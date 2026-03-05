Ленивый ужин из картофеля: рецепт божественного блюда менее чем за час

Рецепт картофеля в духовке, который поразит своим вкусом всех.

Рецепт ленивого ужина из овощей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

На ужин обычно хочется съесть что-то вкусное, но при этом не тратить много времени у плиты. В таком случае можно приготовить ленивый картофель с овощами.

Главред узнал, что для ее приготовления нужно всего лишь пять ингредиентов. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Анна.

Ленивый картофель - рецепт

Ингредиенты:

Картофель 1 кг

Квашеные огурцы "Корнишоны" 3 шт.

Морковь 1 шт.

Лук 1 шт.

Сыр 150 г

Картофель моем, чистим и нарезаем. Выкладываем на смазанную маслом сковороду и поджариваем вместе с любимыми специями. Также мелко нарезаем лук и обжариваем вместе с натертой морковью.

Далее выкладываем в форму для выпечки картофель, морковь с луком и нарезанные огурцы. Следующими слоями снова идет морковь с луком и сверху картофель. Выпекаем овощи 20-30 минут и за несколько минут до конца приготовления посыпаем натертым сыром.

Приятного аппетита!

Об источнике: anna_di__ anna_di__ — страница украинской блогерши Анны, которая в соцсетях делится простыми рецептами вкусных блюд и лайфхаками для уборки без стресса. За TikTok-страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

