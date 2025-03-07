Как избавиться от выгорания экрана: удивительно простой и эффективный способ

Как понять, что у тебя выгорание экрана - как убрать выгорание на AMOLED-экране.

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Как выглядит выгоревший экран / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Tracy Le Blanc, Pixabay/Foundry

Важно:

Что известно о выгорании экрана

Как предотвратить выгорание дисплея

ТОП-способов, которые могут снизить нагрузку на дисплей

Специалисты говорят о том, что выгорание экрана не связано с воздействием высоких температур на устройство. Этот термин обозначает проблему выцветания дисплея, что приводит к нечеткому изображению, искаженной передаче цвета, тусклым буквам и очертаниям.

Пользователи могут заметить, что пиксели постепенно теряют способность светиться ярко. Об этом идет речь в материале Главреда.

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Что известно о выгорании экрана

Например, если раньше дисплей показывал одноцветное изображение на протяжении всего своего срока службы, выгорание было бы менее заметным (уменьшилась бы общая яркость), но полностью исчезнуть оно бы не могло.

По наблюдениям специалистов, AMOLED-экраны служат около трех лет до появления выгорания пикселей. Дисплеи более дорогих смартфонов обычно выгорают позже.

Стоит помнить о том, что чем дольше и интенсивнее работают пиксели, тем быстрее они выгорают. На Android-смартфонах нижний участок экрана, где находятся сенсорные кнопки, также подвержен выгоранию.

/ Инфографика Главред

Как предотвратить выгорание дисплея

Темные обои и тема помогают потому, что при отображении черного цвета пиксели AMOLED-дисплея просто выключаются и не изнашиваются. Однако, если на заставке присутствуют светлые элементы, такие как надписи, лучше менять изображение каждую неделю. Чем меньше нагрузка на дисплей, тем позже проявятся выгоревшие пиксели.

ТОП-способов, которые могут снизить нагрузку на дисплей

Активируйте темную тему;

Используйте темные обои;

Отключите функцию Always On Display;

Устанавливайте высокую яркость только при необходимости;

Задайте минимальное время отключения экрана при бездействии.

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