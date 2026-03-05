Ленивый ужин из картофеля: рецепт божественного блюда менее чем за час

На ужин обычно хочется съесть что-то вкусное, но при этом не тратить много времени у плиты. В таком случае можно приготовить ленивый картофель с овощами.
Главред узнал, что для ее приготовления нужно всего лишь пять ингредиентов. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Анна.
Ленивый картофель - рецепт
Ингредиенты:
- Картофель 1 кг
- Квашеные огурцы "Корнишоны" 3 шт.
- Морковь 1 шт.
- Лук 1 шт.
- Сыр 150 г
Картофель моем, чистим и нарезаем. Выкладываем на смазанную маслом сковороду и поджариваем вместе с любимыми специями. Также мелко нарезаем лук и обжариваем вместе с натертой морковью.
Далее выкладываем в форму для выпечки картофель, морковь с луком и нарезанные огурцы. Следующими слоями снова идет морковь с луком и сверху картофель. Выпекаем овощи 20-30 минут и за несколько минут до конца приготовления посыпаем натертым сыром.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить ленивый ужин из картофеля:
@anna_di__ Ужин "Ленивая женщина"? картофель свежий очищенный - 1 кг огурец кислый "Корнишоны" -3 шт. морковь (набор овощей "быстросуп") - 1 шт. лук (набор овощей "быстросуп") - 1 шт. сыр - 150 г масло для жарки специи для картофеля по вкусу соль по вкусу По желанию можно добавить чеснок? А вареные овощи, соленья и салаты на любой вкус я выбираю только в Гринвиле ? Запекаем 20-30 мин, или до готовности картофеля? Приятного аппетита♥️ #ужин#идея#рецепт#готовлю#картофель♬ ЯКА ГАРНА Я - Назад в будущее
Вас может заинтересовать:
- За уши не оттащишь: совершенно новый рецепт вкусных котлет
- Всего за десять минут: рецепт божественного домашнего хлеба без хлопот
- Шикарное блюдо на Пасху 2026: гости ахнут от восторга
Об источнике: anna_di__
anna_di__ — страница украинской блогерши Анны, которая в соцсетях делится простыми рецептами вкусных блюд и лайфхаками для уборки без стресса. За TikTok-страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред