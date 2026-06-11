Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Скрытая функция стиралки: одна деталь полностью меняет результат стирки

Алексей Тесля
11 июня 2026, 18:36
google news Подпишитесь
на нас в Google
Работа важного элемента стиралки зависит от типа используемого моющего средства.
стиралка
Раскрыт важный секрет стиралки / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Одна деталь играет важную роль в правильной подаче моющего средства во время стирки
  • Работа этого элемента зависит от типа используемого моющего средства

Стиральная машина давно стала незаменимым помощником в быту, однако далеко не все владельцы используют ее возможности на максимум.

Многие даже не подозревают, что один небольшой элемент в отсеке для моющих средств способен заметно повлиять на результат стирки, пишет Economista.

видео дня

Речь идет о специальной перегородке или подвижном фиксаторе, расположенном в отделении для порошка и жидких средств. Несмотря на свои скромные размеры, эта деталь играет важную роль в правильной подаче моющего средства во время работы машины.

Если использовать ее неправильно, моющее средство может поступать в барабан не так, как предусмотрено производителем. В результате часть средства остается в лотке, расходуется неэффективно или смывается слишком быстро. Это может привести к тому, что одежда после стирки останется недостаточно чистой, а некоторые загрязнения сохранятся на ткани.

Работа этого элемента зависит от типа используемого моющего средства. Для жидких гелей перегородку обычно переводят в одно положение, которое позволяет удерживать средство в отсеке и постепенно подавать его в процессе стирки. Если же используется порошок, перегородку устанавливают иначе, чтобы средство свободно смывалось потоком воды.

Неверная настройка может не только снизить качество стирки и увеличить расход бытовой химии, но и со временем негативно сказаться на работе внутренних узлов техники. Поэтому перед использованием нового средства стоит ознакомиться с инструкцией к стиральной машине и убедиться, что лоток настроен правильно.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика
Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика / Главред

Интересно, что в отделении для кондиционера подобного переключателя обычно нет. Это связано с особенностями подачи смягчающих средств, которые практически всегда имеют жидкую консистенцию.

Специалисты также отмечают, что вместо традиционного кондиционера для белья можно использовать обычный белый уксус. Он помогает смягчить ткань, уменьшает остатки моющих средств в волокнах и устраняет неприятные запахи, не оставляя на одежде лишних химических компонентов.

Смотрите видео - важная функция стиралки:

В этом видео автор проводит подробный обзор стиральной машины, рассказывая о ее внешнем виде, конструкции и основных особенностях управления. Особое внимание уделяется современным технологиям UltraCare и SensiCare, которые помогают повысить качество стирки и бережно ухаживать за тканями.

Также в ролике рассматриваются характеристики загрузочного люка и барабана, объем загрузки белья, а также преимущества инверторного двигателя. Кроме того, автор подробно объясняет принцип работы функций AutoDose для автоматической дозировки моющих средств и Steam Care, предназначенной для обработки вещей паром и уменьшения складок на одежде.

Как писал Главред, многие из нас носят джинсы или свитер несколько дней подряд, и в этом нет ничего страшного. Но когда дело доходит до носков, то ситуация совсем иная.

Ранее мы также писали о том, Сколько дней можно носить одни и те же носки без стирки?

Вам также может быть интересно:

Об источнике: El Economista

Испанская экономическая ежедневная газета , основанная в феврале 2006 года. Согласно статистическим данным, сайт ежедневно посещают около 1 миллиона уникальных пользователей, также фиксируется более 2 миллионов просмотров страниц в день.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
стиральная машинка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Москве прошли переговоры по Украине — какие условия выдвинули Кремлю страны Европы

В Москве прошли переговоры по Украине — какие условия выдвинули Кремлю страны Европы

19:53Мир
"Мадяр" раскрыл планы Украины по Крыму и анонсировал новые проблемы для России

"Мадяр" раскрыл планы Украины по Крыму и анонсировал новые проблемы для России

18:30Война
"Нептун" поразил жирную цель в бухте Севастополя: ВМС поделились эффектным видео

"Нептун" поразил жирную цель в бухте Севастополя: ВМС поделились эффектным видео

18:30Война
Реклама

Популярное

Ещё
У россиян большие проблемы: ВСУ взорвали огромную колонну с топливом и боеприпасами

У россиян большие проблемы: ВСУ взорвали огромную колонну с топливом и боеприпасами

США, НАТО и ЕС дали Путину сигнал по поводу Украины — какие решения готовятся

США, НАТО и ЕС дали Путину сигнал по поводу Украины — какие решения готовятся

"Не вылезала": экс-директор Ротару раскрыл зависимость Пугачевой

"Не вылезала": экс-директор Ротару раскрыл зависимость Пугачевой

Доллар и евро внезапно полетели вниз после взлета - курс валют на 12 июня

Доллар и евро внезапно полетели вниз после взлета - курс валют на 12 июня

Время кардинальных перемен: для трех знаков зодиака начинается "белая полоса"

Время кардинальных перемен: для трех знаков зодиака начинается "белая полоса"

Последние новости

20:28

Почему сладкий перец получается мелким: подкормка кустов в июне

20:03

Урожай начнёт ломиться: три приёма, которые заставят томаты плодоносить до осениВидео

20:03

Станут настоящим магнитом для рыбы: лучшие насадки на карася летомВидео

19:59

У Навроцкого выдвинули громкий ультиматум Зеленскому: что требует Варшава

19:53

В Москве прошли переговоры по Украине — какие условия выдвинули Кремлю страны Европы

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
19:10

Почему Европа не спешит принимать Украину в ЕС: Денисенко объяснил, стоит ли паниковатьмнение

19:09

США, НАТО и ЕС дали Путину сигнал по поводу Украины — какие решения готовятся

19:05

Начнет расти как на дрожжах: чем поливать морковь в июне для сладкого урожаяВидео

18:53

"Лояльности к Путину снижается": раскрыт сценарий бунта в РФ

Реклама
18:37

Как можно назвать Максима на украинском: забываем о Максе и возвращаемся к своему

18:36

Скрытая функция стиралки: одна деталь полностью меняет результат стиркиВидео

18:30

"Мадяр" раскрыл планы Украины по Крыму и анонсировал новые проблемы для России

18:30

"Нептун" поразил жирную цель в бухте Севастополя: ВМС поделились эффектным видеоВидео

18:04

Людей призвали посыпать матрас содой в жару: результат удивит многихВидео

17:47

"Только не говорите Вакарчуку": Зеленский раскрыл двух любимчиков в шоу-бизнесе

17:44

Не только "край": от какого слова пошло название Украины, ответ историковВидео

17:42

Не "в интересном положении": как правильно говорить о беременности на украинском

17:42

Новая жизнь с 11 июня: три знака зодиака, которые навсегда вытрут слезы

17:09

"Котел" для тысяч оккупантов и десант ВСУ: что означает отступление РФ с Кинбурнской косы

17:07

Когда нельзя менять постельное белье: дни, притягивающие бедность

Реклама
17:03

Стильное спасение от жары: что носить летом 2026Видео

16:58

Какие люди обладают глубиной старой души: дни рождения с энергией мудрости

16:53

Скандальный "Кровоспас" вернулся на рынок под новым названием? Аналитик рассказал о ребрендинге старой схемы

16:46

Пашинский признал свою вину по делу о топливе Курченко

16:10

Продал боевой автомат возле ТЦ: во Львове задержали торговца оружиемФото

16:09

У россиян большие проблемы: ВСУ взорвали огромную колонну с топливом и боеприпасами

16:08

"Нос — каляка-маляка": Киркоров в отчаянии из-за неудачной пластики

16:07

Голуби навсегда покинут балкон: какое средство быстро прогонит всех птицВидео

15:59

Доллар и евро внезапно полетели вниз после взлета - курс валют на 12 июня

15:32

Тело женщины извлекли из-под завалов, есть пострадавшие: РФ ударила по депо на Сумщине

15:25

Гигантский паук с десятками детенышей на спине: редкую находку заметили на Ровенщине

15:01

Секрет матовой и блестящей стороны фольги: на какую из них класть продуктыВидео

14:48

Буданов — суперкризисный менеджер, которому доверяют решение самых сложных вопросов — СМИ

14:47

Денисенко показалась на отдыхе с дочкой бойфренда

14:34

Виноград подает сигналы: почему листья меняют цвет и покрываются пузырькамиВидео

14:06

Налетят шквалы, грозы и град: в Украину надвигается непогода и похолодание

13:58

"Поломан как мужчина": Тополя решился на признание о личном

13:54

Популярная украинская актриса Катерина Тышкевич беременна первенцем

13:51

Справятся только внимательные водители: хитрый тест по ПДД с регулировщикомВидео

13:45

Остапчук купил своей жене-блогерше роскошный Мерседес: она похвасталась фото

Реклама
13:25

Производители вынуждены снижать цены: в Украине резко дешевеет популярная ягода

13:22

Ударит +7 и пойдут грозовые дожди: Украину накроет мощный шторм

13:20

Корсет, крылья, декольте: как дочь Лорак отметила 15 лет

13:02

"Спим отдельно": Сумская раскрыла неожиданные детали отношений с мужем

12:26

Низкие потолки: какие приемы помогут сделать комнату визуально просторнее

12:24

Четыре моста на въезде в Крым атаковали БПЛА: каковы последствия

12:06

Звезду "Великолепного века" задержали за наркотики в Турции

11:54

Китайский гороскоп на завтра, 12 июня: Тиграм - осмотрительность, Свиньям - выбор

11:39

Стероидный старик: солист группы "Дискотека Авария" изменился до неузнаваемости

11:33

Доллар побил новый исторический максимум: гривня резко упала

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять