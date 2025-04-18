Скорость интернета мгновенно 'взлетит': как улучшить сигнал Wi-Fi в доме

Как усилить сигнал роутера / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Почему в старых домах интернет слабее

Как улучшить скорость интернета

Где лучше разместить Wi-Fi роутер

Скорость интернета растет с невероятной динамикой: он становится не только быстрее, но и более стабильным и доступным, чем когда-либо прежде. И это чрезвычайно важно, учитывая, насколько глубоко сверхскоростная широкополосная связь проникла в нашу повседневную жизнь. От обычного просмотра веб-страниц до удаленной работы, стриминга видео в формате 4K и загрузки гигантских игр - все это мы хотим получить мгновенно, одним нажатием кнопки, без задержек.

Однако, даже инвестируя значительные средства в премиум-пакет оптоволоконного Интернета, можно потерять значительную часть потенциальной скорости - все из-за Wi-Fi, который просто не справляется. Это особенно актуально для тех, кто живет в домах, возведенных до 2000-х годов: старая инфраструктура часто не приспособлена к современным технологиям, пишет Daily Express. В результате вы можете платить за заявленную скорость в 300 Мбит/с, но на практике получать лишь 50 Мбит/с.

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Прежде чем обвинять своего провайдера стоит взглянуть на собственный дом. Иногда проблема кроется не в сети, а в стенах, которые блокируют сигнал. Ваш Wi-Fi-роутер может быть мощным, но толстые кирпичные или бетонные перекрытия значительно снижают качество соединения.

История одного пользователя Reddit ярко иллюстрирует эту проблему. Владелец небольшого дома в Лондоне, построенного еще в 1890-х годах, установил современный маршрутизатор ASUS XT9 в передней комнате. Сигнал в спальне, расположенной непосредственно над ней, достигал 90%. Однако, стоило только переступить порог соседней комнаты, как уровень сигнала катастрофически падал до 0-10% и постоянно обрывался. Аналогичная ситуация наблюдалась в ванной комнате и кухне, расположенных в задней части крошечного помещения.

Ответ кроется именно в физических свойствах старых зданий, узнал Главред. Как правило, они имеют значительно более толстые стены, что существенно затрудняет прохождение радиоволн Wi-Fi. Старая британская традиция строительства, направленная на максимальное сохранение тепла, делает дома, построенные до 1930 года, настоящими рекордсменами по толщине стен, что является главным препятствием для бесперебойного Wi-Fi. Однако, даже относительно новые здания 1950-х, 1960-х и 1970-х годов могут страдать от неравномерного покрытия из-за значительной толщины внутренних стен по сравнению с современными сооружениями.

Как улучшить сигнал Wi-Fi

Сетевые эксперты из Comms Express предлагают простое решение для улучшения уровня покрытия Wi-Fi: оптимизировать расположение маршрутизатора в вашем доме. Следует избегать размещения его у толстых стен, в углах и вблизи металлических предметов, поскольку эти факторы могут значительно ослаблять сигнал. Идеальное место для маршрутизатора - как можно ближе к центру дома, на открытом пространстве, приподнятым над полом и подальше от шкафов и других закрытых пространств. Такое размещение будет способствовать лучшему распространению сигнала во всех комнатах.

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Конечно, существуют и другие способы усилить сигнал Wi-Fi в вашем доме, такие как усилители Wi-Fi. Эти устройства подключаются к электрической сети и ретранслируют сигнал вашей беспроводной сети в другие комнаты, фактически копируя ее. Однако, если вы готовы к более значительным инвестициям, лучшим решением может стать приобретение сетчатой сети Wi-Fi.

Как объясняют в Comms Express, сетчатые сети создают расширенное "одеяло" мощного сигнала Wi-Fi, которое эффективно покрывает дома любой формы и размера. Такие системы состоят из основного маршрутизатора, беспроводно подключенного к компактным спутниковым модулям, стратегически размещенных в разных комнатах для формирования единой расширенной сети.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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