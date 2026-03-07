Популярная российская актриса погибла с дочерью в ДТП

В момент ДТП в машине находилась 15-летняя дочь Екатерины Элина - она умерла в скорой.

Актриса погибла вместе с дочерью / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

Чем прославилась актриса

Что случилось с ней в дороге

Популярная российская актриса сериалов "Склифосовский", "СашаТаня" и многих других Екатерина Ведунова, погибла в ДТП 4 марта.

Как сообщают российские пропагандисты, в момент ДТП в машине находилась 15-летняя дочь Екатерины Элина, которая тоже стала жертвой аварии.

Автокатастрофа произошла недалеко от российского города Саранск. Актриса вместе с дочкой ехали в машине, за рулем которой был пожилой мужчина. Они направлялись в террористическую Москву.

Погибла российская актриса / Фото АиФ

"ДТП со смертельным исходом зарегистрировано 4 марта поздним вечером в Зубово-Полянском районе на 439 км ФАД М-5. По предварительным данным, ехавший в сторону Москвы 77–летний водитель автомашины "Рено Флуенс" не справился с управлением. Выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим в сторону Пензы автомобилем "Луидор". Пассажирка "Рено Флуенс", 45-летняя Екатерина Ведунова, скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, ее 15-летняя дочь умерла в больнице", — передает источник, отмечая, что пожилой водитель выжил.

Ведунова имеет 11 ролей в кино и сериалах — "СашаТаня", "Склифосовский", "Склиф", "Родительской право", "Годунов". В основном, женщина снималась в эпизодах.

