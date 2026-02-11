Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 12 февраля нельзя планировать свое будущее: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
11 февраля 2026, 11:10
47
По народным поверьям, 12 февраля не подходит для начала новых дел или планирования будущего.
Какой 12 февраля праздник
Какой 12 февраля праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 12 февраля
  • Что можно и нельзя делать 12 февраля
  • Приметы 12 февраля

В четверг, 12 февраля, в православном календаре отмечается день памяти святого Мелетия, архиепископа Антиохийского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 12 февраля

Мелетий родился в Мелитине в Малой Армении. Уже с юных лет он отличался благочестием и образованностью. Детали его ранней жизни сохранились лишь частично, но известно, что он с юных лет стремился служить Богу.

видео дня

Первым его епископским престолом стала кафедра в Севастии (Армения) около 357 года, но из-за конфликтов среди духовенства его пребывание там было непрочным. В 360 году Мелетия была избрана архиепископом Антиохии - одним из важнейших центров христианства того времени. Его избрание совпало с периодом острой борьбы с арианством, и новый архиерей сразу оказался в эпицентре богословских споров.

Император Констанций II поддерживал арианское учение, поэтому Мелетий был изгнан почти сразу после избрания. В его отсутствие на кафедру был поставлен арианский епископ, что привело к внутреннему расколу среди православных. Святой пережил несколько периодов ссылки, в течение которых оставался верен Никейскому символу веры, несмотря на политическое и церковное давление.

После смерти Констанция Мелетий вернулся в Антиохию благодаря императору Йовиану, а во время правления императора Грациана и Феодосия Великого окончательно утвердился на престоле. Он активно проповедовал православную веру, писал богословские тексты. Среди его духовных учеников были такие великие святые, как Василий Великий и Иоанн Златоустый.

В 381 году Мелетий принял участие в Первом Вселенском Соборе в Константинополе, где окончательно утвердили Никейский символ веры и осудили арианство. Именно во время этого собора он спокойно отошел в вечность, оставив после себя непоколебимую веру и духовную стойкость.

Приметы 12 февраля

  • Ясное небо - ждите теплую и раннюю весну.
  • Южный ветер - тепло приближается.
  • Птицы поют рано - весна будет теплой и ранней.

Что нельзя делать 12 февраля

По народным поверьям, этот день не подходит для начала новых дел или планирования будущего - какие-либо начинания считаются напрасными и не принесут желаемого результата. Лучше отложить большие решения и важные проекты на другое время.

Что можно делать 12 февраля

В православной традиции 12 февраля посвящена память святителя Мелетия. К нему обращаются с молитвами об исцелении и духовном оздоровлении. Также в этот день принято готовить рыбные блюда, которые считаются символом благосостояния и изобилия. По народным поверьям, ночь против 12 февраля особенная для снов - они могут быть вещими и пророческими, так что стоит уделить внимание тому, что снится.

Также стоит прочитать:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ освободили от оккупантов село в Запорожской области

ВСУ освободили от оккупантов село в Запорожской области

12:24Фронт
Россия не собирается останавливаться, она готовится воевать и дальше - Зеленский

Россия не собирается останавливаться, она готовится воевать и дальше - Зеленский

10:58Украина
Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко

10:25Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

Последние новости

12:33

"Вернулась": Горбунов заговорил про отношения с первой женой

12:24

ВСУ освободили от оккупантов село в Запорожской областиВидео

12:10

Русский на уроке английского: в Одессе разгорелся языковой скандал

12:09

Права учащихся во время дистанционного обучения: что с камерами

12:08

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - ЖовтенкоКремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко
11:58

Первая "панелька" СССР стоит в Харькове: в чем уникальность этого домаФото

11:57

Миллионы людей совершают одну рискованную ошибку при выборе пароля

11:10

"Отсрочка до конца жизни": Сеть взорвал торт с необычным дизайном

11:10

Почему 12 февраля нельзя планировать свое будущее: какой церковный праздник

Реклама
10:58

Россия не собирается останавливаться, она готовится воевать и дальше - Зеленский

10:39

"Лучше не подходить": известный актер раскрыл настоящий нрав Натальи Сумской

10:34

Бежали от войны и погибли: дроны РФ убили отца и троих детей, выжила лишь беременная матьФото

10:26

Рожденные в конкретные 4 месяца обладают природной проницательностью – кто они

10:25

Обрезать - мало: как избавиться от поросли раз и навсегдаВидео

10:25

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко

10:19

Путин шантажом требует от Трампа капитуляции Украинымнение

09:56

Кремль может начать наземное вторжение: страна НАТО готовится к войне с РФ

09:48

Друг Мурата Налчаджиоглу расскрыл его секрет о связи с Ани Лорак - детали

09:07

В Украине создали лазерную пушку против российских дронов - The Atlantic

09:05

Гороскоп на завтра 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

Реклама
08:56

Неузнаваемая Лилия Ребрик показалась в органзе и цветах

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

08:42

Им мало "нормально": пять знаков зодиака, которые требуют идеала во всём

08:39

В Берлине жестоко убили гражданку Украины: тело нашли возле детской площадки

08:19

Зеленский готов объявить о выборах и референдуме: FT назвал сроки

08:15

"Очень хотела": жених Квитковой совершил признание об их отношениях

08:13

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:47

В Волгограде после атаки дронов горит стратегический НПЗ "Лукойла"Видео

07:01

Трагедия в Богодухове: дрон РФ разрушил дом, под завалами погибли трое детейФотоВидео

06:10

Мир изменился окончательно: как выжить Европемнение

06:00

Фантастический ужин за 30 минут - быстро и вкусноВидео

05:51

Круче котлет: рецепт полноценного ужина из куриного фарша за 25 минут

05:15

"Издеваются надо мной": Бритни Спирс сделала отчаянное заявление

04:41

Никаких пицц, суши или бургеров: чем кормили в ресторанах СССР и какими были ценыФото

04:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ученицы с тетрадкой за 51 секунду

04:00

Путинистка Лариса Долина оказалась в хрущевку - что случилось

03:40

Одно действие — и орхидея зацветет на месяцы: проверенный метод

03:03

Как правильно извиниться перед котом - секретная формула ветеринаров из трех буквВидео

02:46

Как понять, что кот вас уважает и любит: 7 безошибочных признаков

02:01

Попытка обойти: враг активизировался сразу на трёх направлениях, что известно

Реклама
01:30

Конец музыкальной эпохи: исполнители хита Hotel California уходят на покойВидео

00:28

Дочь Константина Меладзе и звезда "Голосу країни" показала, как выглядит сейчас

10 февраля, вторник
23:43

Раздались громкие взрывы и пропал свет: Запорожье подверглось массовой атаке дронов

23:35

Скандал в Голливуде: создателей фильма о Мелании Трамп обвинили в плагиате

23:33

"Сбылась мечта": Катя Репяхова заговорила о новой беременности

23:24

Решающие выстрелы и дебют на трассе: расписание выступлений на Олимпиаде 11 февраля

22:32

Почему документы о гарантиях безопасности для Украины не подписаны - у Трампа ответили

22:21

Максим Галкин вступил в публичную перепалку - причина

22:15

Свежие графики для Днепропетровщены: на сколько будут отключать свет 11 февраляФото

22:05

Ситуация со светом изменилась - новые графики для Черкасской области на 11 февраля

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять