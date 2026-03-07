"Нет большего кайфа": Навроцкая высказалась после развода с Фаготом

Фагот и Ольга Навроцкая были вместе 16 лет.

https://glavred.info/starnews/net-bolshego-kayfa-navrockaya-vyskazalas-posle-razvoda-s-fagotom-10746851.html Ссылка скопирована

Ольга Навроцкая - развод с Фаготом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Навроцкая, скрин из видео

Вы узнаете:

Ольга Навроцкая высказалась про одиночество

Как писательница себя чувствует после развода

Недавно стало известно о том, что артист известной группы ТНМК Фагот и украинская писательница и дизайнер Ольга Навроцкая разошлись после 16 лет брака. В интервью Маричке Падалко знаменитость рассказала о своем одиночестве.

По словам Навроцкой, она стремится к осознанному одиночеству — когда ты комфортно чувствуешь себя наедине с собой и своей жизнью. Писательница призналась, что нашла внутреннее спокойствие и переживает этот этап как важную трансформацию.

видео дня

"Нет большего кайфа, чем осознанное и занятое одиночество. Когда тебе самому с собой очень интересно, потому что у тебя очень много классных дел и ты сам себе очень интересен. Мне кажется, что это очень крутая трансформация, потому что для меня сейчас нет такого болезненного ощущения или какой-то там потребности ни в каких-то суперэмоциях, ни в каких-то потрясениях", — рассказала Ольга.

Ольга Навроцкая - жена Фагота / фото: instagram.com, Ольга Навроцкая

Она также подчеркнула, что сейчас не сосредоточена на отношениях. На эмоциональное состояние писательницы больше влияют события в стране, связанные с войной. Поэтому сейчас она предпочитает искать спокойствие и гармонию внутри себя.

"Потому что мне достаточно того, что происходит вокруг нас, войны, этой трагедии. Поэтому я сейчас и свою позицию к отношениям успокоила. Не знаю, мне сейчас спокойно", — призналась Навроцкая.

Ольга Навроцкая - личная жизнь / фото: instagram.com, Ольга Навроцкая

Несмотря на то, что интервью с Маричкой Падалко было записано задолго до объявления о разводе пары Фагота и Навроцкой, знаменитость подтвердила актуальность своих слов в Instagram.

"Это интервью я дала еще в конце 2025 года, и с тех пор многое изменилось, но, глядя на себя, я точно понимаю, что сейчас я стала еще сильнее", — призналась писательница.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Наталья Могилевская вспомнила, как Кондратюк трижды отказывал Тине Кароль. В шоу "єПитання" певица рассказала, что на заре карьеры Кароль никак не могла попасть в проект "Шанс" — Игорь Кондратюк упорно не пропускал её через отбор в "Караоке на Майдане".

Также известная блогерка Ева Мишалова впервые высказалась о гибели своего возлюбленного Игоря Комарова. Смерть украинца на Бали, которую ранее связывали с вероятным похищением, официально подтвердили местные правоохранительные органы.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ольга Навроцкая Ольга Навроцкая – украинская дизайнер, режиссер, фотографа, стилистка, писательница и владелица бренда NAVRO. С 2009 года в отношениях с Михайлютой Олегом Игоревичем (Фагот с ТНМК).

В 2014 году приняла участие в съемке для благотворительного календаря "Искренние", посвященного украинскому национальному костюму и его популяризации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред