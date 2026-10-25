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В замиокулькаса появиться много новых листьев: что поможет растению пойти в рост

Дарья Пшеничник
25 октября 2026, 12:33
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Длительная пауза в росте не всегда означает болезнь, ведь растение может месяцами накапливать силы в корневищах.

В замиокулькаса появиться много новых листьев: что поможет растению пойти в рост
Почему замиокулькас не растёт / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

видео дня

Вы узнаете:

  • Почему замиокулькас месяцами не выпускает новых побегов
  • Как помочь растению возобновить рост
  • Стоит ли поливать его рисовой водой и кофейной гущей

Замиокулькас чаще всего перестает выпускать новые побеги из-за трёх ошибок в уходе: недостатка света, постоянно влажной почвы и слишком большого горшка. В то же время длительная пауза не всегда свидетельствует о проблеме, ведь растение запасает воду в мясистых корневищах и может неделями, а то и месяцами, почти не меняться, сообщает Trojmiasto.pl.

Замиокулькас хорошо себя чувствует в глубине комнаты, однако в совершенно тёмном углу его развитие может практически остановиться. Если земля в горшке не просыхает, корневища и корни начинают гнить. Еще одна причина кроется в размере сосуда: в горшке, значительно превышающем размер корневого кома, растение сначала наращивает подземную часть и лишь потом приступает к надземной.

Активный рост приходится на весну и лето, когда световой день удлиняется. Осенью и зимой рост замиокулькаса обычно замедляется, поэтому отсутствие новых листьев в этот период не должно сразу вызывать беспокойство. Впрочем, при благоприятных условиях растение способно обновляться круглый год. Молодой побег сначала похож на плотный толстый наконечник, выходящий прямо из почвы, а затем вытягивается, раскрывает листья и постепенно приобретает более насыщенный цвет.

Как вернуть растению рост

Самый простой шаг заключается в том, чтобы переставить горшок поближе к окну с рассеянным светом. Выставлять заміокулькас под прямые южные солнечные лучи не нужно, и даже не стоит. Поливать растение следует не по строгому графику, а ориентируясь на влажность почвы, сезон и температуру в помещении. Удобрения вносят умеренно, строго по инструкции на этикетке.

Также стоит убедиться, что горшок имеет дренажные отверстия, а субстрат хорошо пропускает воду. Корневища нужно осмотреть, если появились тревожные признаки: мягкие или потемневшие участки, неприятный запах почвы или пожелтение многих листьев. Пересаживать растение рекомендуют только тогда, когда почва уплотнилась, корни поражены болезнью или корневищам явно тесно.

Отдельно авторы призывают не паниковать из-за затишья в развитии куста.

"Помните, что никогда не стоит оценивать состояние замиокулькаса исключительно по количеству новых побегов. Если его листья упругие, зеленые, а стебли не мягчат, растение может быть в хорошей форме, даже если в течение нескольких месяцев не дает новых приростов", - отмечает издание.

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Рисовая вода и кофейная гуща: стоит ли экспериментировать

Для полива замиокулькаса лучше всего подходит вода комнатной температуры и специализированные удобрения. Популярные домашние смеси, по данным издания, редко дают гарантированный результат. Вода после промывки риса не является проверенным стимулятором, а остатки крахмала могут способствовать размножению микроорганизмов в почве.

Настой из кожуры банана содержит определенное количество минералов, однако их концентрация непредсказуема, поэтому полноценное удобрение с известным составом он не заменит. Кофейная гуща в избытке может провоцировать появление плесени. Отвар из овощей допустим только полностью охлажденным и без соли, однако и здесь эффект не гарантирован.

Вместо того чтобы пробовать несколько средств одновременно, гораздо разумнее несколько недель поддерживать стабильные условия и наблюдать за растением. Видимого результата придется подождать.

"Замиокулькас - это не то растение, которое после одного полива удобрением уже на следующий день выпускает новые побеги. Иногда в течение длительного времени не видно никаких изменений, хотя под землей развиваются корневища и корни", - отмечают авторы материала.

Смотрите видео об уходе, поливе, размножении и пересадке замиокулькаса:

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Об источнике: Trojmiasto.pl

Trojmiasto.pl - один из крупнейших и самых популярных региональных новостных порталов в Польше, специализирующийся на регионе Гданьска, Гдыни и Сопота. Издание служит основным источником местной информации для жителей и туристов, посещающих регион. Сайт поддерживает несколько тематических порталов, включая спорт, бизнес, культуру, развлечения, дом, детей, кино, науку.

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