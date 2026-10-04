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Замиокулькас оживет после застоя: помогут простые домашние подкормки

Инна Ковенько
4 октября 2026, 22:49
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Стимулировать появление новых побегов можно с помощью правильного ухода.
Замиокулькас оживет после застоя: помогут простые домашние подкормки
Как стимулировать рост замиокулькаса / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Почему замиокулькас долго не дает новых побегов
  • Как ухаживать за замиокулькасом осенью
  • Какие домашние подкормки могут стимулировать рост растения

Замиокулькас - одно из самых медленнорастущих комнатных растений, и его развитие часто кажется застывшим. Зимой это естественно: рост почти останавливается, побеги не появляются, а полив нужен лишь раз в месяц. Проблемой становится лишь длительная стагнация в течение года и более. В таком случае стоит обратить внимание на условия содержания.

Главред расскажет, как ухаживать за замиокулькасом, чтобы он регулярно выпускал новые побеги.

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Почему замиокулькас не растет

Чаще всего причиной является недостаток света, пишет Deccoria. Хотя растение переносит тень, новые побеги формируются только при ярком рассеянном освещении. Горшок лучше поставить поближе к окну, но без попадания прямых солнечных лучей, которые могут обжечь листья. В тёмном углу побеги вытягиваются и остаются слабыми.

Второй распространённой причиной является холод. Замиокулькас родом из Восточной Африки и нуждается в температуре не ниже 16 °C. Зимой его следует держать подальше от сквозняков и холодных окон.

Какая почва и горшок нужны

Корневище замиокулькаса сохраняет влагу, поэтому важно, чтобы субстрат был лёгким и хорошо пропускал воду. Лучше всего подойдёт смесь из торфа или кокосового грунта, перлита и крупного песка. Готовый субстрат для кактусов и суккулентов также подойдет.

Горшок должен быть с дренажными отверстиями, а его диаметр - лишь немного больше корневого кома. В слишком большой емкости почва долго остаётся влажной, что приводит к гниению. Новое растение после покупки стоит пересадить сразу, ведь рассадный субстрат удерживает воду слишком долго.

Как поливать замиокулькас осенью

С наступлением осени замиокулькас нуждается в значительно меньшем количестве воды. Достаточно поливать его примерно два раза в месяц, а зимой - только один раз. Главное правило: ждать, пока почва высохнет на всю глубину. Для проверки удобно использовать деревянную палочку - если она осталась влажной, поливать ещё рано.

Полив должен быть обильным, чтобы вода стекла в поддон, но через 15 минут его нужно опорожнить. Лучше всего использовать отстоянную воду комнатной температуры. Если есть сомнения, лучше подождать несколько дней: замиокулькас легче переносит пересыхание, чем избыток влаги.

Домашние подкормки

Питательные вещества помогают растению формировать новые побеги, но их следует давать только в период роста - с весны до начала осени. Осенью и зимой подкормку прекращают.

  • Банановая кожура богата калием. Её настаивают в воде два дня и используют полученный раствор для полива. Это мягкая подкормка, которая частично заменяет удобрение.
  • Пищевой желатин является источником азота. Растворенный в литре воды, он постепенно разлагается в почве и стимулирует образование новых побегов. Использовать его следует только один раз в сезон, чтобы избежать избытка азота.
  • Чечевица. Измельчённые семена можно добавить во время пересадки. Они разлагаются в течение нескольких месяцев и постепенно питают растение.

Почему желтеют листья

Чаще всего это следствие чрезмерного полива. Корневище начинает гнить, а побеги теряют упругость. В таком случае растение нужно вынуть из горшка, удалить пораженные участки и пересадить в свежий субстрат.

Естественным процессом является отмирание самого старого листа у основания - его просто срезают. Чёрные пятна на здоровых побегах также не представляют угрозы.

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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