласится ли Россия на участие в них в США. Среди инициатив, которые будут обсуждаться, — американское предложение создать свободную экономическую зону как буфер на востоке Донбасса. В то же время, как отметил Зеленский, и Киев, и Москва относятся к этой идее довольно скептически.

"Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на это. И договорились о следующем: давайте вернемся с видением того, как это может выглядеть, на следующую встречу", — сказал президент, не исключая такой возможности.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана окончания войны / Инфографика: Главред

Украинская сторона, по его словам, считает оптимальным вариантом сохранение расположения войск вдоль нынешней линии фронта, тогда как Кремль настаивает на полном контроле над Донбассом, включая территории, которые ему не удалось захватить. Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты должны четко определить свою позицию по контролю над возможной буферной зоной.

"Если это наша территория – а это наша территория – то страна, которой она принадлежит, должна ею управлять", – сказал Зеленский.

Когда может закончиться война РФ против Украины

Он также подчеркнул, что территориальный вопрос остается центральным и до сих пор неурегулированным в рамках переговорного процесса. Предыдущую встречу представителей Украины, России и США в Абу-Даби в начале месяца президент охарактеризовал как конструктивную.

"Война может закончиться в течение нескольких месяцев, если переговоры будут проводиться в духе доброй воли", – сказал он.

Когда состоится подписание мирного соглашения

На прошлой неделе Владимир Зеленский сообщил журналистам, что представители команды Дональда Трампа предложили завершить все переговоры, необходимые для прекращения боевых действий, до июня. По его словам, американская администрация стремится одновременно подписать весь пакет документов. Президент также отметил, что принятие мирного предложения в Украине должно состояться либо путем голосования в парламенте, либо путем проведения общенационального референдума.

"Сейчас мы также обсуждаем план последовательности всех наших действий, включая подписание документов. Я думаю, что после нашей следующей встречи должно быть достигнуто взаимопонимание", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

Как будет действовать механизм прекращения огня – что обсуждали Украина и Россия в ОАЭ

По словам Владимира Зеленского, недавние переговоры в ОАЭ были посвящены механизмам прекращения огня и роли США в контроле за его соблюдением. В то же время окончательно согласовать все детали участникам не удалось, поскольку для этого необходимы политические решения на высшем уровне.

Президент отметил, что в ходе обсуждений стало очевидно, что любой режим тишины потребует мониторинга с участием Соединенных Штатов.

"У россиян одна формулировка, у нас другая, у американцев третья. Есть понимание, что мониторинг будет, но есть также понимание, что нужно доработать формулировки и детали", - пояснил он.

Какой следующий шаг после переговоров

Ожидается, что следующий раунд переговоров, который будет предусматривать также отдельные двусторонние контакты с Вашингтоном, может охватить вопросы послевоенного урегулирования и экономического сотрудничества.

"С этой целью Киев отправит министра экономики Алексея Соболева в состав делегации для обсуждения с США так называемого пакета процветания", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что осторожный оптимизм в отношении дипломатического прогресса не должен скрывать серьезных вызовов — в частности, проблем с финансированием восстановления страны и сохранением достаточного оборонного потенциала для сдерживания возможных новых атак России.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими видами оружия Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Он предупредил, что без четко определенных источников средств Украина может столкнуться с экономическим шоком, ведь речь идет о миллиардных расходах на восстановление, социальные нужды и оборону в ближайшие годы.

Зеленский подчеркнул необходимость создания понятного механизма финансирования при активном участии Европы, поскольку даже возможное использование замороженных активов российского центробанка не обеспечит долгосрочного покрытия потребностей.

Кроме того, он сообщил, что последние российские удары по энергетической инфраструктуре привели к потере до 10 гигаватт генерирующих мощностей. В пиковые часы это вызывает ежедневный дефицит электроэнергии на уровне 5-6 гигаватт, а часть объектов не удастся восстановить до начала следующего отопительного сезона.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Реально ли окончание войны в 2026 году — прогноз нардепа

Как ранее писал Главред, сценарий завершения войны в 2026 году пока выглядит маловероятным. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил народный депутат от партии "Голос" и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, если Украина не согласится на территориальные уступки, завершение войны в 2026 году или до лета того же года маловероятно. В то же время он подчеркнул, что даже в случае таких уступок это могло бы лишь временно остановить противника — примерно на месяц, после чего российские силы могут перегруппироваться на другом направлении и возобновить боевые действия.

"С точки зрения того, как сейчас это происходит (вероятно, речь идет о мирных переговорах, - ред.), для меня маловероятен сценарий, что война вообще закончится в этом году. Но я говорю это с точки зрения того, что я знаю намерения Российской Федерации", - указал он.

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

