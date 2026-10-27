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Окна будут чистыми и без разводов до весны: чем их помыть осенью

Анна Косик
27 октября 2026, 15:54
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Обычная тряпка не справится с мытьем окон так же хорошо, как один из элементов одежды.
Окна будут чистыми и без разводов до весны: чем их помыть осенью
Как правильно мыть окна осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

  • Почему колготки эффективно собирают пыль и грязь со стекла
  • Как приготовить средство для мытья окон из трёх ингредиентов
  • Как протирать окна и зеркала, чтобы не оставлять пятен

Обычные колготки могут заменить дорогие средства и специальные инструменты для мытья стекол. С их помощью окна и зеркала можно отполировать до блеска без каких-либо разводов.

Главред узнал, что этот домашний метод особенно актуален перед 1 ноября, когда многие планируют генеральную уборку дома в преддверии холодов.

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Как помыть окна и зеркала колготками

Эксперты издания Top.pl отметили, что осенью поддерживать чистоту стекол непросто. Дождь, ветер, смог и пыль оставляют на окнах много грязи и пятен, а на зеркалах скапливаются отпечатки пальцев и следы от воды.

Поэтому, чтобы не тратить много времени на оттирание стекол привычными средствами, специалисты советуют использовать колготки.

Как правильно мыть окна для идеального блеска
Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

"Благодаря своей уникальной структуре колготки прекрасно подходят для полировки стекла. Изготовленные из нейлона и эластана, они эффективно собирают пыль и мелкие частицы, но в то же время достаточно мягкие, чтобы не поцарапать поверхность стекла или зеркала", - пояснили они.

Чем мыть окна осенью

Также эксперты советуют использовать вместо магазинной химии самодельное средство для мытья стекол. Его можно приготовить из трех ингредиентов: стакана дистиллированной воды, стакана белого уксуса и одной чайной ложки кукурузного крахмала.

Как правильно протирать стекло

Перед применением бутылку со средством следует встряхнуть, а затем распылить жидкость на поверхность. Грязь нужно вытирать одним краем колготок, ведя им по траектории в форме буквы "S".

"Затем возьмите другую, сухую часть колготок и тщательно отполируйте зеркало или окно круговыми движениями", - говорится в статье.

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Об источнике: Top.pl

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