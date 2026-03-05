Можно ли сушить волосы вниз головой: правда или миф

Трихолог объяснила, влияет ли положение головы прі сушке феном на выпадение волос.

https://glavred.info/fashion/mozhno-li-sushit-volosy-vniz-golovoy-pravda-ili-mif-10745942.html Ссылка скопирована

Как правильно сушить волосы, чтобы не навредить им / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как правильно сушить волосы, чтобы не навредить им

Влияет ли положение головы на выпадение волос

Можно ли сушить волосы вниз головой? Некоторые говорят, что такой способ сушки волос даст мгновенный объём у корней и пышную укладку без дополнительных средств. Другие - пугают тем, что так сушить волосы нельзя, поскольку сушка волос вниз головой очень вредна и якобы может препятствовать их росту. Как правильно сушить голову — разобрался Главред.

Оказывается, страх сушить волосы вниз головой не имеет научного обоснования. Наоборот, он может принести больше пользы, чем вреда, передает Interia Kobieta.

видео дня

Трудно точно определить происхождение мифа о том, что нельзя сушить волосы вниз головой.

Что происходит, когда сушишь волосы, наклонив голову вниз, по мнению некоторых людей? Наклон головы вниз увеличивает приток крови к коже головы, а теплый воздух от фена может перегреть волосяные фолликулы, ослабить их и вызвать выпадение волос.

Возможно, люди считают, что в таком положении во время сушки волос можно лучше видеть выпадающие волоски, что может создать ложное впечатление, будто их выпадает больше.

Трихолог Ольга Понятовска развенчала эти мифы.

На самом деле, ни одна из этих теорий не верна. Наши волосяные фолликулы расположены слишком глубоко для теплого воздуха фена во время обычной сушки. Однако выпадение волос — это совершенно естественное явление, и положение, в котором мы сушим волосы, здесь ни при чем.

"Если вам кто-то сказал, что нельзя сушить волосы феном, наклонив голову вниз, потому что это замедлит рост, то знайте, что можно. И это даже стоит попробовать", — утверждает Понятовска.

Она перечислила преимущества такого положения при сушке волос:

волосы приподнимаются у корней, что дает эффект увеличения объема;

способствует тщательному высушиванию затылка, который обычно остается влажным.

Специалист также отмечает, что положение, в котором мы расчесываем или сушим волосы, совершенно не имеет значения с точки зрения анатомии волосяного фолликула и не влияет на здоровье и скорость роста волос.

Смотрите видео - Можно ли сушить волосы головой вниз:

Как правильно мыть волосы

Понятовска также делилась советами о том, как мыть и сушить волосы, чтобы они оставались здоровыми, чистыми и быстро росли.

Ключ к успеху кроется в нескольких деталях, которые многие упускают из виду:

мыть нужно волосы тогда, когда это необходимо;

кожу головы нужно мыть дважды, не забывая про макушку;

не нужно мыть волосы по всей длине, достаточно аккуратно "провести" пену, образовавшуюся при мытье кожи головы, вдоль прядей;

перед нанесением маски или кондиционера слейте лишнюю воду с волос;

чтобы избежать проблем с кожей головы, волосы следует высушить в течение пяти минут после мытья;

всегда используйте термозащиту и несмываемые кондиционеры для волос;

ложиться спать с мокрыми волосами не рекомендуется;

не используйти сухие шампуни;

не завязывайте волосы слишком туго, чтобы избежать алопеции.

Как писал Главред, слишком частое мытье кожи головы может нанести волосам и коже больше вреда, чем пользы. Однако, если вы хотите сохранить свои волосы в идеальном состоянии, стоит придерживаться определенных правил гигиены.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Interia Kobieta Interia Kobieta – один з найбільших польських веб-сайтів про стиль життя, що належить порталу Interia. Вже понад 20 років ми надаємо достовірну інформацію, перевірені поради та розумні розваги жінкам різного віку.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред