Украинская ведущая публично выдала адрес Софии Ротару - детали

Вы узнаете:
- Маричка Падалко обратилась к Софии Ротару
- Что она ей написала
Украинская известная ведущая Маричка Падалко обратилась к певице Софии Ротару по поводу дня ее рождения.
На своей странице в Instagram Ротару опубликовала новый пост впервые за три года в честь 78-летия и в комментариях Падалко сравнила Софию Михайловну с Аллой Пугачевой.
"София Михайловна, поздравляю вас с днем рождения! Спасибо за ваше творчество и за гордость, которую я испытывала маленькой девочкой, слушая ваши песни. В конце 80-х я была советским ребенком, но почему-то всегда хотела, чтобы "наша" Ротару была лучше "их" Пугачевой. Когда мы учились в классе пятом-шестом, отец моей одноклассницы смог на телевидении получить ваш домашний адрес. Как сейчас помню – Ялта, ул. Гоголя, 24", - написала Маричка.
Также Падалко призналась, что она с одноклассниками даже приготовили подарок для певицы и отправили его почтой.
"Я не знаю, вообще ли это был ваш адрес, но мы в это верили и были счастливы. Я знаю, что вы не даете интервью, но вдруг сможете пообщаться, пожалуйста, дайте знать", – добавила ведущая.
Отметим, как сообщал Главред, Дмитрий Гордон показал архивный снимок с певицей Софией Ротару. На черно-белом фото журналист стоял под руку с певицей, которая поразила прической, оказывается, тогда Ротару носила короткие волосы с начесом и выглядела иначе.
А также София Ротару ранее угощала артистов страны-террориста РФ жаренной картошкой. Как рассказал российский продюсер Сергей Лавров пропагандистским росСМИ, певица готовила не только простые угощения, но и наливала виски.
О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
