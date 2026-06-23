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Неприятный запах исчезнет мгновенно: что налить в стиральную машину

Мария Николишин
23 июня 2026, 15:17
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Хозяйкам рассказали о неожиданном способе очистить стиральную машину.
Неприятный запах исчезнет мгновенно: что налить в стиральную машину
Что устраняет неприятный запах из стиральной машины / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какое недорогое средство поможет очистить стиральную машину
  • Почему важно регулярно дезинфицировать барабан

Стиральные машины, несмотря на то, что регулярно наполняются горячей водой и моющим средством, со временем накапливают грязь, пыль и бактерии. Однако для решения этой проблемы не нужно использовать дорогую химию, ведь есть гораздо более дешевый вариант.

Главред решил разобраться, как быстро убрать неприятный запах из стиральной машины.

видео дня

Чем можно очистить стиральную машину

Самый простой способ поддерживать чистоту стиральной машины без лишних затрат — это профилактическая чистка, которую следует проводить каждые три месяца, пишет express.co.uk.

Для этого можно использовать обычный ополаскиватель для рта. Он поможет уничтожить микробы и уменьшить запахи во время цикла стирки.

Как очистить стиральную машину ополаскивателем для рта

Чтобы убрать неприятный запах из стиральной машины, нужно взять полстакана спиртосодержащего ополаскивателя для рта, залить его непосредственно в барабан или отсек для моющего средства и запустить цикл стирки без белья.

"Это позволяет антисептическим свойствам ополаскивателя уничтожить бактерии, продезинфицировать барабан и придать ему свежесть", — говорится в сообщении.

Неприятный запах исчезнет мгновенно: что налить в стиральную машину
Как удалить грязь из-под резинки в стиральной машине / Инфографика: Главред

Как часто следует чистить стиральную машину

Стиральную машину следует тщательно чистить каждые один-три месяца, чтобы предотвратить образование бактерий и плесени.

В частности, проводить профилактическую очистку можно раз в месяц. Для этого достаточно запустить горячий цикл стирки с уксусом или содой.

Как чистить стиральную машину – видео:

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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