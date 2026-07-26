Модель-молчунья Цимбалюк "спалила" постаревшего Дивеева-Церковного

Дивеев-Церковный приехал на музыкальный фестиваль Лайма Вайкуле.

https://glavred.info/starnews/model-molchunya-cimbalyuk-spalila-postarevshego-diveeva-cerkovnogo-10783739.html Ссылка скопирована

Дивеев-Церковный сбежал из Украины / Коллаж Главред, фото Instagram/diveyeff

Кратко:

Как сейчас выглядит Дивеев-Церковный

Где сейчас находится он

Когда-то популярный украинский ведущий и продюсер Алексей Дивеев-Церковный, который живет за границей и иногда напоминает о себе скандальными публикациями, появился в компании украинской модели-молчуньи Инны Цимбалюк.

Парочка появилась на фестивале певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. Модель поделилась своими фото на странице в Instagram. Свое фото она подписала так: "Это уже наша традиция третий год", - подписала фото она.

видео дня

Дивеев-Церковный и Цимбалюк / Фото Instagram/inna.tsymbaliuk__

На фото видно, как сильно постарел Дивеев-Церковный. Его выдает его длинная и седая борода, а также потухший взгляд.

Дивеев-Церковный и Цимбалюк / Фото Instagram/inna.tsymbaliuk__

Дивеев-Церковный о войне

Дивеев-Церковный выехал из Украины и молчит о том, что Россия напала на Украину. Он также скучает по СССР, поддерживает МП и не показал свою четкую позицию насчет террористического вторжения РФ в Украину.

В мае 2022 года Алексей признался, что остался жить в Берлине, где "оказался волею судьбы". Также однажды он прокомментировал публикацию Марии Бурмаки, где восхвалил СССР, когда украинцы и русские жили дружно, но украинцы напомнили ему о репрессиях, уничтожении украинских книг и Голодоморе.

Кроме того, Дивеев-Церковный часто повторяет российскую пропаганду в соцсетях и в прошлом году даже поздравил митрополита УПЦ МП Онуфрия с 80-летием. Также он назвал войну в Украине "братским кровопролитием" и стал на защиту московского патриархата.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что известная украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая недавно рассказала о том, сколько зарабатывают украинские актеры, рассказала своим поклонникам о том, как ей удается поддерживать стройную фигуру.

Ранее также в США суд арестовал квартиру популярного российского композитора Игоря Крутого, который молчит о военном вторжении России в Украину.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Алексей Дивеев-Церковный Алексей Дивеев-Церковный - украинский телеведущий, продюсер. В 2013 году крестился, крестным отцом Алексея стал харьковский политик Михаил Добкин. Крещение проводил митрополит Владимир (по версии Москвы) в одной из церквей УПЦ московского патриархата. Крестной матерью Дивеева стала российская актриса Лариса Удовиченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред