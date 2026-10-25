Сытный ужин за 20 минут: рецепт очень вкусного салата "Печеночный"

Рецепт салата из печени, который насытит на несколько часов.

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Рецепт очень вкусного салата с печенью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Из печени можно приготовить не только вкусные котлеты или торт. Оказалось, что есть рецепт шикарного салата с печенью, который готовится очень быстро и просто.

Главред узнал, что этим рецептом в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.

Салат "Печеночный" - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Вареная печень 400 г

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Маринованные огурцы 2 шт.

Яйца 4 шт.

Майонез

Печень натираем на мелкой терке, а огурцы - на крупной. Лук мелко нарезаем и обжариваем с натертой морковью. Яйца варим и также натираем на терке.

Выкладываем половину всех ингредиентов слоями: майонез, печень, обжаренный лук, огурцы, майонез, яйца. Затем выкладываем вторую половину ингредиентов в том же порядке.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом салата "Печеночный" можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Наталья Азарчик Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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