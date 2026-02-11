Обрезать - мало: как избавиться от поросли раз и навсегда

Корневая поросль — это побеги, которые формируются из спящих почек на корнях или у основания ствола растения.

Как бороться с порослью деревьев

Как не допустить ее появления вновь

Многие сталкиваются с проблемой, когда вокруг дерева или куста появляется множество молодых побегов. Возникает логичный вопрос:как избавиться от поросли раз и навсегда и не допустить ее повторного появления?

Главред разбирался, что такое корневая поросль, почему она появляется и какие методы борьбы действительно работают.

Что такое корневая поросль и почему она появляется

Корневая поросль — это побеги, которые формируются из спящих почек на корнях или у основания ствола растения. Чаще всего с этим сталкиваются владельцы вишни, сливы, алычи, малины, сирени, грецкого ореха и акации.

Основные причины появления:

генетическая предрасположенность (например, вишня и алыча активно дают побеги);

повреждение корней при перекопке или рыхлении;

стресс растения (засуха, обморожение, болезни);

неправильная обрезка;

ослабление привоя у привитых деревьев.

Если не контролировать процесс, поросль быстро разрастается и начинает угнетать основное дерево, пишет Сад и город.

Почему важно бороться с корневой порослью

На первый взгляд может показаться, что дополнительные побеги омолаживают растение. Но на практике:

снижается урожайность;

дерево теряет питательные вещества;

участок загущается;

ухудшается освещённость;

могут повреждаться дорожки и фундамент.

Особенно опасна поросль у привитых деревьев — она часто идет от подвоя и может давать плоды худшего качества.

Как убрать поросль правильно: рабочие методы

1. Механическое удаление поросли

Это самый безопасный способ. Выкапывание с корнем — лучший вариант. Побег нужно извлекать полностью, а не просто срезать. Обрезка у основания — если корень достать невозможно, срезайте максимально близко к месту выхода.

Важно помнить: если просто срезать побег на уровне земли, он появится снова.

2. Агротехнические способы борьбы с порослью

Если вы ищете, как избавиться от корневой поросли без химии, обратите внимание на эти методы:

Мульчирование приствольного круга толстым слоем опилок, соломы или агроволокна;

Контроль влажности — избыточный полив стимулирует рост побегов;

Своевременная обработка повреждений на стволе;

Аккуратная перекопка без травмирования корней.

Как предотвратить появление поросли в будущем

Чтобы не искать снова, как бороться с порослью деревьев, стоит выбирать качественные подвои при посадке, избегать травмирования корней, проводить умеренную обрезку, не переливать растения и регулярно осматривать приствольный круг. Системный уход — лучший способ предотвратить проблему.

