Как приготовить запеченный картофель - вкуснее и не придумаешь

Элина Чигис
7 марта 2026, 02:00
Рецепт запеченного картофеля с особенным соусом.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Запеченный картофель - рецепт
Запеченный картофель - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем удачный рецепт картофеля, приготовленного в духовке, который получится в каждой хозяйки. Идеальным дополнением к нему станет сметанный соус с чесночной ноткой.

Кстати, не обязательно к такому картофелю добавлять копченую паприку, можно и обычную, сообщает Главред со ссылкой на daria.cooks.it.

Картофель по-деревенски – рецепт

Ингредиенты:

  • Картофель - 1 кг
  • Масло растительное – 2–3 ст. л.
  • Соль, перец по вкусу
  • Сушеный чеснок – 1 ч. л.
  • Приправа к картофелю –1 ч. л.
  • Копченая паприка – 1 ч. л.
  • Сливочное масло (растопленное)-25 г
  • Чеснок для масла -2 зубчика
  • Пармезан - 30-40 г

Соус:

  • Сметана – 3 ст. л.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Измельченный помидор -½ шт.
  • Специи (соль, перец, зелень) по вкусу

Промойте картофель и нарежьте на части.

Отправьте картофель в кипящую воду и варите 5-7 минут, слейте воду.

Добавьте к картофелю растительное масло, соль, перец, сушеный чеснок, паприку и перемешайте.

Выложите подготовленный картофель в форму и готовьте в духовке при температуре 200 градусов 35-45 минут.

Полейте картофель растопленным маслом с чесноком и посыпьте пармезаном.

Для соуса смешайте сметану, майонез, чеснок, помидор и специи.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить запеченный картофель:

О персоне: daria.cooks.it

daria.cooks.it - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На daria.cooks.it подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети Instagram.

17:09

Как кошки показывают хозяевам любовь: жесты, о которых не думают

16:56

Дефицит популярной крупы в Украине: цены могут достичь рекордных отметок

16:36

Будет как с картинки: чем подкормить морковь весной для хорошего урожаяВидео

16:34

Атакуют с двух направлений: оккупанты наступают к центру Гришино

16:33

Какое старое название города Хмельницкий: о нем уже не помнят даже местные

16:23

Ева Мишалова рыдая вышла на связь после смерти Игоря Комарова - что она сообщилаВидео

16:20

Вооруженный захват авто Ощадбанка: в Венгрии похвастались похищенными ценностямиФото

16:18

Кейт Миддлтон сменила королевские драгоценности на серьги за 50 долларов

16:14

В ближайшие недели будет прогресс в переговорах с РФ - Виткофф

16:11

Мороз еще не сдается: в Тернопольской области ожидаются температурные качели

