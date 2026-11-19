Вы узнаете:
- Как приготовить смесь для чистки дерева в домашних условиях
- Как правильно наносить средство на мебель и двери
Со временем деревянные двери в доме теряют блеск и становятся тусклыми. Сначала может показаться, что восстановить их можно только с помощью дорогостоящей покраски, но это не так.
Главред решил разобраться, как вернуть блеск деревянным дверям.
Чем можно натереть двери для блеска
Смесь теплой воды, уксуса и нескольких капель оливкового масла помогает восстановить естественный блеск деревянных дверей, шкафов и столов без дорогой бытовой химии, пишет Diario Uno.
Во время генеральной уборки деревянные поверхности часто остаются без внимания: обычно моют пол, ванну и столешницы. Между тем на дверях и мебели из дерева постепенно оседают жир, пыль и отпечатки пальцев, из-за чего материал тускнеет и теряет свой цвет.
Домашнее средство из подручных продуктов дешевле специализированной химии и в то же время бережно относится к структуре древесины. Каждый ингредиент играет свою роль. Уксус растворяет жир и мягко дезинфицирует, а оливковое масло питает волокна и возвращает поверхности характерный блеск.
Как приготовить и нанести средство
Главное в такой смеси - правильные пропорции, от которых зависит, очистит ли она дерево, не повредив его. Теплую воду и уксус смешивают поровну в чистой ёмкости, а затем добавляют несколько капель оливкового масла. Масла должно быть немного, иначе поверхность станет липкой.
Перед обработкой с дерева нужно удалить сухой тряпкой или щеткой для пыли всю сухую грязь. Без этого шага частицы во время протирания оставят разводы и царапины.
Далее смесь наносят слегка влажной салфеткой из микрофибры, которую не стоит сильно смачивать. Протирать поверхность следует осторожно и вдоль волокон древесины.
В завершение берут другую чистую и полностью сухую ткань и легкими промокающими движениями собирают остатки влаги. Так блеск становится более выразительным.
Чего нельзя делать с древесиной
Даже при использовании натуральных средств с древесиной нужно обращаться осторожно, ведь некоторые ошибки могут необратимо повредить её. Специалисты предостерегают от использования абразивных средств, стальных мочалок, аммиака и спирта: всё это стирает лак и защитное покрытие.
Как отреставрировать старые деревянные двери – видео:
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