Скрытая программа вымывает из барабана волокна и остатки порошка, а Electrolux советует такой уход не реже раза в месяц.

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Как запустить самоочистку стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Почему в стиральной машине появляется неприятный запах

Как включить самоочистку стиральной машины двумя кнопками

Как часто чистить барабан и что ещё стоит мыть

В стиральной машине со временем скапливаются грязь и остатки моющих средств, из-за которых появляется неприятный запах. Некоторые модели имеют скрытую функцию самоочистки, о которой большинство владельцев даже не догадывается, сообщает издание PoznatSvět.

Эта программа может пригодиться тем, кто уже боролся с неприятным запахом из стиральной машины подручными средствами. Как запустить скрытую функцию самоочистки и как часто её проводить, рассказывает Главред.

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Почему в стиральной машине появляется неприятный запах

Стиральная машина заботится о чистоте одежды, но сама тоже нуждается в регулярном уходе. Во время каждой стирки внутри задерживаются мелкие текстильные волокна, грязь с белья, остатки стирального порошка или кондиционера.

Эти отложения постепенно оседают в барабане, резиновом уплотнителе и других частях техники.

Чем вредит стирка при низких температурах

Проблему усугубляет частая стирка при низких температурах. Такие программы более экономичны и бережны к некоторым тканям, однако не всегда удаляют все отложения, накопившиеся внутри.

Производитель предупреждает, что длительное использование низкотемпературных программ может способствовать накоплению моющих средств, текстильных волокон и размножению бактерий. Следствием этого становятся неприятный запах или плесень, отмечает на официальном сайте поддержки компания Electrolux.

Как включить самоочистку стиральной машины LG с помощью двух кнопок

Некоторые стиральные машины имеют программу самоочистки, которая не обязательно вынесена на отдельную кнопку. В ряде моделей её запускают одновременным нажатием двух кнопок. Так работает, например, программа Tub Clean в некоторых стиральных машинах LG: согласно официальной инструкции производителя, достаточно зажать кнопки Intensive (Интенсивная стирка) и Crease Care (Защита от сминания), говорится на сайте LG.

Сначала из стиральной машины нужно вынуть все белье и включить её. Затем обе кнопки удерживают нажатыми примерно три секунды. На дисплее появится обозначение tCL, а нажатием Start/Pause запускается очистка барабана.

Смотрите видео о том, как запустить самоочистку стиральной машины:

Для очистки производитель рекомендует использовать средство от накипи, которое добавляют в отсек для основной стирки. Обычное моющее средство использовать нельзя, так как оно может слишком сильно пениться.

Стоит учитывать, что эта комбинация кнопок работает не на всех стиральных машинах LG и не подходит для других брендов. Способ активации зависит от конкретной модели, поэтому перед запуском программы стоит проверить инструкцию.

Как работает программа самоочистки барабана

Специальные программы разработаны для удаления грязи из внутренних частей стиральной машины. В отличие от обычной стирки, их запускают с пустым барабаном, а сам цикл адаптирован для обслуживания техники.

В упомянутых моделях LG программа Tub Clean использует больше воды и более высокую скорость отжима, что помогает вымыть накопившуюся грязь. Подобные варианты ухода предлагают и стиральные машины других брендов, например Bosch или Electrolux. В одних моделях достаточно выбрать отдельную программу очистки барабана, в других производитель рекомендует запустить цикл обслуживания при высокой температуре.

Как часто чистить стиральную машину

Частота очистки зависит прежде всего от того, как часто вы пользуетесь стиральной машиной и при каких температурах обычно стираете. Если большую часть белья вы стираете при 30 или 40 °C, регулярный уход особенно важен.

Например, Electrolux рекомендует проводить обслуживающую стирку не реже одного раза в месяц. В некоторых моделях можно ориентироваться на напоминание на дисплее, которое появляется после определенного количества циклов стирки.

Что еще нужно чистить в стиральной машине

Помимо барабана, внимание следует уделять и другим частям техники. Лоток для моющих средств стоит регулярно вынимать и мыть, так как в нем задерживаются остатки порошка и кондиционера.

Важен и резиновый уплотнитель вокруг дверцы. В его складках часто скапливается вода, мелкая грязь или волокна с одежды, и регулярное протирание помогает ограничить их накопление.

Как очистить стиральную машину от накипи / Инфографика: Главред

Другие советы по уходу за стиральной машиной

Напомним, как ранее сообщал Главред, инженер Райан объяснил, что белый уксус используют для очистки стиральной машины от отложений и для освежения тканей. Он отмечал, что уксус растворяет известковые отложения и помогает удалять загрязнения без использования дорогих средств. По его рекомендации, уксус следует наливать в отсек для моющего средства, а не непосредственно в барабан, чтобы сократить длительный контакт с металлическими поверхностями.

Юстина Клорек посоветовала использовать пищевую соду для восстановления белизны скатертей и объяснила, как простое бытовое средство может воздействовать на ткани. Она отметила, что пищевая сода в качестве отбеливателя может помочь нейтрализовать кислотные остатки и удалить часть загрязнений. Автор рекомендовала добавлять одну столовую ложку соды непосредственно в барабан и запускать программу в соответствии с типом ткани.

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