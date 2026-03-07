"Глупый вопрос": Трамп набросился на журналиста из-за неудобной темы о Путине

Трамп не захотел отвечать на вопрос о вероятной передаче российских разведданных Ирану.

Трамп набросился на журналиста из-за неудобного вопроса о Путине

РФ вероятно передает Ирану разведданные для ударов по позициям США

Трамп набросился на журналиста из-за неудобного вопроса

Президент США Дональд Трамп внезапно набросился на корреспондента из-за неудобного вопроса. Ему не понравилась тема, касавшаяся Путина и Ирана. Это произошло во время круглого стола в Белом доме.

В целом круглый стол был посвящен вопросам университетского спорта. Когда слово предоставили корреспонденту Fox News Питеру Дуси. Он начал спрашивать о возможной передаче Ирану российских разведданных для атак на американские позиции на Ближнем Востоке.

Трамп не захотел слушать до конца и перебил журналиста. Он отметил, что ситуация в Иране является "легкой проблемой". А после этого он резко раскритиковал вопрос журналиста.

"Я очень уважаю вас. Вы всегда были очень добры ко мне. Но какой глупый вопрос вы задали сейчас. Мы говорим о чем-то другом", - сказал Трамп.

Прогноз эксперта: чем грозит РФ операция США в Иране

Эксперт по международной политике, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что Россия не сможет реально поддержать Иран в случае военной операции США, поскольку сама нуждается в ресурсах для защиты своих границ.

По словам Огрызко, если Россия решит предоставить Ирану свои последние силы, это может привести к угрозе ее собственной безопасности. Дипломат подчеркнул, что вероятность помощи Ирану со стороны России крайне мала.

Кроме того, он отметил, что Иран может остаться один на один с возможными последствиями операции США, поскольку удары, которые могут быть нанесены по стране, будут чрезвычайно мощными и разрушительными.

Операция США в Иране — новости по теме

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Напомним, в США заявляют, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп вновь резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине.

Ранее сообщалось о том, что Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

