Эксперт прогнозирует, что Москва будет пытаться расширить сухопутный коридор к оккупированному полуострову.

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Откажется ли Путин от Крыма / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, deepstatemap

Главное из заявления Жданова:

Путин не откажется от Крыма даже при полной изоляции

Кремль попытается расширить сухопутный коридор на полуостров

Трассу Р-280 попытаются прикрыть ПВО, но систем не хватает

Даже если все пути в Крым будут перекрыты, Кремль не откажется от оккупированного полуострова, пока у власти остается диктатор Владимир Путин. Россия же сосредоточится на расширении сухопутного коридора и усилении защиты ключевой трассы. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

Он считает нереалистичным сценарий, при котором изолированный регион станет для России "чемоданом без ручки" и заставит её уступить захваченную территорию.

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"Пока Путин у руля, никто "сливать" Крым не будет. Он пожертвует ещё миллионом солдат, но будет сражаться за Крым из последних сил", - убеждён Жданов.

По его словам, если надежное логистическое сообщение с оккупированным регионом будет утрачено, российскому командованию придется искать другие способы обеспечить снабжение.

"Скорее всего, сейчас Путин будет требовать от Герасимова расширения сухопутного коридора, чтобы был более-менее гарантирован проезд на полуостров. Без сомнения, они попытаются сейчас прикрыть трассу Р-280 средствами противовоздушной обороны", - отмечает эксперт.

В то же время Жданов сомневается, что у России есть достаточный резерв для такого усиления.

"Правда, откуда они их (СПЗ, - ред.) будут брать - это большой вопрос. Из Москвы или Валдая, где СПЗ больше всего", - добавил полковник.

Чего ожидать от Кремля

По его мнению, курс Москвы в отношении оккупированного полуострова не изменится, пока действующий глава России удерживает власть. Украине при этом стоит готовиться к новым шагам со стороны противника.

"В любом случае, пока Путин у власти, он будет удерживать Крым. Нам следует ожидать предложений о гуманитарной миссии и наступательной операции российских войск", - подытожил Жданов.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Как Украина может освободить Крым

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник Максим Жорин, заявил, что Россия может утратить контроль над Крымом без прямой военной операции ВСУ на полуострове.

По его словам, такой сценарий возможен, если Украина добьется успехов на других участках фронта.

"Если у нас всё будет хорошо на других участках фронта, можно создать условия, при которых россияне, как уже бывало в истории, сами уйдут из Крыма", - убеждён он.

Ситуация в Крыму - последние новости

Как сообщал Главред, в оккупированном Севастополе с 19 ноября ограничили продажу бензина после ударов по Крымскому мосту. За один визит на АЗС водитель может заправить полный бак и докупить не более 20 литров в канистру.

В Fire Point отметили, что после ударов по Крымскому мосту переправа вышла из строя как для автомобилей, так и для судов. В то же время оккупанты спешат покинуть полуостров. Россияне выстраивают очереди на выезд из Крыма.

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил, что во временно оккупированном Крыму начались масштабные перебои с электроснабжением, которые могут сказаться на работе российской военной инфраструктуры.

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