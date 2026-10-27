Окна будут чистыми и без разводов до весны: чем их помыть осенью

Обычная тряпка не справится с мытьем окон так же хорошо, как один из элементов одежды.

https://glavred.info/lifehack/okna-budut-chistymi-i-bez-razvodov-do-vesny-chem-ih-pomyt-osenyu-10807445.html Ссылка скопирована

Как правильно мыть окна осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Почему колготки эффективно собирают пыль и грязь со стекла

Как приготовить средство для мытья окон из трёх ингредиентов

Как протирать окна и зеркала, чтобы не оставлять пятен

Обычные колготки могут заменить дорогие средства и специальные инструменты для мытья стекол. С их помощью окна и зеркала можно отполировать до блеска без каких-либо разводов.

Главред узнал, что этот домашний метод особенно актуален перед 1 ноября, когда многие планируют генеральную уборку дома в преддверии холодов.

видео дня

Как помыть окна и зеркала колготками

Эксперты издания Top.pl отметили, что осенью поддерживать чистоту стекол непросто. Дождь, ветер, смог и пыль оставляют на окнах много грязи и пятен, а на зеркалах скапливаются отпечатки пальцев и следы от воды.

Поэтому, чтобы не тратить много времени на оттирание стекол привычными средствами, специалисты советуют использовать колготки.

Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

"Благодаря своей уникальной структуре колготки прекрасно подходят для полировки стекла. Изготовленные из нейлона и эластана, они эффективно собирают пыль и мелкие частицы, но в то же время достаточно мягкие, чтобы не поцарапать поверхность стекла или зеркала", - пояснили они.

Чем мыть окна осенью

Также эксперты советуют использовать вместо магазинной химии самодельное средство для мытья стекол. Его можно приготовить из трех ингредиентов: стакана дистиллированной воды, стакана белого уксуса и одной чайной ложки кукурузного крахмала.

Как правильно протирать стекло

Перед применением бутылку со средством следует встряхнуть, а затем распылить жидкость на поверхность. Грязь нужно вытирать одним краем колготок, ведя им по траектории в форме буквы "S".

"Затем возьмите другую, сухую часть колготок и тщательно отполируйте зеркало или окно круговыми движениями", - говорится в статье.

Больше новостей:

Об источнике: Top.pl Top.pl - это польский интернет-портал, специализирующийся на контенте о стиле жизни. Он публикует материалы о кулинарии, садоводстве, стиле жизни, путешествиях, финансах, гороскопах и интересных фактах, ориентируясь на широкую аудиторию, которая ищет практические советы и легкий развлекательный контент.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред