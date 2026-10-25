Сытный ужин за 20 минут: рецепт очень вкусного салата "Печеночный"

Из печени можно приготовить не только вкусные котлеты или торт. Оказалось, что есть рецепт шикарного салата с печенью, который готовится очень быстро и просто.
Главред узнал, что этим рецептом в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.
Салат "Печеночный" - рецепт
Ингредиенты:
- Вареная печень 400 г
- Лук 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Маринованные огурцы 2 шт.
- Яйца 4 шт.
- Майонез
Печень натираем на мелкой терке, а огурцы - на крупной. Лук мелко нарезаем и обжариваем с натертой морковью. Яйца варим и также натираем на терке.
Выкладываем половину всех ингредиентов слоями: майонез, печень, обжаренный лук, огурцы, майонез, яйца. Затем выкладываем вторую половину ингредиентов в том же порядке.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом салата "Печеночный" можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Наталья Азарчик
Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.
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