Как приготовить запеченный картофель - вкуснее и не придумаешь

Рецепт запеченного картофеля с особенным соусом.

Запеченный картофель - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем удачный рецепт картофеля, приготовленного в духовке, который получится в каждой хозяйки. Идеальным дополнением к нему станет сметанный соус с чесночной ноткой.

Кстати, не обязательно к такому картофелю добавлять копченую паприку, можно и обычную, сообщает Главред со ссылкой на daria.cooks.it.

Картофель по-деревенски – рецепт

Ингредиенты:

Картофель - 1 кг

Масло растительное – 2–3 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Сушеный чеснок – 1 ч. л.

Приправа к картофелю –1 ч. л.

Копченая паприка – 1 ч. л.

Сливочное масло (растопленное)-25 г

Чеснок для масла -2 зубчика

Пармезан - 30-40 г

Соус:

Сметана – 3 ст. л.

Майонез – 2 ст. л.

Чеснок - 1 зубчик

Измельченный помидор -½ шт.

Специи (соль, перец, зелень) по вкусу

Промойте картофель и нарежьте на части.

Отправьте картофель в кипящую воду и варите 5-7 минут, слейте воду.

Добавьте к картофелю растительное масло, соль, перец, сушеный чеснок, паприку и перемешайте.

Выложите подготовленный картофель в форму и готовьте в духовке при температуре 200 градусов 35-45 минут.

Полейте картофель растопленным маслом с чесноком и посыпьте пармезаном.

Для соуса смешайте сметану, майонез, чеснок, помидор и специи.

Приятного аппетита!

О персоне: daria.cooks.it daria.cooks.it - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На daria.cooks.it подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети Instagram.

