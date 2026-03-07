Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Глупый вопрос": Трамп набросился на журналиста из-за неудобной темы о Путине

Ангелина Подвысоцкая
7 марта 2026, 12:40
Трамп не захотел отвечать на вопрос о вероятной передаче российских разведданных Ирану.
Трамп, Путин, Иран
Трамп набросился на журналиста из-за неудобного вопроса о Путине / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот из видео

Что известно:

  • РФ вероятно передает Ирану разведданные для ударов по позициям США
  • Трамп набросился на журналиста из-за неудобного вопроса

Президент США Дональд Трамп внезапно набросился на корреспондента из-за неудобного вопроса. Ему не понравилась тема, касавшаяся Путина и Ирана. Это произошло во время круглого стола в Белом доме.

В целом круглый стол был посвящен вопросам университетского спорта. Когда слово предоставили корреспонденту Fox News Питеру Дуси. Он начал спрашивать о возможной передаче Ирану российских разведданных для атак на американские позиции на Ближнем Востоке.

видео дня

Трамп не захотел слушать до конца и перебил журналиста. Он отметил, что ситуация в Иране является "легкой проблемой". А после этого он резко раскритиковал вопрос журналиста.

"Я очень уважаю вас. Вы всегда были очень добры ко мне. Но какой глупый вопрос вы задали сейчас. Мы говорим о чем-то другом", - сказал Трамп.

Прогноз эксперта: чем грозит РФ операция США в Иране

Эксперт по международной политике, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что Россия не сможет реально поддержать Иран в случае военной операции США, поскольку сама нуждается в ресурсах для защиты своих границ.

По словам Огрызко, если Россия решит предоставить Ирану свои последние силы, это может привести к угрозе ее собственной безопасности. Дипломат подчеркнул, что вероятность помощи Ирану со стороны России крайне мала.

Кроме того, он отметил, что Иран может остаться один на один с возможными последствиями операции США, поскольку удары, которые могут быть нанесены по стране, будут чрезвычайно мощными и разрушительными.

НАТО vs
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Операция США в Иране — новости по теме

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Напомним, в США заявляют, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп вновь резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине.

Ранее сообщалось о том, что Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

Другие новости:

Об источнике: Fox News

Fox News Channel — американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, который нейтрально освещает события. Однако канал придерживается консервативной ориентации, близкой к Республиканской партии США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России новости США Иран Дональд Трамп Владимир Путин новости Ирана
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина триумфирует на Паралимпиаде-2026 - сколько медалей уже удалось завоевать

Украина триумфирует на Паралимпиаде-2026 - сколько медалей уже удалось завоевать

14:02Спорт
Срыв переговоров о мире: Россия выставила ультиматум Украине и угрожает демаршем

Срыв переговоров о мире: Россия выставила ультиматум Украине и угрожает демаршем

13:28Война
Ракеты ATACMS и SCALP разнесли важный объект РФ: Генштаб рассказал об успехах

Ракеты ATACMS и SCALP разнесли важный объект РФ: Генштаб рассказал об успехах

12:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 9 марта

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 9 марта

Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке робота-сушиста за 23 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке робота-сушиста за 23 секунды

"Никогда не видел, чтобы так плакал": Харчишин поделился болью сына-воина

"Никогда не видел, чтобы так плакал": Харчишин поделился болью сына-воина

Украинцев ждет резкий рост цен на АЗС: эксперт назвал новую стоимость топлива

Украинцев ждет резкий рост цен на АЗС: эксперт назвал новую стоимость топлива

Последние новости

14:23

Выражение "идти навстречу" употребляют неправильно - как сказать по-украински

14:14

"Подвергаю ребенка опасности": Белень приняла решение после удара по Харькову

14:12

Почему кот нервничает без причины: звуки, запахи и привычки, которые его пугают

14:02

Украина триумфирует на Паралимпиаде-2026 - сколько медалей уже удалось завоевать

14:00

Тля боится как огня: всего три ингредиента — и насекомые исчезнутВидео

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
13:28

Срыв переговоров о мире: Россия выставила ультиматум Украине и угрожает демаршем

13:21

"Попросила добавить": в фильме с Джоли вспомнили о войне в УкраинеВидео

12:48

Настоящие иконы стиля: три знака зодиака с безупречным вкусом

12:45

Ракеты ATACMS и SCALP разнесли важный объект РФ: Генштаб рассказал об успехахВидео

