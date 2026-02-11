Миллионы людей совершают одну рискованную ошибку при выборе пароля

Эксперты рассказали, каким должен быть надежный пароль.

Вы узнаете:

Почему многие подбирают пароль неправильно

Каким должен быть надежный пароль

Несмотря на регулярные предупреждения о киберугрозах, миллионы пользователей продолжают совершать одну и ту же опасную ошибку при создании паролей.

Как показало новое исследование технологической компании NordPass, около 60% интернет-пользователей признаются, что повторно используют один и тот же пароль для нескольких онлайн-аккаунтов, пишет express.co.

Эксперты предупреждают: такая привычка может привести к масштабной утечке данных и даже к потере денег.

В чем главная ошибка при выборе пароля

Многие понимают, что использовать один и тот же пароль для разных сервисов — плохая идея. Однако вместо того чтобы создавать уникальные сложные комбинации, люди часто просто слегка изменяют старый пароль.

Например:

меняют "password" на "Password1";

добавляют цифры к "qwerty" — получается "qwerty123";

превращают "admin" в "Admin";

заменяют букву на похожий символ — "password" становится "Passw0rd".

Пользователям кажется, что такие изменения делают учетную запись безопаснее. На самом деле, по словам специалистов, хакеры легко просчитывают подобные вариации.

Почему это опасно

Руководитель отдела продуктов NordPass Каролис Арбачаускас объясняет:

"Эта рискованная привычка, характерная почти для трех из пяти пользователей, создает эффект домино уязвимости, когда один взломанный пароль может открыть доступ ко всей цифровой жизни".

Если злоумышленники получают доступ к одному аккаунту — например, через утечку данных, — они автоматически пробуют похожие комбинации на других сервисах: электронной почте, интернет-банкинге, социальных сетях.

Каким должен быть надежный пароль

Эксперты рекомендуют создавать длинные и уникальные комбинации, которые включают:

заглавные и строчные буквы;

цифры;

специальные символы.

Например, если базовый пароль — Liverpool, его лучше преобразовать в более сложный вариант вроде: L1v-rp@0l

Чем длиннее и разнообразнее пароль, тем сложнее его подобрать с помощью автоматических программ.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

