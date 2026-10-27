Очень вкусная и красивая закуска "Мандаринки": рецепт звездного блюда на праздники

До Нового года осталось менее 70 дней, так что самое время искать рецепты простых, но вкусных блюд для праздничного меню.
Главред узнал, что в нем обязательно должна быть закуска "Мандаринки", которая не только своим вкусом, но и внешним видом создает праздничное настроение. Рецептом этого блюда в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Алена Карпюк.
Закуска "Мандаринки" - рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе 250 г
- Консервированный ананас 200 г
- Яйца 2 шт.
- Сыр 100 г
- Плавленые сырки 2 шт.
- Специи
- Чеснок 2 зубчика
- Майонез
- Морковь 3 шт.
Варим куриное филе, морковь и яйца. Затем нарезаем филе и ананас на мелкие кусочки, а яйца, сыр, морковь и плавленые сырки натираем на терке. Чеснок измельчаем.
Смешиваем в миске куриное филе, ананасы, яйца, сыр, плавленые сырки, майонез, чеснок и специи. Формируем из массы шарики, примерно по 1 столовой ложке каждый.
После этого выкладываем на пищевую пленку по 1 столовой ложке моркови, сверху шарик и заворачиваем "мандаринку". Ставим готовую закуску в холодильник для стабилизации, а перед подачей украшаем перчиком, который будет имитировать хвостик "мандаринки".
Приятного аппетита!
Видео с рецептом закуски "Мандаринки" можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Алена Карпюк
Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
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