Реклама
12:40

"Глупый вопрос": Трамп набросился на журналиста из-за неудобной темы о Путине

12:28

3 породы собак, которые ведут себя хуже всего: список удивил владельцевВидео

12:17

"Очень страшно было": известная ведущая под обстрелами вырвалась из Дубая

11:51

Популярная российская актриса погибла с дочерью в ДТП

11:46

Кулинарная роскошь с ужасной историей: как на самом деле придумали фуа-гра

11:30

Гороскоп на завтра 8 марта: Львам - неприятности, Весам - зависть

10:57

"Будто оторвали часть тела": Елена Тополя рассказала о своей боли

10:54

Какой цвет интерьера привлечет удачу: идеальные оттенки для каждого знака зодиака

10:26

Мамы погибли вместе с детьми: жуткие подробности из ХарьковаФото

10:26

Трамп рассматривает ввод сухопутных войск США в Иран: что известно

10:16

Летели гиперзвуковые "Цирконы", "Калибры" и рой БПЛА: сколько целей сбили ВСФото

Реклама
10:03

"Нет большего кайфа": Навроцкая высказалась после развода с Фаготом

10:03

После того, как Буданов возглавил ОП, динамика возвращения пленных возросла, - блогер

10:00

Омоложение старого сада: сколько веток можно срезать

09:18

Женщина нашла в секонд-хенде вещь за $5: настоящая цена всех удивила

09:11

Ягоды можно собирать ведрами: чем подкормить клубнику веснойВидео

08:39

РФ атаковала железную дорогу, порты и критические объекты в Украине - что известноФото

08:38

Гороскоп Таро на завтра 8 марта: Рыбам - думать, Стрельцам - задавать вопросы

08:12

Горю, не сгораю: MELOVİN "поджарил" руку по время концертаВидео

08:07

Сорняки исчезнут за день: как приготовить простой домашний раствор без химииВидео

08:05

Почему кролики не набирают вес: три главные причины

07:27

РФ попала в многоэтажку в Харькове: есть значительные разрушения и жертвыФото

05:59

"Я его чуть не убила": Могилевская поссорилась с Кондратюком из-за Тины Кароль

05:49

Не для красоты: зачем в СССР изготавливали треугольные бутылки

05:21

Температура подскочит до +9°: синоптики Полтавщины назвали дату потепления

04:41

Подарки на грани абсурда: что получали женщины в СССР на 8 марта

04:08

РФ не выиграет от кризиса на Ближнем Востоке: эксперт сказал, что будет с ценами на нефть

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке робота-сушиста за 23 секунды

03:41

Как сочетать черный после 50: правила стильного образа

03:30

Жизнь перевернется с ног на голову: судьба готовит перемены для трех знаков зодиака

03:03

Таинственная тёмная материя может управлять галактикой: сенсационное исследование

Реклама
02:32

Три знака китайского зодиака сорвут большой куш - кому повезет в марте

02:00

Как приготовить запеченный картофель - вкуснее и не придумаешьВидео

01:32

Рои Шахедов и Калибры над Украиной: взрывы гремят уже в 3 областях

01:24

Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

00:45

Нужно всего 5 минут утром: простой способ избавиться от сырости и плесени

00:19

Противник Орбана также взъелся на Зеленского: что требует

06 марта, пятница
23:45

Без электроэнергии 7 марта: что известно о новых графиках для Киева и области

23:23

Россию вернули на Венецианскую биеннале: Рим выступил с официальным заявлением

22:44

Украинцев ждет резкий рост цен на АЗС: эксперт назвал новую стоимость топлива

22:13

"Очень устала": жена Виктора Павлика больше не хочет рожать ребенка от певца

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять