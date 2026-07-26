Модель-молчунья Цимбалюк "спалила" постаревшего Дивеева-Церковного

Кратко:
- Как сейчас выглядит Дивеев-Церковный
- Где сейчас находится он
Когда-то популярный украинский ведущий и продюсер Алексей Дивеев-Церковный, который живет за границей и иногда напоминает о себе скандальными публикациями, появился в компании украинской модели-молчуньи Инны Цимбалюк.
Парочка появилась на фестивале певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. Модель поделилась своими фото на странице в Instagram. Свое фото она подписала так: "Это уже наша традиция третий год", - подписала фото она.
На фото видно, как сильно постарел Дивеев-Церковный. Его выдает его длинная и седая борода, а также потухший взгляд.
Дивеев-Церковный о войне
Дивеев-Церковный выехал из Украины и молчит о том, что Россия напала на Украину. Он также скучает по СССР, поддерживает МП и не показал свою четкую позицию насчет террористического вторжения РФ в Украину.
В мае 2022 года Алексей признался, что остался жить в Берлине, где "оказался волею судьбы". Также однажды он прокомментировал публикацию Марии Бурмаки, где восхвалил СССР, когда украинцы и русские жили дружно, но украинцы напомнили ему о репрессиях, уничтожении украинских книг и Голодоморе.
Кроме того, Дивеев-Церковный часто повторяет российскую пропаганду в соцсетях и в прошлом году даже поздравил митрополита УПЦ МП Онуфрия с 80-летием. Также он назвал войну в Украине "братским кровопролитием" и стал на защиту московского патриархата.
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О персоне: Алексей Дивеев-Церковный
Алексей Дивеев-Церковный - украинский телеведущий, продюсер. В 2013 году крестился, крестным отцом Алексея стал харьковский политик Михаил Добкин. Крещение проводил митрополит Владимир (по версии Москвы) в одной из церквей УПЦ московского патриархата. Крестной матерью Дивеева стала российская актриса Лариса Удовиченко.
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