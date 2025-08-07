Укр
Украинская ведущая публично выдала адрес Софии Ротару - детали

Элина Чигис
7 августа 2025, 20:59
98
Маричка Падалко удивила своим заявлением.
София Ротару
София Ротару - где живет / коллаж: Главред, фото: facebook, София Ротару

Вы узнаете:

  • Маричка Падалко обратилась к Софии Ротару
  • Что она ей написала

Украинская известная ведущая Маричка Падалко обратилась к певице Софии Ротару по поводу дня ее рождения.

На своей странице в Instagram Ротару опубликовала новый пост впервые за три года в честь 78-летия и в комментариях Падалко сравнила Софию Михайловну с Аллой Пугачевой.

видео дня

"София Михайловна, поздравляю вас с днем рождения! Спасибо за ваше творчество и за гордость, которую я испытывала маленькой девочкой, слушая ваши песни. В конце 80-х я была советским ребенком, но почему-то всегда хотела, чтобы "наша" Ротару была лучше "их" Пугачевой. Когда мы учились в классе пятом-шестом, отец моей одноклассницы смог на телевидении получить ваш домашний адрес. Как сейчас помню – Ялта, ул. Гоголя, 24", - написала Маричка.

Обращение Марички Падалко к Софии Ротару
Обращение Марички Падалко к Софии Ротару / фото: скрин instagram.com, София Ротару

Также Падалко призналась, что она с одноклассниками даже приготовили подарок для певицы и отправили его почтой.

София Ротару с родными
София Ротару с родными / фото: instagram.com, София Ротару

"Я не знаю, вообще ли это был ваш адрес, но мы в это верили и были счастливы. Я знаю, что вы не даете интервью, но вдруг сможете пообщаться, пожалуйста, дайте знать", – добавила ведущая.

инфографика, София Ротару, Ротару
София Ротару / инфографика: Главред

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Дмитрий Гордон показал архивный снимок с певицей Софией Ротару. На черно-белом фото журналист стоял под руку с певицей, которая поразила прической, оказывается, тогда Ротару носила короткие волосы с начесом и выглядела иначе.

А также София Ротару ранее угощала артистов страны-террориста РФ жаренной картошкой. Как рассказал российский продюсер Сергей Лавров пропагандистским росСМИ, певица готовила не только простые угощения, но и наливала виски.

О персоне: София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

