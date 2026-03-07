Как приготовить запеченный картофель - вкуснее и не придумаешь

Предлагаем удачный рецепт картофеля, приготовленного в духовке, который получится в каждой хозяйки. Идеальным дополнением к нему станет сметанный соус с чесночной ноткой.
Кстати, не обязательно к такому картофелю добавлять копченую паприку, можно и обычную, сообщает Главред со ссылкой на daria.cooks.it.
Картофель по-деревенски – рецепт
Ингредиенты:
- Картофель - 1 кг
- Масло растительное – 2–3 ст. л.
- Соль, перец по вкусу
- Сушеный чеснок – 1 ч. л.
- Приправа к картофелю –1 ч. л.
- Копченая паприка – 1 ч. л.
- Сливочное масло (растопленное)-25 г
- Чеснок для масла -2 зубчика
- Пармезан - 30-40 г
Соус:
- Сметана – 3 ст. л.
- Майонез – 2 ст. л.
- Чеснок - 1 зубчик
- Измельченный помидор -½ шт.
- Специи (соль, перец, зелень) по вкусу
Промойте картофель и нарежьте на части.
Отправьте картофель в кипящую воду и варите 5-7 минут, слейте воду.
Добавьте к картофелю растительное масло, соль, перец, сушеный чеснок, паприку и перемешайте.
Выложите подготовленный картофель в форму и готовьте в духовке при температуре 200 градусов 35-45 минут.
Полейте картофель растопленным маслом с чесноком и посыпьте пармезаном.
Для соуса смешайте сметану, майонез, чеснок, помидор и специи.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить запеченный картофель:
