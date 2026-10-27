Очень вкусная и красивая закуска "Мандаринки": рецепт звездного блюда на праздники

Рецепт закуски, которая станет фаворитом среди гостей на любом торжестве.

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Очень красивая закуска для зимнего праздничного стола / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

До Нового года осталось менее 70 дней, так что самое время искать рецепты простых, но вкусных блюд для праздничного меню.

Главред узнал, что в нем обязательно должна быть закуска "Мандаринки", которая не только своим вкусом, но и внешним видом создает праздничное настроение. Рецептом этого блюда в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Алена Карпюк.

Закуска "Мандаринки" - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Куриное филе 250 г

Консервированный ананас 200 г

Яйца 2 шт.

Сыр 100 г

Плавленые сырки 2 шт.

Специи

Чеснок 2 зубчика

Майонез

Морковь 3 шт.

Варим куриное филе, морковь и яйца. Затем нарезаем филе и ананас на мелкие кусочки, а яйца, сыр, морковь и плавленые сырки натираем на терке. Чеснок измельчаем.

Смешиваем в миске куриное филе, ананасы, яйца, сыр, плавленые сырки, майонез, чеснок и специи. Формируем из массы шарики, примерно по 1 столовой ложке каждый.

После этого выкладываем на пищевую пленку по 1 столовой ложке моркови, сверху шарик и заворачиваем "мандаринку". Ставим готовую закуску в холодильник для стабилизации, а перед подачей украшаем перчиком, который будет имитировать хвостик "мандаринки".

Приятного аппетита!

Видео с рецептом закуски "Мандаринки" можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Алена Карпюк Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

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