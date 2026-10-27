Путин прочитал лекцию по истории Стуббу и Стере вместо разговора о мире — FT

Лидеры Финляндии и Норвегии не перебивали Путина, чтобы оценить его готовность к диалогу.

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Путин прочитал лидерам Европы лекцию по истории / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

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Путин во время беседы прочитал лекцию по средневековой истории

Вместо запланированных 30 минут беседа длилась полтора часа

Вопрос о прекращении огня в Украине практически не обсуждался

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным выслушали от него лекцию по средневековой истории. Вместо обсуждения путей завершения войны в Украине разговор сосредоточился на исторических экскурсах. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех осведомленных собеседников.

По данным издания, телефонный разговор должен был длиться около 30 минут, однако затянулся на полтора часа. В ходе него вопрос о немедленном прекращении огня в Украине, которого добивается Киев, практически не поднимался.

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Финский и норвежский лидеры сознательно не перебивали Путина во время его исторических отступлений. Они хотели оценить, насколько российский лидер готов к серьезному диалогу с европейскими странами.

Этот разговор стал первым прямым контактом Путина с европейскими союзниками Украины с июля прошлого года. В то же время, несмотря на продолжительность разговора, обсуждение ключевой для Украины темы - немедленного прекращения огня - фактически не состоялось.

Почему РФ согласилась на переговоры - мнение политолога

Политолог Петр Олещук в колонке для "Главреда" заявил, что Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны. Кремль пытается создать для президента США Дональда Трампа видимость дипломатического прогресса, одновременно продолжая боевые действия.

По словам эксперта, предложение Москвы возобновить переговоры в первой половине ноября не свидетельствует о готовности менять подход к завершению войны. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин использует встречи, чтобы продемонстрировать американскому лидеру якобы результаты дипломатических усилий.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

"Это - своеобразный подарок от Путина Трампу: мол, если тебе нужно продемонстрировать определенный прогресс в процессе урегулирования, я подарую тебе очередную встречу", - отметил Олещук.

Беседа Стубба и Стере с Путиным - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере инициировали телефонный разговор с Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине. В ходе этой встречи они подчеркнули важность прямых переговоров и обсуждения прекращения войны как части дипломатических шагов.

Кремль в итоговом сообщении подчеркнул неизменность позиций в отношении территорий и заявил, что Россия не отступит от своих требований. Представители Москвы также обнародовали позицию о том, что РФ не уступит Донбасс, и возложили ответственность за затягивание боевых действий на ЕС и НАТО.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказала критику в отношении самостоятельных контактов и призвала европейских лидеров действовать согласованно. По сообщениям СМИ, беседа Стубба и Стере с Путиным длилась около 90 минут, после чего лидеры пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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