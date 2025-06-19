Впервые в истории 16 млрд паролей коварно взломаны: как защитить себя

Что случилось:
- Произошла крупнейшая в истории утечка личных данных, охватившая 16 миллиардов учетных записей
- Данные включают логины и пароли к сервисам Apple, Google, Facebook, Facebook, Telegram и т.д.
- Эти данные используются для фишинга, похищения учетных записей и массовых атак
23 мая весь мир всколыхнула тревожная новость - произошел инцидент с утечкой 184 миллионов записей. Однако сегодня исследователи кибербезопасности признали, что это были лишь "цветочки". Мы стали свидетелями наиболее масштабной утечки личных данных в истории. Объем утраченных учетных записей, включая пароли, достиг космической отметки - 16 миллиардов, пишет Главред со ссылкой на Forbes.
Что известно о крупнейшей утечке паролей в истории?
Расследование этого масштабного нарушения безопасности продолжается с начала года. Эксперты считают, что за атакой стоит сразу несколько групп злоумышленников. Основной их целью стало создание гигантских баз данных со свежими взломанными учетными данными.
"Это не просто утечка - это план для массовой эксплуатации", - заявили исследователи.
По словам Вилиуса Петкаускаса из Cybernews, который комментирует ход расследования, собрано более 30 отдельных архивов с данными, каждый из которых содержит от десятков миллионов до более 3,5 миллиарда записей. Суммарное количество украденных учетных данных составило 16 миллиардов. И это - новые утечки, о большинстве из которых ранее не сообщалось.
Чем опасно похищение паролей?
Данные собраны в структурированном виде: логины и пароли к онлайн-сервисам и приложениям в формате URL.
Среди уязвимых сервисов:
- Apple
- Telegram
- GitHub
- VPN-платформы
- государственные порталы и тому подобное.
Злоумышленники могут использовать эти пароли для фишинга, похищения учетных записей и массовых атак на пользователей. Не стоит также упускать из виду, что украденные данные продаются на черном рынке за копейки, открывая путь к массовым взломам.
"Это не просто старые утечки, которые перерабатываются, - предупредили они, - это свежая, боеспособная разведка в больших масштабах."
Google уже призывает пользователей переходить на ключи доступа вместо привычных паролей. ФБР также предостерегает не переходить по подозрительным ссылкам в SMS.
По словам Джаввада Малика, эксперта из компании KnowBe4, борьба с киберугрозами - это не только дело специалистов, но и обязанность каждого:
"Организации должны вносить свой вклад в защиту пользователей, - сказал Джаввад Малик, ведущий адвокат по вопросам осведомленности по безопасности в KnowBe4, - а люди должны оставаться бдительными и помнить о любых попытках похитить учетные данные. Выбирайте надежные и уникальные пароли и внедряйте многофакторную аутентификацию, где это возможно".
Как защитить себя от кражи пароля?
Что стоит сделать прямо сейчас:
- Обновите пароли на уникальные и сложные.
- Включите двухфакторную аутентификацию.
- Используйте менеджеры паролей.
- Переходите на ключи доступа там, где это возможно.
Не ждите, пока ваши данные окажутся среди этих миллиардов записей.
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Что известно о Forbes
Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.
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В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".
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