Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Нет большего кайфа": Навроцкая высказалась после развода с Фаготом

Кристина Трохимчук
7 марта 2026, 10:03
Фагот и Ольга Навроцкая были вместе 16 лет.
Ольга Навроцкая - развод с Фаготом
Ольга Навроцкая - развод с Фаготом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Навроцкая, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Ольга Навроцкая высказалась про одиночество
  • Как писательница себя чувствует после развода

Недавно стало известно о том, что артист известной группы ТНМК Фагот и украинская писательница и дизайнер Ольга Навроцкая разошлись после 16 лет брака. В интервью Маричке Падалко знаменитость рассказала о своем одиночестве.

По словам Навроцкой, она стремится к осознанному одиночеству — когда ты комфортно чувствуешь себя наедине с собой и своей жизнью. Писательница призналась, что нашла внутреннее спокойствие и переживает этот этап как важную трансформацию.

видео дня

"Нет большего кайфа, чем осознанное и занятое одиночество. Когда тебе самому с собой очень интересно, потому что у тебя очень много классных дел и ты сам себе очень интересен. Мне кажется, что это очень крутая трансформация, потому что для меня сейчас нет такого болезненного ощущения или какой-то там потребности ни в каких-то суперэмоциях, ни в каких-то потрясениях", — рассказала Ольга.

Ольга Навроцкая - жена Фагота
Ольга Навроцкая - жена Фагота / фото: instagram.com, Ольга Навроцкая

Она также подчеркнула, что сейчас не сосредоточена на отношениях. На эмоциональное состояние писательницы больше влияют события в стране, связанные с войной. Поэтому сейчас она предпочитает искать спокойствие и гармонию внутри себя.

"Потому что мне достаточно того, что происходит вокруг нас, войны, этой трагедии. Поэтому я сейчас и свою позицию к отношениям успокоила. Не знаю, мне сейчас спокойно", — призналась Навроцкая.

Ольга Навроцкая - личная жизнь
Ольга Навроцкая - личная жизнь / фото: instagram.com, Ольга Навроцкая

Несмотря на то, что интервью с Маричкой Падалко было записано задолго до объявления о разводе пары Фагота и Навроцкой, знаменитость подтвердила актуальность своих слов в Instagram.

"Это интервью я дала еще в конце 2025 года, и с тех пор многое изменилось, но, глядя на себя, я точно понимаю, что сейчас я стала еще сильнее", — призналась писательница.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Наталья Могилевская вспомнила, как Кондратюк трижды отказывал Тине Кароль. В шоу "єПитання" певица рассказала, что на заре карьеры Кароль никак не могла попасть в проект "Шанс" — Игорь Кондратюк упорно не пропускал её через отбор в "Караоке на Майдане".

Также известная блогерка Ева Мишалова впервые высказалась о гибели своего возлюбленного Игоря Комарова. Смерть украинца на Бали, которую ранее связывали с вероятным похищением, официально подтвердили местные правоохранительные органы.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ольга Навроцкая

Ольга Навроцкая – украинская дизайнер, режиссер, фотографа, стилистка, писательница и владелица бренда NAVRO. С 2009 года в отношениях с Михайлютой Олегом Игоревичем (Фагот с ТНМК).
В 2014 году приняла участие в съемке для благотворительного календаря "Искренние", посвященного украинскому национальному костюму и его популяризации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Фагот Ольга Навроцкая новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мамы погибли вместе с детьми: жуткие подробности из Харькова

Мамы погибли вместе с детьми: жуткие подробности из Харькова

10:26Украина
Летели гиперзвуковые "Цирконы", "Калибры" и рой БПЛА: сколько целей сбили ВС

Летели гиперзвуковые "Цирконы", "Калибры" и рой БПЛА: сколько целей сбили ВС

10:16Украина
РФ атаковала железную дорогу, порты и критические объекты в Украине - что известно

РФ атаковала железную дорогу, порты и критические объекты в Украине - что известно

08:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как быстро выгнать крота с участка - эффективный и безопасный метод

Как быстро выгнать крота с участка - эффективный и безопасный метод

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 9 марта

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 9 марта

Гороскоп Таро на завтра 7 марта: Овнам - важный момент, Львам - удача

Гороскоп Таро на завтра 7 марта: Овнам - важный момент, Львам - удача

Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

"Никогда не видел, чтобы так плакал": Харчишин поделился болью сына-воина

"Никогда не видел, чтобы так плакал": Харчишин поделился болью сына-воина

Последние новости

11:30

Гороскоп на завтра 8 марта: Львам - неприятности, Весам - зависть

10:57

"Будто оторвали часть тела": Елена Тополя рассказала о своей боли

10:54

Какой цвет интерьера привлечет удачу: идеальные оттенки для каждого знака зодиака

