Ленивый ужин из картофеля: рецепт божественного блюда менее чем за час

Анна Косик
5 марта 2026, 05:49
Рецепт картофеля в духовке, который поразит своим вкусом всех.
Время приготоления Время приготовления: 45 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 5-6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Рецепт ленивого ужина из овощей

На ужин обычно хочется съесть что-то вкусное, но при этом не тратить много времени у плиты. В таком случае можно приготовить ленивый картофель с овощами.

Главред узнал, что для ее приготовления нужно всего лишь пять ингредиентов. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Анна.

Ленивый картофель - рецепт

Ингредиенты:

  • Картофель 1 кг
  • Квашеные огурцы "Корнишоны" 3 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Сыр 150 г

Картофель моем, чистим и нарезаем. Выкладываем на смазанную маслом сковороду и поджариваем вместе с любимыми специями. Также мелко нарезаем лук и обжариваем вместе с натертой морковью.

Далее выкладываем в форму для выпечки картофель, морковь с луком и нарезанные огурцы. Следующими слоями снова идет морковь с луком и сверху картофель. Выпекаем овощи 20-30 минут и за несколько минут до конца приготовления посыпаем натертым сыром.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить ленивый ужин из картофеля:

