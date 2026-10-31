Путин получил два послания от Зеленского - Стубб раскрыл подробности

Президент Финляндии в ходе беседы с Путиным передал ему два предложения от Зеленского.

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Стубб озвучил Путину предложения Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

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Стубб передал Путину предложения Зеленского

Киев предлагает провести встречу Зеленского и Путина

Украина также готова обсудить частичное перемирие

Президент Финляндии Александр Стубб во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным передал ему два предложения от президента Украины Владимира Зеленского. Киев хочет провести личную встречу лидеров, а также договориться о мерах по деэскалации войны и возможном прекращении огня в отдельных районах. Об этом Стубб рассказал в интервью финскому изданию Yle.

По словам финского президента, первое предложение украинского лидера касалось двусторонней встречи с Путиным. В ходе нее стороны могли бы обсудить территориальные вопросы и безопасность.

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"Во-первых, он хотел бы провести двустороннюю беседу с президентом Путиным и обсудить, в частности, территориальные вопросы и безопасность", - рассказал Стубб.

Второе послание Зеленского касалось возможных шагов по снижению интенсивности боевых действий. В частности, речь шла о договоренностях о прекращении огня в отдельных сферах, важных для гражданского населения и функционирования государства.

Среди возможных направлений такого перемирия Стубб назвал энергетику и энергетическую инфраструктуру, продовольственную безопасность, обмен военнопленными и защиту критически важных объектов. Также во время телефонного разговора обсуждались дальнейшие действия России на переговорах в Абу-Даби.

Финский президент сдержанно оценил результаты контакта с российским лидером. По его словам, сам телефонный разговор еще не означает приближение мирного соглашения, однако может стать шагом к укреплению доверия между сторонами.

"Наверное, шага назад не сделано, но и без слов понятно, что первый звонок - это скорее шаг, вселяющий доверие", - отметил Стубб.

Какой козырь может потерять Путин на переговорах - мнение эксперта

После выборов в США Дональд Трамп может ослабить давление на Украину, а переговорные позиции российского диктатора Владимира Путина - ослабнуть. Об этом заявил руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью "Главреду".

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

По оценке дипломата, Вашингтон и Москва и в дальнейшем будут пытаться склонить Киев к уступкам. Однако после выборов Трамп может ослабить давление на Украину, из-за чего Кремлю будет сложнее настаивать на ультимативных условиях.

"Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - отметил Огрызко.

Также дипломат обратил внимание, что Украина вместе с европейскими партнерами работает над созданием альтернативы американским системам Patriot.

Переговоры о завершении войны - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия приближаются к заключению соглашения о прекращении войны. Американский президент не привел конкретных сроков или условий такого соглашения.

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке к трехстороннему формату с участием Украины, США и России. Он также обсудил с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность встречи в Турции и привлечения партнеров к переговорному процессу.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что пока трудно оценить возможность мирного урегулирования в Украине. Он также отметил, что визит Зеленского в США нельзя исключать при определенном развитии событий.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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