10:26

Мамы погибли вместе с детьми: жуткие подробности из ХарьковаФото

10:26

Трамп рассматривает ввод сухопутных войск США в Иран: что известно

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
10:16

Летели гиперзвуковые "Цирконы", "Калибры" и рой БПЛА: сколько целей сбили ВСФото

10:03

"Нет большего кайфа": Навроцкая высказалась после развода с Фаготом

10:03

После того, как Буданов возглавил ОП, динамика возвращения пленных возросла, - блогер

10:00

Омоложение старого сада: сколько веток можно срезать

Реклама
09:18

Женщина нашла в секонд-хенде вещь за $5: настоящая цена всех удивила

09:11

Ягоды можно собирать ведрами: чем подкормить клубнику весной

08:39

РФ атаковала железную дорогу, порты и критические объекты в Украине - что известноФото

08:38

Гороскоп Таро на завтра 8 марта: Рыбам - думать, Стрельцам - задавать вопросы

08:12

Горю, не сгораю: MELOVİN "поджарил" руку по время концертаВидео

08:07

Сорняки исчезнут за день: как приготовить простой домашний раствор без химииВидео

08:05

Почему кролики не набирают вес: три главные причины

07:27

РФ попала в многоэтажку в Харькове: есть значительные разрушения и жертвыФото

05:59

"Я его чуть не убила": Могилевская поссорилась с Кондратюком из-за Тины Кароль

05:49

Не для красоты: зачем в СССР изготавливали треугольные бутылки

05:21

Температура подскочит до +9°: синоптики Полтавщины назвали дату потепления

Реклама
04:41

Подарки на грани абсурда: что получали женщины в СССР на 8 марта

04:08

РФ не выиграет от кризиса на Ближнем Востоке: эксперт сказал, что будет с ценами на нефть

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке робота-сушиста за 23 секунды

03:41

Как сочетать черный после 50: правила стильного образа

03:30

Жизнь перевернется с ног на голову: судьба готовит перемены для трех знаков зодиака

03:03

Таинственная тёмная материя может управлять галактикой: сенсационное исследование

02:32

Три знака китайского зодиака сорвут большой куш - кому повезет в марте

02:00

Как приготовить запеченный картофель - вкуснее и не придумаешьВидео

01:32

Рои Шахедов и Калибры над Украиной: взрывы гремят уже в 3 областях

01:24

Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

00:45

Нужно всего 5 минут утром: простой способ избавиться от сырости и плесени

00:19

Противник Орбана также взъелся на Зеленского: что требует

06 марта, пятница
23:45

Без электроэнергии 7 марта: что известно о новых графиках для Киева и области

23:23

Россию вернули на Венецианскую биеннале: Рим выступил с официальным заявлением

22:44

Украинцев ждет резкий рост цен на АЗС: эксперт назвал новую стоимость топлива

22:13

"Очень устала": жена Виктора Павлика больше не хочет рожать ребенка от певца

21:47

Важное послание от Вселенной получат четыре знака зодиака - кто они

21:44

Его "съедят": экс-глава МИД раскрыл неожиданный сценарий смещения ПутинаВидео

21:35

Бицепс-желе: Киркорова высмеяли за трясущиеся "мышцы"Видео

20:57

Украинские инкассаторы, задержанные в Венгрии, вернулись на Родину – Сибига

Реклама
20:56

Калибров будет меньше: ВСУ поразили две "жирные" цели в России

20:52

"Бог всегда почитал женщину": священник объяснил, можно ли праздновать 8 мартаВидео

20:45

Был в плену 628 дней: домой вернули военного "Винта", который считался пропавшим

20:41

Хитрость со стиралкой: одно простое средство — и одежда снова станет белоснежной

20:37

Лет 25: Константина Меладзе застукали с новой пассией

20:19

Он не остановится: Фесенко объяснил, почему Орбан ставит палки в колеса Украине

20:16

РФ расширяет воинские части на границах НАТО, готовясь к новой войне - Reuters

20:11

Не "общерусский язык": на каком языке говорили на Руси на самом деле

19:38

"Даем три дня": Венгрия пошла на шантаж и выдвинула Украине наглые ультиматумы

19:23

Запасы старые, а цены новые: эксперт пояснил, как хитрят с ценами на бензин новости компании

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять