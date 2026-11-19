Смесь теплой воды, уксуса и нескольких капель масла обезжиривает поверхность и питает древесину.

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Как вернуть деревянным дверям первоначальный вид / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как приготовить смесь для чистки дерева в домашних условиях

Как правильно наносить средство на мебель и двери

Со временем деревянные двери в доме теряют блеск и становятся тусклыми. Сначала может показаться, что восстановить их можно только с помощью дорогостоящей покраски, но это не так.

Главред решил разобраться, как вернуть блеск деревянным дверям.

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Чем можно натереть двери для блеска

Смесь теплой воды, уксуса и нескольких капель оливкового масла помогает восстановить естественный блеск деревянных дверей, шкафов и столов без дорогой бытовой химии, пишет Diario Uno.

Во время генеральной уборки деревянные поверхности часто остаются без внимания: обычно моют пол, ванну и столешницы. Между тем на дверях и мебели из дерева постепенно оседают жир, пыль и отпечатки пальцев, из-за чего материал тускнеет и теряет свой цвет.

Домашнее средство из подручных продуктов дешевле специализированной химии и в то же время бережно относится к структуре древесины. Каждый ингредиент играет свою роль. Уксус растворяет жир и мягко дезинфицирует, а оливковое масло питает волокна и возвращает поверхности характерный блеск.

Как приготовить и нанести средство

Главное в такой смеси - правильные пропорции, от которых зависит, очистит ли она дерево, не повредив его. Теплую воду и уксус смешивают поровну в чистой ёмкости, а затем добавляют несколько капель оливкового масла. Масла должно быть немного, иначе поверхность станет липкой.

Перед обработкой с дерева нужно удалить сухой тряпкой или щеткой для пыли всю сухую грязь. Без этого шага частицы во время протирания оставят разводы и царапины.

Далее смесь наносят слегка влажной салфеткой из микрофибры, которую не стоит сильно смачивать. Протирать поверхность следует осторожно и вдоль волокон древесины.

В завершение берут другую чистую и полностью сухую ткань и легкими промокающими движениями собирают остатки влаги. Так блеск становится более выразительным.

Чего нельзя делать с древесиной

Даже при использовании натуральных средств с древесиной нужно обращаться осторожно, ведь некоторые ошибки могут необратимо повредить её. Специалисты предостерегают от использования абразивных средств, стальных мочалок, аммиака и спирта: всё это стирает лак и защитное покрытие.

Как отреставрировать старые деревянные двери – видео:

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